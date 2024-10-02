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中職／失之交臂的150勝 獅隊調度越幫越忙

聯合新聞網／ Tzuyi
潘威倫宣告引退，留下各項中職投手第一人的成績，然而最可惜的是他這五年勝場入帳緩慢，未能達到生涯150勝的里程碑。 圖／統一獅隊提供
潘威倫宣告引退，留下各項中職投手第一人的成績，然而最可惜的是他這五年勝場入帳緩慢，未能達到生涯150勝的里程碑。 圖／統一獅隊提供

2024年9月28日統一獅潘威倫舉辦引退賽，正式宣告他的22年職棒球員生涯結束。獅隊還剩5場比賽，如果他不再出賽，將帶著398場出賽、149勝、面對9005打席及總投球數31242球，各項都是中職紀錄的成績離開投手丘。不過統一尚未把話說死，最主要原因就是距離150勝的里程碑，就差最後一哩路，不但前無古人，後也無來者，其他現役球員連百勝都還遙不可及。

2019年球季結束時，潘威倫就已經累計超過143勝，而且這年他還拿下東山再起獎，面對150勝應該手到擒來。然而隔年開始，他卻面臨定位不明，加上球隊栽培新秀的問題，造成出賽機會大幅減少。在獅隊不是很重視的情況下，他近5個球季取勝進度緩慢，僅僅拿下6勝，讓他將創造更高榮耀之路漸行漸遠。今年教練團用假先發讓他拿下149勝，卻引發爭議，只得上場先發拚搏，可惜氣力放盡，而且又碰到隊友護援不佳，也只徒呼負負。

潘威倫是中職偉大的投手之一，他不是競速型的投手，球速約在136~144Km，但優勢是控球好、有球威、球路變化多，讓打者總是看得到但就是打不好，加上個性沉穩，讓他在年輕時期總能穩定拿下勝投。2017、2018年連續兩年受傷，讓他跌到生涯谷底，2019年回到球場後，他再度展現王者風範，拿下東山再起獎。可惜因為年紀增長及傷癒復出，他雖然仍保有一定的投球威力與控球，但續航力、壓制力已不如昔日的勇猛，無法場場穩定，而是時好時壞。

當時就有不少討論，認為潘威倫可以考慮循高建三模式，生涯後期轉往牛棚發展，延續他的球員生命。對獅隊而言，牛棚一直都還是有空缺，無論長中繼或延長賽，他都會是很好用的投手。另一方面他當時先發後已經需要休息7~10天，這讓教練團不容易調度，轉戰牛棚可以降低他的負擔，增加他的穩定性，讓他不要大起大落，對於成績累積也有幫助。

雖然這幾年潘威倫狀況不穩，但對於他轉戰牛棚，還是很多球迷持反對態度。一方面他是先發場次及勝場紀錄保持人，就紀錄面或是情感面，都不希望他轉換身份。另外還有一種說法是他並不是快速熱身的球員，對於需要隨時能夠上場的牛棚，調整上不一定能適任。不過實際上他後來對後援身份越來越得心應手，他擔任最後一任投手，29又1/3局，只有1分責失分，防禦率0.31，不說還以為是哪位終結者的成績。

「我真的不想引退」是潘威倫最後的感言，他對於沒拿到150勝深感遺憾。確實在他油箱還有些許燃料時，要是教練團能夠及早協助他，幫他找最適合的位置，這個榮耀絕對有機會達成。只可惜獅隊調度越幫越忙，讓他先發後援兩頭跑，他以往就不是這類兩相宜的球員，反倒讓他不知如何調整。定位不明造成潘威倫成績變差，生涯最後幾年時間，貢獻十分有限，讓他越來越沒有舞台。

雖然教練團都是潘威倫(中)同世代的戰友，但在調度上沒有幫助到他，球團也無專人去處理這樣的事，間接讓他與150勝失之交臂。 聯合報系資料照片
雖然教練團都是潘威倫(中)同世代的戰友，但在調度上沒有幫助到他，球團也無專人去處理這樣的事，間接讓他與150勝失之交臂。 聯合報系資料照片

以潘威倫的地位及成績，他早已不需要靠先發證明自己；過去高建三藉轉換身份，延續自己的投球生命，也不會有人質疑他的成就。也許獅隊提早讓潘威倫轉換跑道，可能早就達到目標，甚至生涯可以更長久，球隊也增加牛棚戰力，成為雙贏的局面。現在只能對失之交臂的150勝，感到惋惜及遺憾。

中華職棒 棒球專欄 潘威倫 統一獅 高建三

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