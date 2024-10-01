中職／重溫挑戰賽被橫掃惡夢？ 統一要嚴防再度獅頭貓尾

下半球季冠軍正式出爐，中信29日獲勝後魔術數字降為0，拋下黃色彩帶，同時也決定晉級到今年季後賽的球隊就是中信、統一及樂天3隊，唯一還會有變動的就是全年勝率，這將影響到哪一支隊伍能好整以暇地等待另兩隊在季後挑戰賽廝殺的結果。

目前在全年勝率方面，由於樂天已落後給首位有6場勝差，確定要先打挑戰賽，暫居第2的統一則與中信有3場勝差，雖然不是沒機會翻盤，但淘汰指數只剩2，要拿下全年最高勝率十分困難，幾乎將再度重演去年與樂天在季後挑戰賽碰頭的惡夢。

去年統一拿到上半季冠軍，下半季卻彷彿變了支球隊，勝率不到5成，導致在全年勝率方面以1場勝差落距第2名，而即使因上半季冠軍而先手握1勝，仍在挑戰賽3連敗被橫掃出局，留下一個遺憾的球季；今年統一開季猛衝，投打表現都遠優於其餘5隊，戰績一路獨走，不斷刷新聯盟開季場次最佳成績，27場出賽就拿到21勝創下聯盟新紀錄，與第2名的差距最多來到7場，最終當然順利拿到上半季冠軍。

下半季統一戰績雖不如上半季，大多數時間的勝率仍在5成以上，排名維持在前段班，但進入9月，勝率開始在5成左右浮沉，低於5成的時間較多，不只排名掉出前段班，全年勝率也被近況極佳的中信超過，要追回的機會不高，可能又是一個「獅頭貓尾」的球季。

統一進入9月戰績不佳的主因就是投打兩方的表現都出狀況，上半季統一的團隊打擊率是2成85，居次的中信只有2成63，差距之大顯而易見，總得分也是6隊唯一破300分的，30轟排聯盟第3名；下半季至今的團隊打擊率是2成75，僅落後給樂天，但得分落居第3名，長打威力更消失無蹤，20轟竟還輸給富邦，是6隊之末。

打擊率雖是2成75，逐月來看的話，7月是3成16，8月是2成73，9月低到只剩2成45，長打率及上壘率也是單月新低，場均得分雖然還有4.4分，不過在單場3分以下的就有8場，占比快一半，與前幾個月有著明顯落差，這當然也與隊上打者的近況有關。

邱智呈及陳傑憲是統一今年打線的雙箭頭，2人在打擊率、安打榜上都名列前3，但9月的打擊狀態都有下滑跡象；邱智呈8月的打擊率只有2成5，是今年首度單月打擊率未達3成，9月雖有些許回升，也僅有2成67；陳傑憲更是明顯，8月單月打擊率仍在3成以上，9月出賽19場僅有2成41，2人的打擊近況不佳，因此在安打王的競爭上也被陳晨威給超車。

陳傑憲在9月打擊大熄火，單月打擊率不到2成5，多少影響到統一的整體進攻能力。 聯合報系資料照片

另外，林安可下半季僅有7轟及31分打點，長打手感不若上半季的火燙；蘇智傑、陳聖平、陳重廷、陳重羽在9月的打擊狀況都不佳，甚至還有人單月打擊率不到2成，潘傑楷受傷、林佳瑋則是去打U23，以上都對統一近期的進攻及戰績造成直接的影響。

投手也是統一下半季浮沉的原因，下半季的團隊投手防禦率來到聯盟第4名的3.69，比上半季輾壓其他5隊的3.19高出許多，先發輪值在9月僅有古林睿煬及布雷克正常，勝騎士、羅昂、林詔恩、郭俊麟及傷後復出的胡智為都表現不佳，尤其是勝騎士，8、9兩月各先發4場，單月防禦率都超過4.50，對比前4個月實在無法想像，5人在近兩個月合計也只拿到4勝。

古林睿煬是統一近期少數表現仍十分穩定的先發投手。 聯合報系資料照片

本季後援超過10場的牛棚投手只有裴瑞茲及邱浩鈞的防禦率在3以下，但邱浩鈞在9月出賽8場已有4場丟分，另外如陳韻文、李其峰、辛俊昇、王鏡銘、黃竣彥，甚至於今年季中剛選進的高塩將樹等人，在8、9兩個月輪流表現不穩，整季下來的防禦率也都在3.50以上，一旦得分無法掩護投手，戰績自然會變差。

球季已剩10天不到，如何在最後階段調整投打戰力，擺脫低潮，迎接不想遇到但可能來到的季後挑戰賽，避免重演去年被橫掃的悲劇，是統一教練團及球員們在這5場比賽中最重要的工作。