波西逐步登上管理高層 巨人為此已經佈局多時

舊金山巨人隊再度繳出一個失望的球季，80勝82敗於國聯西區排名第四位，促使高層大刀開鍘，將現任營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）的職務解除，扶正退役球星波西（Buster Posey），長達七年的薩伊迪時代宣告結束。

消息傳出，巨人隊現任主席強森（Greg Johnson）發表聲明：「我們正在物色一位新指導者，能傳遞這支球團的棒球哲學，波西是完美的選擇，他擁有擔當這份工作的氣質、智慧和幹勁，我們相信他和梅爾文（Bob Melvin）能將勝利帶回舊金山。」對於這項結果，明眼人都看得出來，波西遲早成為接班人。2022年，波西就以股東身份入列，實際參與球隊事務。本月初，美媒《The Athletic》的記者巴格利（Andrew Baggarly）撰文披露，波西親自出馬與明星三壘手查普曼（Matt Chapman）談下一紙為期六年、價值1.51億美元的延長約。弔詭的是，薩伊迪被全程排除在外，因為高層不相信他能搞定吸血鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）。

換角度看，我們別怪波西反客為主，更何況他本就是不折不扣的忠誠巨人。生涯七度入選全明星、2012年摘年度新人獎與國聯MVP，以及2016年金手套獎。更重要的是與巨人2010年、2012年和2014年三度奪世界大賽冠軍，推上管理層是巨人昭告重返榮光最佳代言。再者，球團足足給了薩伊迪七年的時間除舊布新，最風光就是2021年以國聯西區龍頭打季後賽，卻遭他的老東家、巨人世仇洛杉磯道奇隊淘汰出局，真是情何以堪。

波西在巨人陣中擔任捕手時，曾在2010、2012、2014年都幫助球隊奪冠，寫下「偶數年王朝」傳說。 美聯社資料照片

也許有人認為，波西貴為股東接掌大權理所當然，事實是他的股份其實不多，尤其巨人隊估值起碼35億美元，於大聯盟排名第五高，波西主要財富來自八年1.59億美元合約，所以估計此非主要關鍵。即便如此，高層肯定他的忠心和投入，強森表示：「這麼高的估值下，波西真正掏錢投入資金，我認為這顯示他對球團的承諾以及對棒球的信任。」他進一步解釋：「我們兩方進行很長的對話，討論一些大方向與原則，以了解彼此的觀點差異。結果非常好，他對許多事情均經過深思熟慮。」 強森認為，球團內部結構存在著信任上的差距，此時需要有一個受球員尊重、也是團隊成員的人幫助縮小差距，且曾為一線球員，波西可帶來球員觀點。

波西介入巨人管理團隊早有跡象，2022年他先以股東身份入列，去年爭取大谷翔平未果後曾公開談話，稍早又主導看板球星查普曼的續約事宜。 美聯社資料照片

波西考慮家庭因素，曾在2020年縮短球季選擇退出，因為他和妻子收養一對早產雙胞胎女兒。這一年充分休息，讓他的身體狀態復原，方得以復出為生涯劃上完美句點。2021年，這位老將繳出.304/.390/.499/.889優異打擊數據，第七次入列全明星、摘下第五座銀棒獎，還有創隊史紀錄的107勝55負聯盟第一。球隊總裁兼執行長貝爾（Larry Baer）講到：「他（波西）是巨人隊的主要元素，最後一個球季繳出神奇表現，如今我們表現不佳，希望他以思想領袖的身份重新上陣。」

波西提到：「我不再是職業球員，也不是老闆！我只是熱愛棒球而已，這是學習更多關於這項運動的機會，並給我所深愛城市（舊金山）的一個承諾。」擔任新職，他將成為首席決策者，擁有相當份量的發言權，第一個挑戰就是如何決定團隊成員，包括角色吃重的總經理，將決定巨人隊建隊風格。穩妥一點，波西可選擇保留現任總經理普提拉（Pete Putila），他過去是2019到2022年休士頓太空人隊的總經理特助，於前任GM哈里斯（Scott Harris）前往底特律老虎隊任棒球營運總裁後走馬上任，擁有豐富經驗。

假設波西希望引入自己人馬來徹底改變球隊，他可以考慮找伍佩琴（Kim Ng），她曾在2021到2023年間擔任邁阿密馬林魚隊總經理，並助隊打入2023年季後賽。然而，個性強勢可能不甘於成為二號人物，因她離開馬林魚就是遭老闆降級，心生不滿憤而辭職。另一號人物是貝爾（David Bell）；被辛辛那提紅人解雇的教頭，業界公認他是睿智的棒球人，能在球隊決策發揮價值。況且，貝爾曾是大聯盟球員，他與波西有共同語言和觀察力，不必依賴進階數據。

球場上，波西擁有豐富棒球經驗、知識、智慧、個人魅力以及出色的溝通技巧，領導一支大聯盟球隊綽綽有餘。長年在資深教頭波奇（Bruce Bochy）下效力，他深知比賽攻防兩端所需元素，擁有全面視野建隊。特別是身為捕手與眾多投手搭檔過，他能察覺投手的壓力，並對投手的疲勞度、傷勢有敏銳感知。同樣地，波西能洞悉掌握野手的打擊狀態，輔以球探報告可明確化球團遴選新人、農場培訓的方針。當然，我們並不需要對一位准名人堂人物指手畫腳，也許他早早就有一份重建清單。可確定的是，GM誰屬將成為他執政後第一個重大決定，可告訴外界他會如何領導巨人重振雄風。

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