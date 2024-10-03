賈吉、索托史詩連線加持 洋基重回世界大賽值得期待

洋基隊自2009年之後就再也沒打進過世界大賽，對於這支豪門強權來說面子實在有些掛不住。而今年他們的機會來了！有「法官」賈吉(Aaron Judge)和索托(Juan Soto)這兩大超級強打領軍的他們，這回季後賽陣容相對完整，可說是近10年最有機會重回世界大賽的一次，相當值得洋基球迷期待。

在無緣世界大賽舞台的這15年當中，洋基隊有五度闖進美聯冠軍系列賽，但最終都鎩羽而歸，最近一次則是2022年遭到太空人橫掃。今年洋基季前其實不太被看好，畢竟上季他們只拿到82勝，甚至連季後賽都打不進去。本季他們一口氣進步了12勝，並以美聯第一種子身份進到季後賽，算是有些出乎意料。不過他們現在的陣容確實已屬美聯最突出，會是美聯各隊最不想碰到的對手。

洋基目前陣容可說是美聯最佳，放眼全聯盟也只有道奇跟他們同一個等級，今年兩隊決戰世界大賽的機會是相當的高。 美聯社

洋基隊能有如此高的呼聲，打線絕對居功厥偉。他們33.6的打線團隊fWAR、815得分、.333上壘率皆為全聯盟第3、美聯第1，237發全壘打更是全聯盟之冠，OPS+115與.429長打率則分居第3與第4，火力相當強大。這支打線最恐怖之處莫過於今年最強連線賈吉與索托，兩人的fWAR值分別為全聯盟第一與第四的11.2與8.1，也可說是史上最可怕的組合之一了。本季賈吉再度完成另一個史詩級的MVP賽季，而索托也打出生涯代表作，今年若洋基沒把索托交易過來，恐怕連季後賽的邊都摸不到。值得一提的是，兩年前賈吉在季後賽表現相當糟糕，今年能否一雪前恥也是一大焦點。

洋基去年底把索托從教士交易過來，是他們今年能成功的最大關鍵。 影片來源：MLB YouTube官方頻道

季中從馬林魚隊交易到手的奇森姆(Jazz Chisholm)是洋基打線另一個亮點，他今年的24轟與40盜雙雙寫下生涯新高，尤其在跑壘上的威脅性正是洋基隊所需要的。另一個不能錯過的看點是洋基頭號新秀多明格茲(Jasson Dominguez)，他預計也會在先發打線中，可以觀察這位21歲新星能將潛力發揮到何種程度。老將瑞佐(Antohny Rizzo)今年季賽成績雖不理想，但別忘了兩年前他在季後賽扮演相當關鍵的角色，只要站上打擊區還是充滿希望。後段棒次的捕手威爾斯(Austin Wells)與游擊手沃爾普(Anthony Volpe)儘管都不以打擊見長，但守備功力一流，是不可或缺的角色。

奇森姆被換到洋基之後，46場比賽就有11轟與18盜！ 影片來源：MLB YouTube官方頻道

今年洋基投手群整體表現雖不及打線，但也不至於太差，14.8的fWAR值排全聯盟第13，110的ERA+可排第6。他們的輪值陣容較牛棚佳，雖然全年輪值fWAR的11.6僅排第13，但若只看下半季則進步到第7，主要因素為塞揚級王牌柯爾(Gerrit Cole)的回歸，他毫無疑問會是季後賽的頭號先發。排在柯爾後面的會是今年表現回穩的洛登(Carlos Rodon)與新人王大熱門希爾(Luis Gil)。若有需要第四號先發，人選將會是施密特(Clarke Schmidt)，而近況不佳的史卓曼(Marcus Stroman)與掛傷號的柯提斯(Nester Cortes)預計都不會列入輪值名單。

牛棚是洋基隊較令人擔心的部分，整季fWAR值僅排全聯盟第19，下半季也只有第18。原本的終結者霍姆斯(Clay Holmes)位置已被表現更出色的韋佛(Luke Weaver)取代，霍姆斯預計會與坎利(Tommy Kahnle)扮演佈局者的角色。前幾年洋基隊的鐵牛陣在今年已不復存在，確實為一大隱憂。儘管如此，洋基整體投手陣容在美聯季後賽隊伍中或許不若皇家、老虎與太空人，但也不至於落後領先群太多。

洋基能獲得美聯第一種子，多位投手也有相當大的貢獻。 影片來源：MLB YouTube官方頻道

本季洋基擁有得以與道奇匹敵的全聯盟最佳打線，且有了索托這名巨星，就不會重演兩年前打線過於依賴賈吉而呈現賈吉一倒打線也跟著倒的窘境，而由柯爾領軍的投手群也得以在季後賽隊伍中排在中段位置，整體陣容勝過其他美聯球隊，睽違15年再度勇闖世界大賽絕對值得期待。

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