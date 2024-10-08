中職／郭嚴文、林智平成績大翻倍 東山再起獎不應再從缺

中職今年球季剩下一週左右的補賽，球隊相關的排名都已確定，僅剩幾項個人獎項如安打王、救援王等尚未明朗，這些獎項在季賽一結束後得主是誰馬上就能知道，票選的個人獎項則留待季後賽結束後才會揭曉，其中的東山再起獎由於去年「從缺」而成為受各界關注的焦點。

東山再起獎主要是用以表揚傷癒成功復出、或歷經一段時間低潮之後，再度表現優異的球員。今年有好幾位擺脫去年低潮，回到以往水準，對球隊做出貢獻的球員，但並不是每個人都符合這幾個條件。

中信下半季勢如破竹地拿下季冠軍，連全年勝率也超越統一，直接晉級到台灣大賽，打線中的陳俊秀、許基宏及陳子豪等人擺脫低潮找回打擊狀態是關鍵，陳俊秀在相隔2年後再度達到規定打席數，打擊率有2成90，安打可惜尚未破百，不過93支也已是去年的1.5倍，打點也增加了15分，不過全壘打仍維持7支。

許基宏與陳子豪手感回溫的幅度比陳俊秀更大，許基宏去年因傷只出賽了63場，中斷連續3年出賽百場及單季百安的紀錄，打擊率也掉到2成47，今年傷癒復出，再度達到規定打席數，出賽數及安打回到100大關，打擊率維持在3成左右，也有9轟及聯盟第4名的61分打點。

陳子豪去年同樣因傷所困，出賽場數也只有68場，打擊率更是不到2成，4轟也中斷了連7年有雙位數全壘打的紀錄，今年雖又有手腕傷勢，不過也出賽了86場，打擊率回升到2成79，17轟及60分打點都在聯盟前10名，2人本季都突破傷勢困擾，重新交出應有的成績，但只低潮1季就重回高峰，要說符合聯盟的東山再起獎定義也有些勉強。

陳子豪今年擺脫低潮，重新交出應有的打擊成績，不過由於只低潮一季，要說東山再起也有點勉強。 聯合報系資料照片

另外有2名老將今年的成績不如上述3人來得優異，但對比往年的表現，他們或許更能稱作東山再起，第一位是樂天的林智平，林智平自從進入職棒後就是Lamigo的主力球員，14到16年連3季拿到盜壘王，也曾獲得多次三壘金手套及最佳十人獎，但17年後一軍出賽數遞減，到19年只出賽39場。

20年球隊轉為樂天後，重新獲得重用，出賽86場，打擊率高達3成25，有40分打點及12次盜壘，事實上林智平在這年已經成功地東山再起，不過該季的東山再起獎頒給了打出25轟、70分打點，表現更好的高國輝。

21到23年球季，即使林智平在二軍的打擊率都在3成以上，在一軍卻又沒有太多出賽機會，前2年出賽數都不到20場，打席只在50個左右，上季更剩下4場、8個打席，是單季最低，已在戰力外邊緣；今年林智平被放進開季名單中，4月底被因傷下放二軍，直到下半季的7月中才回到一軍。

林智平把握住機會，8、9兩個月的打擊表現越來越好，9月單月打擊率超過4成，近期也多次擔任先發3、5棒這兩個中心棒次，目前雖僅出賽52場、158個打席，但已超過前3年的總和，打擊率高達3成43，打點也有25分，已成為樂天這兩個月打線上的關鍵人物。

另一位有機會角逐東山再起獎的是味全的郭嚴文，郭嚴文去年季後被樂天放在60人名單外，之後被味全簽下，事實證明他不但還能打，更補強了味全最弱的一點。

郭嚴文今年轉隊到味全，在攻守兩端都成功補起一壘手的空缺。 聯合報系資料照片

郭嚴文10年返台後被Lamigo以第一指名選進，直到20年球隊變為樂天都是球隊主力，10個球季有5季打擊率在3成以上，4季全壘打超過10支，更以二壘手身份拿下過4次最佳十人及2次金手套，21年接任隊長，卻陷入打擊低潮，二壘守備率也創單季新低，此後出賽數減少，自此3年單季最多的出賽數只有66場、213個打席，上季雖在二軍的打擊率超過3成，但在6月底之後就未曾上過一軍，即使如此，郭嚴文在22、23年仍有3成以上打擊率的成績。

今年轉戰味全後，郭嚴文移防至一壘，上半季處在與新球隊磨合適應階段，打擊表現並不理想，但下半季交出優異的打擊成績，7、8、9月的單月打擊率都超過3成，轉隊後的全壘打也出爐，並已在一軍出賽80場，是近4年來最多，打擊率是2成90，另有4轟及37分打點，打點在全隊排第3名，完全補足了味全一壘手的空缺。

林智平及郭嚴文今年雖沒有達到規定打席數，但出賽數及打擊成績與前幾季比較都大幅成長，兩人過去也曾獲得多次個人獎項，比中信的3人更符合東山再起的條件，進步幅度也不遜於去年的陳鏞基，想必今年的東山再起獎不會再由從缺獲選了。

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