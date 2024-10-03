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穀保三傑蕭齊、張峻瑋、黃仲翔旅外有譜？ 十月有望明朗

聯合新聞網／ 王婉玲
穀保家商蕭齊(中)、張峻瑋(左)、黃仲翔(右)。 中華棒協、學生棒球聯盟／提供
穀保家商蕭齊(中)、張峻瑋(左)、黃仲翔(右)。 中華棒協、學生棒球聯盟／提供

U18亞洲青棒錦標賽、U23世界盃棒球錦標賽等大型國際賽事近期陸續落幕，幾名有機會旅外的球員花落誰家，令外界關注，蕭齊、張峻瑋、黃仲翔幾名穀保家商畢業校友也有譜，10月中旬有機會揭曉動向。

這兩年高中球員畢業就走上旅外之路案例不少，包括柯敬賢林維恩分別與美職洛杉磯道奇、美職奧克蘭運動家簽約，徐翔聖加盟日職養樂多燕子，孫易磊加入日職北海道日本火腿鬥士，林鉑濬則是與美職西雅圖水手達成共識，受限球團簽約年度預算，將等到明年才會正式赴美，而陳睦衡也在打完U18亞洲青棒錦標賽後，與日職歐力士猛牛傳出簽約好消息。

陳睦衡打完U18亞青後，與日職歐力士猛牛傳出簽約好消息。 中華棒協／提供
陳睦衡打完U18亞青後，與日職歐力士猛牛傳出簽約好消息。 中華棒協／提供

但還有幾名好手待價而沽，張峻瑋、黃仲翔兩名18歲就越級入選U23世界盃的國手，也有旅外契機，張峻瑋的官司解決後，更無後顧之憂，同時有美、日職球隊在關注，簽約金行情落在60萬美元以上，至於黃仲翔則是40萬美元左右。

至於與兩人同屆的同學、身高197公分的巨投蕭齊一直被寄予期待，高中三年雖然沒入選U18國手，但潛力無庸置疑，日前傳出美職洛杉磯道奇有意簽下他，但雙方無法達成共識，簽約金價碼也非一開始傳出的80萬美元，而是落在60萬美元左右，加上日職也很有興趣，目前美、日職超過8隊競逐，據悉蕭齊也有不小機會轉向日職。

而U18國手陽念希、曾偉喆今年高中畢業沒有報名中職選秀，選擇先到大學磨練，陽念希就讀台北市大，曾偉喆則是國立體大，兩人最近都在梅花旗出賽，獻出大學初登板，等待旅外暫時還沒有傳出好消息。

陽念希高中三年都入選U18國手，畢業後先到台北市大磨練。 中華棒協／提供
陽念希高中三年都入選U18國手，畢業後先到台北市大磨練。 中華棒協／提供

近期球員旅外風向轉往日職，美職不再是優先選項，簽約金上限是最大關鍵，造成美職搶人籌碼不足，且日本具備離家近，花費較少的優點，都是家長考慮因素。

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