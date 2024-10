勇士崛起關鍵伏兵 二年級中鋒戴維斯潛力無窮

勇士陣容一直有先天罩門,球隊長期欠缺強力中鋒,沒有名義上大個子,需要建構禁區最後一道防線,以及籃板手和進攻牽制,更需要長人在輪轉協防時扮演完美黏著劑。

今年夏天勇士在自由市場簽下205公分前鋒安德森,補進193公分純射手希爾德,找來全能後衛梅爾頓,並在2024新人選秀會第二輪52順位選進七呎中鋒波斯特(Quinten Post),波斯特是跳投型空間長人。整個夏天勇士都在計畫搶另一個球星,可惜勇士沒有足夠吸引力和薪資空間,只能小修小補,從板凳挖掘角色球員和年輕球員最大潛能。

ESPN預測新賽季西區情勢,勇士戰力落在西區季後賽附加賽範圍,排名在西區第6-第8之間,比幾乎沒有任何補強的湖人樂觀,但不及雷霆、獨行俠、金塊、灰狼、太陽。

