中職／洋投神勇、土投神隱 兄弟先發有說不出的苦衷

中信兄弟日前拿到下半季冠軍，年度戰績第一同樣十拿九穩，要找出兄弟強盛的關鍵因子很多，最重要的還是強大的洋投戰力。

中信在2013年底買下兄弟象之後，只有在去年沒打進季後賽，為了重返榮耀，今年兄弟最多一共準備6名先發型洋投，包括猛登、克迪、德保拉、象騎士、艾士特和象魔力，陣容相當豪華，而且平均薪資不低，顯然是下了重本。

艾士特在今年季中轉戰韓國職棒起亞虎，坦白說，即使艾士特沒去韓職發展，由於他先發大概在7、80球之後的投球威力會明顯減弱，雖然帳面成績10勝5敗、防禦率2.77算相當不錯，但有可能也無法通過831洋將登錄大限，就可知道兄弟洋投有多麼競爭。

中信兄弟本季洋投競爭是非常激烈，去年表現優異的艾士特如果沒有轉戰韓職，今年也不一定能在中信留到最後。 聯合報系資料照片

今年下半季兄弟洋投總計先發43人次共投265.2局，拿下21勝都是全聯盟最多，只有7敗，防禦率2.91、被打擊率0.251、每局被上壘率1.16，平均每次先發至少可以吃下6局，貢獻相當顯著。

反觀兄弟本土投手總計先發15人次共投72.2局，只拿到區區2勝都是全聯盟最差，吞下9敗，防禦率5.08、被打擊率0.315、每局被上壘率1.67，平均每次先發大概只吃5局，數據相當悽慘。

如果還看不出來有多悽慘，再來看一個數據，下半季兄弟本土投手先發的15場比賽當中，最終輸掉12場，只贏3場，勝率只有0.200，反觀兄弟由洋投先發的43場比賽，豪取33勝僅10敗，勝率高達0.767，績效真的是天差地遠。

鄭浩均去年拿到新人王，但季後右手肘韌帶動手術，本季完全報銷，對中信兄弟的本土先發戰力影響很大。 聯合報系資料照片

如果以各別投手來看，鄭凱文先發6場拿到2勝，另有2敗，防禦率3.15，表現中規中矩，其他包括魏碩成、余謙、徐基麟、盧孟揚包辦9場先發1勝難求，苦吞7敗，換句話說，如果下半季兄弟沒有傷癒復出的鄭凱文，先發本土投手貢獻值幾乎等於零。

其實最可惜的先發本土投手應該是余謙，頂著2019年U18世界冠軍和大會MVP的光環，2020年選秀余謙以第一輪指名加盟兄弟就備受矚目和期待，但他發展不如預期，本季先發7場戰績2勝5敗，防禦率5.19，生涯戰績6勝12敗，防禦率5.23，加盟多年一直都沒有投出代表作，也讓兄弟在吳哲源、鄭浩均受傷缺陣之際，始終找不到可靠的年輕先發本土投手，只能靠36歲老將鄭凱文撐場面。

余謙近兩年的表現實在是乏善可陳，並沒有明顯的進步。 聯合報系資料照片

兄弟手握4大洋投，包括猛登、克迪、德保拉、象騎士，4人各有特色，屆時總冠軍賽要割捨誰絕對是難題，也是甜蜜的負荷，以現況來看，本季曾拿下9連勝的德保拉狀況最穩定，應該會拿下一席，另兩席就由其他3人競爭。

洋投幫兄弟打下江山，總冠軍賽當然也少不了他們，中職仍無法擺脫3洋投打天下的宿命，兄弟日籍總教練平野惠一曾說過，希望有一天能看到先發輪值5人全是本土投手，但現在看起來，還有一段很長的路要走。

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