道奇取得國聯第一種子寶座 季後賽戰情卻有些不樂觀

道奇於美西時間9月29日打完最後一場賽事，獲得大谷翔平的第一個球季取得98勝64負戰績，如預期目標摘下國聯西區龍頭寶座。不過，揮軍季後賽卻是挑戰重重，由於陣容中傷情頻傳加上先發輪值的缺口，這支隊伍需好好利用這幾天休兵時間備戰10月份的季後賽。

道奇隊連續第三年摘下國聯西區冠軍，這是過去12年第11次達標，在國聯季後賽屬頭號種子。這意味著他們將跳過外卡於10月5日開戰，地點在道奇球場打國聯分區系列賽。在分區系列賽，第1種子道奇將對外卡系列賽第4種子教士、第5種子間的勝隊，第2種子費城人隊會迎戰第3種子釀酒人與第6種子間的勝隊。

道奇今打出非常精彩的一個球季，但是能否在季後賽繼續高歌猛進將是很大的問號。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

既然得知下一輪對手有可能是教士、勇士或是大都會，道奇的先發陣容難題待解。葛拉斯諾（Tyler Glasnow）確定無法上陣，新秀史東（Gavin Stone）也不行，克蕭（Clayton Kershaw）歸期未定，布勒（Walker Buehler）的表現起伏相當不穩定。賽事進入9月後，道奇先發輪值防禦率高達6.06，平均每場僅能吃下4.2局。最好的兩位大將是弗萊賀提（Jack Flaherty）和山本由伸，後者因傷休息近三個月，歸隊後只在大聯盟投三場短局數，還沒為季後賽做好準備。

道奇下半季先發輪值傷情頻傳，開季時的幾位先發大將紛紛躺平，包括葛拉斯諾(圖)與表現搶眼的新人投手史東，均確定無法出席第一輪季後賽。 美聯社資料照片

道奇顧慮到山本由伸的傷勢與他是第一年赴美，應不會安排四天休息就登場，這是他職業生涯尚未經歷的調度，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「這（延長山本休息日）是目標，當前我們可休息幾天，這很有幫助！備戰取決我們自己，避免傷勢再傳是我們所期望。」羅伯茲認為爭取季後賽首輪空檔有益，並強調這是調兵遣將，球隊並沒有真正休息。

在賽季開始前，許多人質疑2024年的洛杉磯道奇隊到底能有多強。他們不僅加入了價值7億美元的明星球員大谷翔平，而且隨著葛拉斯諾和山本由伸加入先發投手陣容，洛杉磯似乎準備迎接一個輝煌的常規賽季。事情總是出人意料，下半季葛拉斯諾、史東與山本由伸紛紛進入傷兵名單，對球隊造成影響，原先看好的菜鳥投手史東也出狀況，加上教士末段拉尾盤反撲，道奇是一路撐到上周取得系列賽勝利，才鎖定西區第一的位置。只是，這場比賽主戰一壘手弗里曼（Freddie Freeman）受傷再添變數。事實上，道奇隊9月就開始做季後賽的調整，仔細觀察可發現到總教練在嘗試排輪值投手陣容。鎖定分區冠軍、噴完香檳後，上周末道奇隊總算可喘口氣，並擊敗洛磯隊獲主場優勢。

週日稍早，羅伯茲初步敲定先發輪值，由弗萊賀提擔任季後賽第一場先發，其次是山本由伸、布勒以及納克（Landon Knack）。至於葛拉斯諾、史東或克蕭均將缺席系列賽，尤其克蕭因腳上的骨刺傷勢，康復速度比他和球隊預期要慢。這套陣容有一點抖，尤其山本由伸右肩拉傷至今，即便前兩場表現出色，但對洛磯隊的比賽有些掙扎，能否投滿四局是未知數。再來是布勒，自從第二次韌帶移植手術以來，狀態一直有起伏，還好最近三場防禦率3.31，這是一個正面的訊號，只能期待延續下去。最後，岡索林（Tony Gonsolin）上周五展開第三場復健賽，可能視情況徵召他上大聯盟，無論是先發或牛棚都有可能。

弗萊賀提在季中才被老虎交易到道奇，想不到他竟成為道奇季後賽的王牌先發！ 美聯社資料照片

野手部分，弗里曼的目標是在國聯分區系列賽第一場回歸。另一位受傷的游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）經核磁共振掃描顯示是撕裂傷，預料必要時會帶傷上陣，他在內野的防守以及進攻都是道奇隊的活棋。當道奇隊狀態火熱，他們是全聯盟最難纏的球隊，但現實情況是他們面臨困境，這時充分考驗教練團的調度，以及那群有季後賽經驗的老兵。未來幾天的調整、關鍵球員能否復原，正是他們10月初需要的元素。