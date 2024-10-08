年度MVP賠率排行 太看衰柯瑞、太高估約柯奇+斑馬

美國媒體福斯體育為NBA新賽季年度MVP預測做出最新排名+賠率，四年內三奪MVP金塊中鋒約柯奇1賠3.5排第一，獨行俠後衛唐西奇1賠3.7排第二，馬刺長人「斑馬」溫班亞瑪1賠22排第九。

福斯體育這分排名依據已經把戰績、球星光環、數據和聯盟情勢計算進去，足夠參考也有相當說服力，但福斯體育漏了許多關鍵細節。

馬刺今年最多41勝（上季22勝），比上季瘋狂進步19場，五成勝率接近西區附加賽雷達，如果打不進西區季後賽，斑馬幾乎不會被列入MVP討論和評估。

金塊今年夏天2023年奪冠陣容再流失兩名主力射手波普和後衛傑克森，兩年來金塊已經走了四名奪冠主力，戰力下滑團隊戰力折損嚴重，約柯奇儘管還是NBA最佳長人和最佳球員，比賽統治力十足，但MVP排名第一，賠率還低得不像話，顯然太偏離現實和情勢。

金塊近年好手流失，團隊戰力已大不如前，約柯奇(右)想要再拿MVP已是非常困難。 擷圖自金塊官方推特

排名第2到第8這七名球星有共同特點，都屬熱門爭冠球隊，戰力都在提升，上季也都是分區前四等級球隊，球隊戰績有說服力，球星表現給人相當信心，並保有上升空間。

雷霆和獨行俠就是今年球季西區冠軍最熱門兩支球隊，今夏雷霆補進後衛卡魯索、七呎中鋒哈騰史坦，獨行俠簽下前勇士射手湯普森，兩隊戰力、天賦都有提升，亞歷山大和唐西奇當然是年度MVP最熱門選項。

76人三當家是從快艇過來的前鋒喬治，很難想像76人今年會打出多少驚奇，76人大當家安比德自稱是NBA最有統治力球員，76人二號球星麥克西過去兩年都打出一線球星身手，安比德帶領76人打山東區最佳戰績，再度拿下年度MVP，機率也很高。

年度MVP排名我倒有不同看法，前五應該要擺進柯瑞，勇士戰力和戰績被低估太多，前八我會擺進湖人前鋒戴維斯，湖人今年會比上季更好更出色，戴維斯也能打出讓人印象更深刻攻防表現和比賽統治力。

看看柯瑞在巴黎奧運的表現，誰說他老了就不可能第三度拿下年度MVP？ 擷圖自勇士官方推特

基本上要被列入年度MVP熱門候選人，球隊至少要拿到52勝最低門檻，甚至得有55勝指標，加上MVP規格個人數據才有說服力和競爭力。斑馬排名第九，還排在柯瑞前，明顯被高估。勇士、湖人今年都有50勝實力和能力，柯瑞MVP等級表現是勇士拚出50勝基礎，甚至成為西冠熱門球隊最重要底氣。

湖人今年被普遍看衰和唱衰，也不意外，但湖人真沒有那麼差。詹姆斯仍是湖人大當家，但湖人攻防基礎和戰術核心必須建立在戴維斯身上，戴維斯2024年巴黎奧運向世人證明，他的防守能力無與倫比，進攻牽制力和作用也是統治級別，戴維斯做為一支球隊攻防核心，他對比賽影響力和作用更勝安比德。

我的年度MVP熱門排名 1、亞歷山大 2、布朗森 3、安比德 4、唐西奇 5、柯瑞 6、安戴托昆波 7、戴維斯 8、約柯奇

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