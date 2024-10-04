勇士崛起關鍵伏兵 二年級中鋒戴維斯潛力無窮

勇士陣容一直有先天罩門，球隊長期欠缺強力中鋒，沒有名義上大個子，需要建構禁區最後一道防線，以及籃板手和進攻牽制，更需要長人在輪轉協防時扮演完美黏著劑。

今年夏天勇士在自由市場簽下205公分前鋒安德森，補進193公分純射手希爾德，找來全能後衛梅爾頓，並在2024新人選秀會第二輪52順位選進七呎中鋒波斯特（Quinten Post），波斯特是跳投型空間長人。整個夏天勇士都在計畫搶另一個球星，可惜勇士沒有足夠吸引力和薪資空間，只能小修小補，從板凳挖掘角色球員和年輕球員最大潛能。

ESPN預測新賽季西區情勢，勇士戰力落在西區季後賽附加賽範圍，排名在西區第6-第8之間，比幾乎沒有任何補強的湖人樂觀，但不及雷霆、獨行俠、金塊、灰狼、太陽。

The calm before the on-court work in Hawaii.@Gatorade || Training Camp pic.twitter.com/x70d526Ffq — Golden State Warriors (@warriors) October 2, 2024

陽光普照、海風輕吹、跟著波浪敲打岸邊的節奏，勇士新球季有一個美好的開始。 影片來源：勇士官方推特

勇士新賽季可能先發陣容是：205公分中鋒戴維斯、前鋒格林、小前鋒庫明加、得分後衛維金斯、控球柯瑞。主要輪換替補陣容是中鋒魯尼、前鋒安德森、後衛波傑姆斯基+穆迪+梅爾頓、射手希爾德，防守奇兵裴頓二世。

這套陣容有三個關鍵人物，第一是NBA二年級中鋒戴維斯，他的速度、擋拆順下、籃板和防守、火鍋都是勇士今年最大寄託。第二是替補控球波傑姆斯基，他的球權不會太多，角色功能多樣，學習如何打出更好攻防效率非常關鍵。第三是維金斯，勇士需要維金斯進化為勇士真正三當家，進攻打出場均18分以上水平，防守端咬死所有對手最主要得分點。

勇士兩位二年級生波傑姆斯基和戴維斯經過休賽季的勤練之後，對新球季都是充滿信心。 影片來源：勇士 YouTube官方頻道

戴維斯是勇士成為季後賽球隊，甚至蛻變為爭冠熱門球隊最重要依靠。他上季出賽68場，其中16場先發，每場打16.6分鐘場均7.9分+5籃板，投籃命中率7成，每場可以搧出1.1次火鍋。美國數據網站「Basketball Reference」以36分鐘出賽時間為平均值，預測新球季戴維斯場均成績是17.5分+10.5籃板，每場還能送出2.5記火鍋。

勇士是一支擅長打速度反擊和傳切、跳投球隊，中鋒戰術角色和球權非常低，戴維斯又沒有水準以上中遠距跳投能力，但他能靠擋拆、順下接應和二波籃板，上季每場以七成命中率攻下7.9分、1.1火鍋，已經展現他的實力和未來性。

今年三月戴維斯每場比賽出賽增加到24分鐘，以7成3命中率每場貢獻10.9分+7.2籃板，四月戴維斯場均出賽時間不到24分鐘，每場還是能輸出10.4分+7籃板，非常高效。

戴維斯在新人球季就有許多讓球迷振奮的灌籃和火鍋演出！ 影片來源：勇士 YouTube官方頻道

防守勢必成為勇士今年球季重新崛起的主軸，戴維斯擁有不錯速度和跟進能力，籃板、火鍋、擋拆順下都是全隊最高效長人，戴維斯天賦和潛能能發揮到什程度，將決定勇士今年戰績、競爭力和季後賽長度。

「戴維斯今年夏天非常努力更有自信，新賽季他會扮演更吃重角色，上場時間也會增加。魯尼每天刻苦訓練，他的跳投和三分球都更有威脅性，也是球隊進攻很重要武器，我很期待球季開打，見證他們努力成果」勇士教練柯爾對兩名中鋒戴維斯、魯尼整個夏天投入訓練，提升球技、改善球技細節非常期待。

戴維斯是2023年第二輪第57順位新秀，勇士能在二輪末撿到這名可塑性極高長人，還有很高上限可以挖掘，戴維斯極有機會搶下勇士今年球季先發中鋒位置。

今年勇士被外界普遍低估，安德森能投會傳又有身高是團隊絕佳催化劑，希爾的外線、三分球都是武器，梅爾頓的低失誤和防守，有可能讓裴頓二世失業，這三名角色球員都是勇士今夏關鍵補強。但戴維斯高度和天花板將決定勇士今年例行賽戰績，以及季後賽競爭力，他是勇士今年重新崛起關鍵伏兵。

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