守護者火力較穩、牛棚更是鐵板一塊 老虎想過關難度極高

克里夫蘭守護者上周六起，與外卡一路殺上來的底特律老虎展開美聯分區系列賽。老虎來勢洶洶，不但最後一刻擠掉雙城進入季後賽，又在首輪淘汰美聯西區冠軍太空人，獲得大量媒體版面報載。反觀守護者隊一路穩健，默默等候著對手卻沒太多篇幅，為此我提筆談談這支沉默的美中勁旅，是否能擋住老虎強襲。

本季例行賽中，守護者和老虎隊同區有多達13場交手，守護者隊獲得7勝6負，看似取得優勢但也不算多，且守護者隊7勝中有5場僅以一分之差險勝，其中兩場還在延長賽贏下。開出的賭盤，BetMGM押守護者季後賽賠率領先老虎隊，守護者晉級賠率為-130(1賠0.77)，而老虎是+110(1賠1.1)，兩支隊伍彼此熟悉，預料是蠻精彩的對戰組合。不過，就個人而言並不看好老虎，實際上守護者比想像中強悍，守護者的沃特（Stephen Vogt）及老虎的辛區（A.J. Hinch）都是擅於用兵的頂級教練，但論牛棚調度和後段攻防沃特略勝一籌，尤其是戰局僵持往往是守護者奪勝，由此可見沃特對賽事的掌握度出色，方得以拿下美聯中區冠軍。其次，綜觀守護者團體盜壘次數幾乎是老虎兩倍，全壘打多出23支，進攻表現的話守護者隊穩操勝券。

守護者總教練沃特(左)及老虎總教練辛區(右)本季在投手調度上都非常高明，兩隊在例行賽碰上就殺得難分難解，季後賽交手勢必精彩可期。 美聯社

若論變數，可能是老虎仰賴休息日因素，迫使守護者可能兩度面對史庫柏（Tarik Skubal）（第二場和第五場）先發。若這位美聯三冠王、準塞揚獎得主壓制守護者打線，等於讓老虎隊穩住兩場，剩餘靠投手車輪戰未必會輸，那系列賽的天平將就此轉移，對那些看好守護者的賭客確實是一個擔憂。在我看來守護者整體實力更強，他們關鍵時刻得分能力不錯，拉米瑞茲(José Ramírez)和奈勒(Josh Naylor)是可怕的打點高手，牛棚更是非常出色，只要拖到後段見真章，別說老虎，聯盟也鮮有對手能攻破高牆。

老虎王牌投手史庫柏在外卡戰有效封鎖太空人，如果他對守護者也能有一樣表現並拿下兩勝的話，老虎就有機會了。 影片：老虎YouTube官方頻道

數字會說話！看看守護者的牛棚整季表現，今年團隊防禦率2.57，這是該隊1976年以來單季最佳紀錄，比2014年水手牛棚2.59還誇張。只要救援投手登板，對手打擊率就降到2成01，這是1920年以來牛棚第三低紀錄，僅次於1968年老虎（1成98）和1965年白襪（2成），牛棚中四大天王：克拉塞（Emmanuel Clase）、賈迪斯（Hunter Gaddis）、海林（Tim Herrin）、史密斯（Cade Smith）架構「鐵牛棚」，其中海林登板75場、防禦率 1.92、三振 68人次一共消化65.2局，賈迪斯78場、防禦率1.57 、 三振 66人次吃下 74 .2局，史密斯74 場、防禦率 1.91 、75.1局K掉103人次打者。最後是終結者克拉塞，74場防禦率僅 0.61、三振 66人次累計74.1局，共完成47次救援任務。讓對戰打者無功而返。

雙方的第一次交手，守護者以7：0大勝！湯瑪斯（Lane Thomas）以3分全壘打轟爆老虎防線，奠定5分大局。同時，先發投手畢比（Tanner Bibee）繳出4.2局無失分好投，在第5局退場完成任務，剩餘就由鐵牛棚接管，四天王史密斯、海林、賈迪斯和克拉塞依序上場，分別吃下1局奪完封勝，在系列賽拔得頭籌。守護者有傑出的教練睿智、穩定打線、可靠先發和牢不可破的牛棚，老虎面臨苦戰。不過老虎在例行賽尾段展現強大韌性，以及外卡戰強破太空人的氣勢，未必沒有翻盤的機會。

老虎在比賽前段無法突破守護者的話，遇上他們的鐵牛棚就更難贏了。 影片來源：守護者YouTube官方頻道

老虎相當擅長背水一戰，不斷展現神奇時刻，在過去兩個月成為聯盟最火熱隊伍。9月起，他們在25場比賽拿下17勝，該月底一度打出6連勝。您還記得去年季後賽嗎？響尾蛇和遊騎兵同樣從外卡戰開始打，最後雙方會師世界大賽，如果今年要說有哪支球隊具備類似「發瘋」條件，那一定是老虎和大都會，他們均擁有出色投手陣容，人來瘋的打線，一旦打順就停不下來。

如前所述，老虎擁有全聯盟最好的先發投手，按賽程安排可先發兩次，接著僅需避開牛棚，盡快提早打爆守護者先發投手即可。想想既然連太空人如此難纏的對手都能搞定，沒理由無法爆冷扳倒守護者。在媒體特別關注道奇、洋基賽程同時，不妨欣賞一下守護者與老虎之爭。

商品推薦