中職／投手丘上的傳奇 18號王牌潘威倫

【撰文・鄧心瑜】

2003年從時任總教練謝長亨手中接過代表王牌的18號球衣，22年來從青澀少年蛻變為當家王牌，投手丘上的潘威倫，創造無數以自己為名紀錄高牆，在台灣棒球歷史上就是當之無愧偉大傳奇。

新人年起連續八季雙位數勝投、最年輕與最快百勝、單季16勝、跨季21連勝，以及最多149勝、340場先發……後人難以追趕「嘟嘟障礙」是時間與堅持堆砌而成，「當選手就是要戰到最後一刻」，如同勇士般站在投手丘上身影，是那樣高聳而堅毅。

追逐150波折無限 149無損偉大

潘威倫在洲際棒球場拿下生涯第142勝，打造台灣職棒最多勝投紀錄。聯合報系資料照

2022年潘威倫取得兩勝，生涯累積勝場數字來到148，每一場勝投進帳都代表台灣最多勝投數字堆高，原以為150勝里程碑近在眼前，隔年大多僅在二軍出賽，一軍一場先發、三場後援，沒能再添加勝投，非凡成就尚未達陣；2024年確定是生涯最終球季，開季心願板寫上「破150勝」，簡單幾個字濃縮22年生涯足跡與努力，與挑戰史無前例第一人企圖。

「身為選手就是每場都以必勝心態去面對，當然會想要有好表現，渴望勝利。」潘威倫無論好與壞都不輕易顯露情緒，藏在一號表情下的是一顆強烈求勝的心，但勝投難為，天時地利人和缺一不可，從今年開季以前教練團已有助潘威倫達成里程碑計畫，獅隊總教練林岳平透露兩大目標，「最大目標是幫他得到150勝，第二是能讓他整季規律出賽，直到9月28日引退賽仍有先發能力，留下完美身影。」

4月22日，潘威倫接在年僅20歲新秀左投林詔恩後中繼，2.2局僅被敲兩支安打、無失分，收下生涯第149勝，距離目標只差一步，然而同時引來雜音批評，為了達陣150勝而制定計畫遭打亂，之後六場後援、三場先發結果不盡理想，最終一勝看似近在咫尺，卻始終沒能拿下。

2017年潘威倫達成千K，妻子特地獻花。聯合報系資料照

2019年，潘威倫曾為了追平台灣職棒最多141勝跌倒過不少次，歷經三個月、十度先發才終於達到，而這也是他生涯最多場次沒有先發勝一段過程，「兩次都有點類似『近關情怯』吧，很想拿勝，但棒球就是這樣子，會不順利但要去面對，就繼續努力吧，有目標就想辦法達成， 從失敗和挫折中成長。」

已經是台灣勝投王， 對「150」仍有莫大渴望，但回過頭想，從1到149，不僅是一場一場數字緩慢堆疊，更代表20年如一日訓練、維持自我，「每個選手在為了完成一場球賽，成績背後看不見的是私底下付出很多心血，能有現在的數字是以前不敢想，也是從平常每次努力才有機會累積而成，所以很想完成。」即使最後結果並不如意，149勝無損潘威倫偉大，留下點遺憾或許更讓人難以忘懷，也留給後輩追趕目標與突破動力。

年紀、傷勢殘酷考驗 坦然面對尋求突破

年紀、傷勢殘酷考驗，潘威倫坦然面對尋求突破。聯合報系資料照

已經不能像過去意氣風發少年隨意飆火球，生涯後半面對身體機能下滑殘酷現實，學會接受與面對，就跟以往在投手丘上遇到每次危機一樣， 沉穩又扎實地尋找解決辦法、默默執行，潘威倫說，「每年身體狀況都不一定，疲勞累積等，遇到不同問題要尋找改善和修正，也會嘗試新的訓練模式或接觸新的東西，年輕時恢復能力比較好，年紀大了訓練模式就要改變，其實很多啦，要不斷嘗試去調整自己。」

年紀是選手最大敵人，潘威倫嘗試許多改變來延長生涯年限，留在球場訓練與恢復時間加長許多，甚至可以說是最早來、最晚走的選手，過去投捕搭檔、現在獅隊首席教練高志綱透露，「嘟嘟最辛苦就是年紀帶來的改變，過程中需要很精準去控制怎樣的訓練量能讓他有穩定表現，或許大家看不到私下的他，但該有的訓練一個都沒少，甚至花更多時間伸展、恢復，強化關節力量。接受跟年輕時不一樣是困難的，但也是因為有豐富經驗，後期更精進控球後，如今還有能力與打者周旋，是很難的一件事情。」

大家或許不知道，過往潘威倫不會游泳，為了身體協調才開始嘗試，常常是台南球場練完球到隔壁市立游泳池再游幾圈，游到後來已得心應手，「游泳是調整方式其中一種，每個時期遇到的問題不同，要跟身體對話，才能尋找突破點，去精進、改變。」潘威倫對自己的堅持是誠實面對挫折、解決問題，「以前的方法不可能一成不變，想留在球場上就要突破。」

22年獲獎無數 細數獎項背後意義

潘威倫2003年1月在中華職棒選秀會，被統一獅隊以第一指名選中，成為選秀狀元。聯合報系資料照

回顧22年生涯，潘威倫說每段歷程對他而言遇到挑戰有所不同，無論是漫長球季，或是參與過的國際賽各有困難，不變的是為了每個好結果持續努力及付出， 雖然漫長， 但也享受其中。生涯獲獎無數，新人王、勝投王、台灣大賽優秀球員，到東山再起獎第一人，每個獎項都有意義在背後，也書寫著潘威倫生涯足跡，「新人王是一輩子只有一次的機會，能獲得這個獎項， 對當時的自己而言是很大肯定，別具意義。」

潘威倫生涯初登板在2003年3月9日，對上第一金剛投出七局無失分，從這場起連拿五勝，新人年繳出13勝，包含一場完封，防禦率僅2.43，強力表現一時風光，「第一年進職業，有很多陌生的事情需要適應，學長帶領、家人支持，才能盡快融入環境、穩定出賽繳出好表現，這之中過程是我很珍惜的。」

潘威倫(中)歷經2007-09年球隊完成三連霸時期。聯合報系資料照

2007至2009年統一獅打下三連霸王朝，是老獅迷心中最經典也最璀璨一段回憶，也是潘威倫正值巔峰、創造無數紀錄黃金時期，其中包含2007至2008跨季21連勝聯盟難以超越障礙，2008年7月10日投出最接近完全比賽的無安打比賽，三年間陸續拿到勝投王、防禦率王、最佳投手及台灣大賽優秀球員，獎項加冕錦上添花，奠定中職經典且偉大投手地位，「有過這麼多獎項是很值得珍惜的，台灣大賽優秀球員是滿大肯定，每個選手整年最終目標就是總冠軍，拿到這個獎時回想整年球季到最後，總冠軍拿到後是很圓滿的結尾，是欣慰也是滿足，那種成就感很難用言語形容，是辛苦有回報了。」

全文未完，更多內容「曾以為生涯告終 王牌東山再起」，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第511期)

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