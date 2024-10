健康雷納德就是頂尖巨星 快艇走了喬治新賽季仍值得看好

這個夏天對快艇隊球迷而言絕對不好受,不僅在自由市場上沒有大動作,合作長達5年的側翼雙槍也正式拆夥,明星小前鋒喬治(Paul George)遠走費城,隨著西區新興強權逐一竄起,時間已經不站在快艇這邊,新賽季能期待的似乎只剩下老闆鮑默(Steve Ballmer)豪擲12億美元興建的新球場,然而,即便戰力大減,只要一哥雷納德(Kawhi Leonard)能穩定出賽,快艇依舊有本錢在西區有一番作為。

自從2019年休賽季簽下新科FMVP雷納德,再交易來剛打出生涯年的喬治,快艇每年都被視為奪冠大熱門,這對側翼搭檔一度被看好是聯盟最強的雙人組,但如今結果只能說是令人失望,5年來最好的成績僅有在2021年打進西區決賽,近2年皆為首輪遊,最大原因莫過於如詛咒般的傷病麻煩,兩人只有合作首年能同時打滿整個季後賽,該年「洛城內戰」喊了整季,最終卻在次輪慘遭金塊隊1:3逆轉。

2020賽季後,雷納德和喬治便開始輪流缺席季後賽,無論例行賽戰績再怎麼好,都無法脫離這個宿命,球星不斷老化,綠葉接連出走,快艇的奪冠窗口年復一年緊縮,已在不知不覺中走到要做出改變的十字路口,最終快艇選擇白白放走喬治,讓雷納德與上季交易來的明星後衛哈登(James Harden)組成新雙槍。

Miguchii/製表

近年西區強權版圖變動速度激烈,今年的快艇給人期待值不比往年,不過絕對稱不上一支弱隊,新賽季快艇能否到達陣容上限,關鍵在於雷納德的身體狀況,上季他默默繳出快艇生涯最佳出勤率,68場出賽是2016-17年賽季以來新高,並獲選了年度第二隊,數據面也無懈可擊,場均23.7分、6.1籃板、3.6助攻,罰球只差一點就能成為180俱樂部一員,76次灌籃、6成26的命中率都改寫生涯紀錄,有足夠理由相信他還在巔峰期。

the best way to celebrate day 2⃣ of #BestofNBA Week?



some All-NBA 2⃣nd Team highlights of KL2⃣ pic.twitter.com/47ZZaqTWAI