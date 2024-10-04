名為三巨頭實則雙引擎 太陽終究得依賴杜蘭特與布克

新賽季即將開打，鳳凰城太陽隊面臨著重大的財務挑戰。杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)和比爾(Bradley Beal)的年薪均落在5000萬美元上下，三人合計約1.5億美元的沉重負擔，讓管理層在休賽季幾乎沒有空間進行大幅度的補強。如果球團希望進行大刀闊斧的陣容改組，唯一選擇就是將三巨頭拆夥。

然而，由於薪資匹配、豪華稅等財務問題，以及比爾擁有的交易否決權，使得這一切的推動窒礙難行。球隊管理層決定相信這三人能在第二個完整賽季中更好地並肩作戰，球迷們也期待看到這個名為「三巨頭」的組合展現真正的實力。但考量到比爾頻繁的傷病史和上賽季的不穩定表現，外界對於太陽隊三巨頭能否如預期發揮作用，仍然充滿疑慮。最終，球隊可能還是需要倚靠杜蘭特和布克的雙引擎出擊。

比爾新球季的年薪高達5000萬美元，以他近年的身體狀況來看，想要將他交易出去幾乎是不太可能的事。 影片來源：太陽官方推特

新賽季將邁入生涯第十年的布克，除了菜鳥年出賽76場並先發了51次外，他在隨後八個球季合計522場例行賽全數先發。上季，布克在例行賽場均繳出27.1分6.9助攻4.5籃板，個人表現依舊穩定。特別是他在球隊缺乏正統控球的情況下，時常代打控衛並發揮出色，創下了新涯新高的6.9次助攻。布克因為有了扮演好得分手以外的任務，讓他得以透過承擔組織進攻的角色，從而學會在帶領球隊時保持冷靜，並仔細觀察場上動態與隊友的跑位。

值得一提的是，布克個人心態上的轉變尤其重要，這幫助他在攻守兩端都有著更成熟的演出，不僅是在太陽隊，連在奧運美國隊陣中都能察覺到布克的不同，那是一種很清楚自己在場上定位與價值的從容。他在美國隊擔任角色球員的表現非常出色，從專注於防守開始，認份且投入自己的任務。進攻端，他一有機會就迅速展開快攻，接球後果決出手而不強求得分，這種俐落的風格讓人印象深刻。看著他的表現，仿佛是在向大哥杜蘭特學習一樣，十分賞心悅目。我認為新球季他的打法會承攬更多責任，更有領導風範，除了得分可望維持穩定的高檔外，他在整體比賽動態的解讀，對隊友的影響力會更加明顯。

布克在奧運時讓人發現他的大幅轉變，在攻守兩端的表現都有頂尖球星的身手與心態。 影片來源：太陽 YouTube官方頻道

太陽今夏雖然可動用的空間不多，但他們還是用了僅有的一點資源來做補強，在後場方面，球團找來傳統控球瓊斯(Tyus Jones)，以及曾經是金塊主力後衛的莫里斯(Monte Morris)，兩人可望在缺乏控衛的太陽得到較多的發揮空間。控球位置的補充也意味著布克將有更多時間回歸於熟悉的位置，期待布克拿出嶄新高效率表現的同時，卻也得考慮到屆時和比爾角色相衝突，比爾得做出的讓步和調整，這恐怕將是他需要學習的改變。

最後再來談談大哥杜蘭特，即便他年過35歲，但對於攻守兩端投入的熱情絕對不減。防守端，杜蘭特憑藉他的身高臂展，與移動力優勢所帶來的協防影響層面對球隊是十足重要的存在。而討論起聯盟中最純粹的頂級得分手，相信沒人敢不敬畏他三分。無論在NBA或是FIBA規則下，杜蘭特皆已證明了他難以阻擋的進攻，一手穩到不行的死之中距離，擁有貼身防守也很難干擾的二樓跳投，杜蘭特以跳投為主的球風受到年紀、傷後體能爆發力下滑的影響相對較小，這對於他延長職業生涯與維持高檔戰力十分有幫助。

杜蘭特即使已經35歲，還是聯盟中最優秀的得分手之一，而且他的防守貢獻也常常被忽視。 影片來源：太陽 YouTube官方頻道

記得上季剛結束時流出三巨頭可能拆夥的傳聞，當時市場上最有價值的交易籌碼一般估計落在杜蘭特身上。杜蘭特球風萬用，經驗豐富，生涯16年以來在職業與國際賽場的功勳不勝枚舉，關鍵時刻左右比賽的主宰力更是難尋。也因為如此，即便杜蘭特到了職業生涯尾聲，他依舊是市場上炙手可熱，深受球迷喜愛的頂級球星。杜蘭特和布克的搭檔本質上沒有問題，雙核心帶著太陽前進將是球隊基本盤，至於如何加進比爾第三人的影響力來造就真正的三巨頭共榮，恐怕是不擅於扮演團隊型球員的比爾在年紀將屆巔峰期結束，巨額頂薪合約到期前，比個人表現更為重要的課題。

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