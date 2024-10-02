健康雷納德就是頂尖巨星 快艇走了喬治新賽季仍值得看好

這個夏天對快艇隊球迷而言絕對不好受，不僅在自由市場上沒有大動作，合作長達5年的側翼雙槍也正式拆夥，明星小前鋒喬治（Paul George）遠走費城，隨著西區新興強權逐一竄起，時間已經不站在快艇這邊，新賽季能期待的似乎只剩下老闆鮑默（Steve Ballmer）豪擲12億美元興建的新球場，然而，即便戰力大減，只要一哥雷納德（Kawhi Leonard）能穩定出賽，快艇依舊有本錢在西區有一番作為。

自從2019年休賽季簽下新科FMVP雷納德，再交易來剛打出生涯年的喬治，快艇每年都被視為奪冠大熱門，這對側翼搭檔一度被看好是聯盟最強的雙人組，但如今結果只能說是令人失望，5年來最好的成績僅有在2021年打進西區決賽，近2年皆為首輪遊，最大原因莫過於如詛咒般的傷病麻煩，兩人只有合作首年能同時打滿整個季後賽，該年「洛城內戰」喊了整季，最終卻在次輪慘遭金塊隊1：3逆轉。

2020賽季後，雷納德和喬治便開始輪流缺席季後賽，無論例行賽戰績再怎麼好，都無法脫離這個宿命，球星不斷老化，綠葉接連出走，快艇的奪冠窗口年復一年緊縮，已在不知不覺中走到要做出改變的十字路口，最終快艇選擇白白放走喬治，讓雷納德與上季交易來的明星後衛哈登（James Harden）組成新雙槍。

Miguchii／製表

近年西區強權版圖變動速度激烈，今年的快艇給人期待值不比往年，不過絕對稱不上一支弱隊，新賽季快艇能否到達陣容上限，關鍵在於雷納德的身體狀況，上季他默默繳出快艇生涯最佳出勤率，68場出賽是2016-17年賽季以來新高，並獲選了年度第二隊，數據面也無懈可擊，場均23.7分、6.1籃板、3.6助攻，罰球只差一點就能成為180俱樂部一員，76次灌籃、6成26的命中率都改寫生涯紀錄，有足夠理由相信他還在巔峰期。

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雷納德忍痛放棄奧運，就是希望能把傷完全養好，在新球季再展雄風！ 影片來源：快艇官方推特

除此之外，快艇的基本面並不差，上季的失意時常讓外界忘記快艇去年曾衝擊西區龍頭，整季拿下51勝、淨勝分排名聯盟第7，側翼雙槍加上哈登的組合「淨效率值(NETRTG)」高達+10.0，和冠軍塞爾蒂克三巨頭的+10.2相去不遠，在在顯示哈登交易案具有正面效果。

哈登在快艇首個完整賽季的表現同樣引人關注，這名已35歲的明星後衛雖然沒了得分王級別的爆發力，上季場均16.6分寫下12年來新低，明星賽後更跌到14.8分，但同時傳出聯盟第4多的8.5次助攻，做一個優秀控衛還是綽綽有餘，且喬治走人後必須有人消化場均出手16.7次的球權，哈登新賽季數據的提升是可以預期的。

哈登寶刀未老，新球季將有更多球權，平均得分應該可以輕鬆回升。 影片來源：快艇官方推特

根據Synergy數據顯示，上季至少有100次以投籃、犯規、失誤、傳球結束回合的球員中，哈登的效率高達第5，當哈登進行擋拆，每回合快艇能拿下1.09分，一樣是高水準的表現，雷納德和哈登的組合加上身邊的綠葉，快艇有無數種可行的陣容組合。

上季快艇的陣容缺陷在於長人深度，過往引以為傲的側翼海在哈登交易案後消失殆盡，導致主帥泰隆魯（Tyronn Lue）時常要擺上小陣容應戰，甚至讓衛斯特布魯克（Russell Westbrook）打中鋒，休賽季快艇也針對這點補強，迎回舊將貝頓（Nicolas Batum）、再以划算的3年3000萬美元全額中產簽下側翼瓊斯（Derrick Jones Jr.），中鋒則補進了班霸（Mo Bamba）、瓊斯（Kai Jones），並交易來鄧恩（Kris Dunn）替後衛群再添保險。

瓊斯上季在獨行俠打出生涯代表作，而且還是生涯第二度接受總冠軍賽的洗禮。轉戰快艇之後，他將有更大的發揮空間。 美聯社資料照片

快艇陣容雖不若去年豪華，但深度有過之而無不及，貝頓的控場和冷箭三分快艇迷早已十分熟悉；體能勁爆的瓊斯上季開發出三分，戰術空間大；鄧恩具備優秀的持球防守，這些都是上季快艇所缺乏的元素，快艇將例行賽做為實驗室，在經驗豐富的泰隆魯執教下，有機會打出意想不到的比賽風格。

當然，快艇依舊有問題待解決，包括哈登退場後的板凳持球者是誰、除了先發祖巴茲（Ivica Zubac）外沒有可信任的正統中鋒、簽下2年合約的小波特（Kevin Porter Jr.）有休息室炸彈風險......，根據《Bleacher Report》報導，快艇新賽季被預估只能拿42勝，快艇還是一支亟欲證明自己的球隊，相較過往沒了那麼高的期望，卻依然背負著沉重的代價，球隊別無選擇，只能以現有資源持續前進，但若整合如預想順利，再加上沒那麼倒楣的運氣，或許今年會是個成功故事——儘管這和2019年夏天的想像相去甚遠。