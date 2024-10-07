神奇大都會好運終有盡頭 費城人豈會輕易被擊敗

「棒球比賽是從九局才開始。」這種話人人會說，但真能演出大逆轉的比賽其實是少之又少——直到今年出了大都會這隻神奇的球隊。據統計過去所有季後賽打到最終戰第九局時，比數領先的球隊勝率是93.8%（105勝7敗）。如果領先超過一分，勝率更高達97.6%（82勝2敗）。但人來瘋的阿隆索（Pete Alonso）完全無視這一切，即便是釀酒人終結者威廉斯（Devin Williams）最難打全壘打的拿手變速球照樣被他一棒轟出牆外。

人來瘋的還不只綽號「北極熊」、身材也像頭大白熊的阿隆索。在昨天分區季後賽開打前大都會在七天之內連打八場比賽，幾乎場場攸關他們這一季能否繼續走下去。結果光是最近六戰大都會就有三場演出驚天大逆轉。除了前面提到的外卡賽第三戰外，例行賽最後一天大都會還在八九局兩度從0:3、6:7落後下起死回生。有過先前這麼多「出生入死」的經歷，大都會昨天在分區季後賽首戰的逆轉勝反倒顯得見怪不怪。

大都會對費城人首戰在八局上大爆發，一口氣攻下5分。 影片來源：大都會 YouTube 官方頻道

而且不光是這幾場比賽，今年大都會從頭到尾都在上演一場「逆轉人生」的大戲。他們在季中狀況最糟的時候戰績只有28勝37敗，不僅落後分區第一的費城人多達17.5場勝差，甚至在整個國聯排名倒數第三。但這隻球隊最奇妙的地方就在於每當他們的老闆砸大錢時往往不夠爭氣，偏偏是所有人都不看好他們任其自生自滅時，卻又會有「天降福星」帶領他們走上勝利之路。當年（1969年）大都會首次奪冠時在比賽中不知從哪跑來的一隻黑貓給對手小熊帶來連連厄運，也造就了有名的「神奇的大都會」（Amazin’ Mets）。今年大都會又拜麥當勞吉祥物「奶昔大哥」（Grimace）來開球之賜，自此打出全大聯盟最佳的61勝36敗一路好運到現在。

大都會今年自從找來奶昔大哥開球後，運氣就一路好到現在！ 影片來源：大都會 YouTube 官方頻道

反觀費城人今年走勢剛好與大都會完全是兩個極端。儘管球季開打前所有人都公認他們是一隻強隊，但誰也沒料到費城人會就此在國聯東區獨走並且打出13年來最佳戰績。直到進入季後賽，大半季都形同以逸待勞的費城人才成了爭冠熱門之一。原因無他，過去兩年費城人在季後賽的好表現大家有目共睹。自前年一路從外卡賽過關斬將，擊敗強敵紅雀、勇士與教士打進世界大賽，去年又一次教訓宿敵勇士並且在國聯冠軍賽與響尾蛇大戰七場後，費城人無疑是國聯中季後賽經驗最豐富的球隊。

除了經驗老到外，費城人也是戰力最均衡的球隊之一。進攻上由當家球星哈波（Bryce Harper）、史瓦柏（Kyle Schwarber）及透納（Trea Turner）領軍的費城人不僅例行賽總得分及OPS都高居第五，其他主力打者瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、波姆（Alec Bohm）也都不是省油的燈，打線上除了以守備為主的中外野手羅哈斯（Johan Rojas）外沒有任何弱棒。先發投手陣容惠勒（Zack Wheeler）、諾拉（Aaron Nola）、桑契斯（Cristopher Sanchez）及蘇亞雷斯（Ranger Suarez）一字排開與任何球隊相比都毫不遜色。同時間費城人還擁有防禦率都在2.30以下、個個投滿60局以上的牛棚鐵三角霍夫曼（Jeff Hoffman）、史特姆（Matt Strahm）跟柯克寧（Orion Kerkering）。就連沒有可靠的終結者這唯一缺憾，都在季中靠換來天使守護神艾斯特維茲（Carlos Estevez）補上。

費城人陣容完整，例行賽戰績僅次於道奇，高居全聯盟第2，又有豐富季後賽經驗，不會因為首戰輸球就被輕易擊倒。 影片來源：費城人YouTube 官方頻道

不論從哪個角度看，費城人的整體戰力都明顯優於大都會，昨天分區季後賽首役一開始似乎也印證了這一點。王牌投手惠勒讓大都會打者完全熄火，七局只擊出一支安打，一局下開路先鋒史瓦柏當即賞了千賀滉大一個首局首打席全壘打的大禮。直到八局上費城人換上牛棚鐵三角，人們這才想起了被大都會逆轉的恐懼。例行賽合計投了192局、防禦率只有2.11的三位費城人救援投手輪番上陣，竟會被前七局只打出一隻安打的大都會打線狠狠打了一輪。如果說運勢能夠決定一場球賽的勝利，這場比賽就是最好的寫照。

費城人在過去兩年的七輪季後賽中從未輸掉第一戰。或許可以說，也唯有像大都會這般神奇的球隊才能帶給他們這種慘痛的全新體驗。然而費城人整體實力占優的現實仍不變，儘管勝負的天平看似暫時向大都會這一邊傾斜，但在接下來的比賽裡兩隊註定仍將有一場惡戰。

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