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日職／首名不及20次的盜壘王 央聯發生了什麼事？

聯合新聞網／ Hiyan
神虎隊開路先鋒近本光司雖然生涯第5座盜壘王已經是囊中物，不過他的盜壘次數只有19次，成為日本職棒史上第一名盜壘不及20次的盜壘王。 擷圖自阪神虎官方推特
神虎隊開路先鋒近本光司雖然生涯第5座盜壘王已經是囊中物，不過他的盜壘次數只有19次，成為日本職棒史上第一名盜壘不及20次的盜壘王。 擷圖自阪神虎官方推特

日本職棒進入尾聲，個人獎爭奪戰也大致塵埃落定。養樂多隊強打村上宗隆一舉包辦中央聯盟全壘打、打點雙冠王，不過他的打點86分未超過90分，是繼1962年王貞治的85分之後、相隔62年再度發生。

中央聯盟今年另外一個低檔的個人獎紀錄是盜壘王。阪神虎隊開路先鋒近本光司雖然拿下生涯第5座盜壘王，不過他的盜壘次數只有19次，成為日本職棒史上第一名盜壘不及20次的盜壘王。

阪神虎隊的賽程已經全部結束，近本光司19次盜壘成功。第二名的梶原昂希（橫濱DeNA）只有16次，在橫濱只剩1場例行賽情況下也無力追趕，使得近本光司獲得連續3年、第5座盜壘王。這等於是近本自從2019年進職棒起6年職業生涯之中有5年獲得盜壘王，他唯一失手的是2021年，不過這一年近本以178支安打拿下央聯的安打王，等於6年職業生涯年年都有打擊個人獎入袋，年薪一路漲到目前的3億2,000萬日圓，毫不僥倖。

而且2021年也是肥水不落外人田，盜壘王是近本光司在阪神的隊友中野拓夢。因此等於阪神虎隊已經連續6年拿下這個獎項，有速度加上高打擊率的1、2棒核彈頭在陣，也難怪阪神虎隊能夠在2023年奪下日本一，並在近年的中央聯盟始終保有高競爭力。

這次近本光司的盜壘次數只有19次，成為日本職棒史上第一名盜壘不及20次的盜壘王，是比較可惜的地方。日本職棒在兩聯盟分制之後，中央聯盟最少盜的盜壘王是1993年緒方耕一、石井琢朗的24盜。無獨有偶，太平洋聯盟史上的最少盜壘王也是24次，當時是荻野貴司、和田康士朗（以上羅德）、西川遙輝（日本火腿）、源田壯亮（西武）等4人並列。

近本光司2019年首度獲得盜壘王當時跑出36盜，是近10年央聯最多，不過近3年盜壘成功數分別是30、28、19，年年獲獎但卻逐年下降，除了央聯具有盜壘競爭力的選手不多是可能的原因之外，在阪神虎隊打後面棒次第二棒的中野拓夢本季打擊不振也是主因。

中野拓夢2021年進入職棒之後逐年打擊率分別是0.273、0.276、0.285，每年也都跑出20盜以上。然而本季他的打擊率從去年的0.285大幅下降到0.232，盜壘只剩下6次，不僅是阪神虎隊攻擊力下滑，連霸失利的主因，也連帶影響到監督岡田彰布的作戰。因為中野拓夢打擊不見起色，使得岡田監督對他下達犧牲短打戰術的機會大增，從去年的21次增加到35次，連帶讓近本光司盜壘次數降低不少。

不僅個人，阪神虎隊團隊盜壘次數也從去年央聯第一的79次，大幅下降到本季央聯倒數第二的41次，中心打線的森下翔太、大山悠輔、佐藤輝明3人，更是都以0盜坐收。3人速度都不算慢，這樣的成績令人意外。

另一方面，洋聯盜壘王周東佑京則是風光不已，跑出41次盜壘成功，是軟銀相隔4年再度奪冠的大功臣。另外小鄉裕哉、小深田大翔兩名樂天的快腿也分別有31盜、29盜，轉到央聯都可以輕鬆獲獎，是兩聯盟今年盜壘成績呈現極大落差的象徵。

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