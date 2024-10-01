藍道季後賽超軟、唐斯已經變硬 尼克神操作又來一筆！

美國Yahoo體育最近做了一項NBA統計排名非常有趣，各隊最出色的三當家排名：第一76人喬治、第二灰狼戈貝爾、第三塞爾蒂克波爾辛吉斯、第四雷霆霍姆葛倫，尼克今夏從籃網被交易過來的布里吉斯則排第七。

喬治在76人只能當第三球星，76人今年球季傲人陣容天賦和超級球星組合簡直難以置信。上季總冠軍塞爾蒂克第三球星波爾辛吉斯也恰如其分，他為塞爾蒂克帶來防守、關鍵得分和禁區高度。

尼克今夏交易得到布里吉斯被NBA球評柏金斯評為「最佳交易」，尼克戰力、防守和韌性都跟著大幅提升，布里吉斯不但擁有場均20分進攻能力，防守意識和協防、一對一、外線對位防守都是聯盟精英級別球員。布里吉斯上季場均19.6分、4.5籃板，三分命中率3成7，是籃網第一得分手兼防守大鎖。

布里吉斯(中)能攻能守，配合度又高，與布朗森和唐斯的搭配應該是精彩可期。 擷圖自尼克官方網站

尼克在與灰狼和黃蜂的三方交易中得到第二球星唐斯，更早拿下球隊第三球星布里吉斯，兩人不論攻防、打法都能為尼克第一球星布朗森提供各種戰力元素和關鍵表現，尼克今夏這兩大交易堪稱「神來兩筆」，完美布局。尼克已經具跟塞爾蒂克爭高下，與76人拚長短，同時能牽制公鹿壓迫熱火的東冠大熱門實力。

尼克成功推動唐斯交易 有幾個關鍵因素和考量

1、灰狼想要尼克後衛迪文森佐

上季季後賽迪文森佐打出生涯最勁爆表現，場均17.8分，三分命中率4成25，不僅具備成為球隊三當家潛能，更是一名優質3D鋒衛好手。如果尼克不願出手迪文森佐，灰狼也不會同意這筆交易，另外很重要一點，尼克後場人才濟濟甚至人滿為患，布里吉斯加入後可能產生更大排擠效應，迪文森佐很難再像上季季後賽那樣得到每場至少35分鐘以上出賽時間。尼克出手不但能解決位置重疊，陣容太過擁擠問題，還能拿下七呎唐斯，可稱完美操作。

迪文森佐雖然是優秀的射手，但在布里吉斯加入之後，後場已過於擁擠，尼克將他交易到灰狼算是各取所需。 路透社資料照片

2、唐斯比藍道更適合做為尼克二當家

七呎唐斯有空間射手長人功能，過去兩年防守更好更硬，不但願意犧牲球權和戰術角色做苦工，低位背框和擋拆後禁區攻擊同樣在進化，他就是尼克爭冠陣容最完美二當家和拼圖。唐斯被貼上「軟」標籤很多年，但唐斯過去兩年也證明自己不但更理解比賽，重視團隊打出正確籃球，他的防守和禁區對抗都在上個賽季展現更大突破，唐斯不軟還很硬，灰狼上季才能淘汰金塊，打進西區決賽。

唐斯在上季季後賽就展現強硬的攻防表現，相對於藍道每逢季後賽必手軟，尼克這筆交易是相當值得。 路透社資料照片

尼克前鋒藍道過去幾年跳投很多，尤其喜歡在中遠距離出手，防守平平，季後賽表現往往不如例行賽，尼克決定用藍道+迪文森佐+一首輪籤去換來灰狼唐斯，季後賽唐斯的硬和藍道的軟，形成強烈對比。

3、尼克思慮和操作根本天才

尼克不怕花大錢和豪華稅，為了爭冠即使面臨團隊薪資第二層硬上限也在所不惜，這豪門球隊必須要有的氣勢，更是爭冠球隊必須要展現的格局。灰狼就是已經承擔不起累進豪華稅和團隊薪資第二層硬上限帶來的壓力，被迫只能交易唐斯，紓解薪資壓力同時提升陣容深度，保持最大戰力和未來操作空間。

藍道換唐斯，尼克陣容完美升級，東區今年一線爭冠球隊就有塞爾蒂克、76人、尼克、公鹿四支，戰況激烈精采難測。