投打三冠王大滿貫幾乎成真 今年堪稱史上最偉大球季

任何運動賽事都會有那麼一段球迷津津樂道、視之為空前絕後的黃金年代。儘管當今的NBA球星有先進運動科技做後盾，明顯比過去的球星更快、更壯、打球也更有智慧，但經歷過80年代「東鳥西魔」與90年代公牛王朝的老球迷仍不免要「貴古賤今」。在個人競技方面也有費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）與約克維奇（Novak Djokovic）聯手統治網壇二十年幾乎包辦所有大滿貫的經典歲月。雖說是江山代有人才出，各領風騷數百年，但某些巨星的風采確實就是遠較其他年代的球星更為耀眼。

風水輪流轉，今年則輪到棒球迷見證這種歷史性的時刻。大谷翔平的「50-50」壯舉不僅史無前例，締造紀錄那場比賽的單場成績——六打數六安打、三響砲、兩盜壘外加十分打點——更被譽為史上最偉大的單場進攻表現，甚至沒有之一。儘管同時間也在追逐自己單季62發全壘打美聯紀錄）的賈吉（Aaron Judge）最後功敗垂成，但當例行賽進入倒數計時，球迷這才發現好戲遠遠還沒有結束。已然超越時代的這兩位巨星竟還有機會繼續改寫更多歷史——成為本世紀的第二位打擊三冠王。

賈吉(左)與大谷(右)過去多年就是美聯MVP和各項打擊成績的強力競爭對手，今年大谷轉到國聯了，兩人還是隔空較勁，而且雙雙打出了生涯顛峰代表作。 路透、美聯社資料照片

大聯盟上百年歷史中曾出過十多位打擊三冠王，但自紅襪名人堂球星雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski，現役巨人外野手麥克．雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）的祖父）在1967年勇奪三冠後，長達四十多年的時間裡沒有任何一位打者有能力包辦打擊率、全壘打、打點三項第一。一方面是因為能兼顧量產全壘打與高打擊率的打者越來越稀有，而且又出了像昆恩（Tony Gwynn，八屆打擊王）、柏格斯（Wade Boggs，五次打擊王）這種專攻安打的「奇行種」打擊機器，打者想拿三冠王的難度隨之升高。直到2012年才有前老虎球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）成功追隨前人的腳步。

由於進階數據大為盛行，球隊高層、球員甚至是球迷都不再像過往那樣重視打擊率、打點等傳統數據，打擊王與打點王最終誰屬也漸漸無人關注——直到最近兩週所有人頓時發現，全壘打、打點雙冠早已板上釘釘的賈吉跟大谷打擊率都已與暫居聯盟打擊王的惠特（Bobby Witt Jr.）及阿拉斯（Luis Arraez）只有個位數的差距，這場打擊王爭奪戰才出現前所未有的熱度。雖說賈吉在昨天「打了個寂寞」單場五支零後幾已確定無緣三冠王，但只要從單場六支六起連九場有安打而且打擊率高達.667的大谷披掛上陣，要在最後一戰迎頭趕上三屆打擊王阿拉斯絕非不可能——除非阿拉斯繼續像昨天一樣「龜縮」高掛免戰牌。

要不是阿拉斯(左)和惠特(右)兩人打擊技巧高明到極點，兩聯盟的三大打擊頭銜就要被大谷和賈吉兩位大神「整碗捧走」了。 美聯社

打擊三冠王還有懸念，投手三冠王則已塵埃落定。儘管勝投、防禦率與三振三項第一的投手三冠王發生次數與打擊相較之下來得更加頻繁，但老將塞爾（Chris Sale）跟老虎新銳王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）的成就仍不容忽視。不出意外他們將成為自2011年韋蘭德（Justin Verlander）、克蕭（Clayton Kershaw）後又一對聯盟三冠王。像這樣兩聯盟都出現投手三冠王的先例過去也僅僅出現過三次，而且三項成績都領先史庫柏的塞爾還將成為自2006年桑塔納（Johan Santana）以來首位全聯盟投手三冠王。這對年輕時每年都是塞揚獎候補、年過30後卻有長達五年歲月持續為傷所苦的塞爾來說無疑是最好的肯定。

除了大谷等球星屢創新猷外，大聯盟今年還迎來一位超級新人——自五月初登板就刮起一陣旋風的海盜新王牌投手史肯斯（Paul Skenes）。已篤定獲頒國聯新人王的史肯斯最終成為自1918年以來首位防禦率2以下的新人投手（先發20次以上）。如果不是海盜晚了一個多月才將他升上大聯盟，老塞爾能否拿下三冠王甚至塞揚獎都還大有疑問。

海盜菜鳥投手史肯斯實在是太強了，洋基兩大打擊高手索托和賈吉都一籌莫展。 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

大文豪狄更斯說「這是最好的時代，也是最壞的時代。」既然要冠上「最偉大球季」的封號，自然也得有人負責演出史詩級的崩壞才算十全十美——「幸好」我們有了白襪。他們趕在球季最後一週打破現代棒球單季最多敗紀錄，為「不能流芳百世，也當遺臭萬年」這句話做了最好的註腳。

2024 Southern League Champions, the Birmingham Barons#bhambarons pic.twitter.com/8KgHtJxq0O — Birmingham Barons (@BhamBarons) September 25, 2024

白襪球迷今年唯一可以高興的事，就是2A的伯明罕男爵贏得冠軍。 影片來源：白襪官方推特

從二月開始春訓，往往要打到十一月才打完冠軍賽的大聯盟擁有讓其他職業運動瞠乎其後的超長球季，其中佔了大半年的162場例行賽尤為漫長。但今年不僅有大谷等超級球星的史詩級演出，分區冠軍也多有激戰，兩聯盟外卡席位更出現老虎演出驚天大翻盤、勇士、大都會與響尾蛇戰到最後一天才見分曉的盛況。接著上演的季後賽除了塞爾所屬的勇士還在拼外卡外，身為雙冠王的大谷、賈吉與三冠王投手史庫柏將繼續扮演吃重的角色。無論最終結果如何，那輝煌的一頁歷史已被他們寫下，對有幸目睹這一切的許多球迷來說，2024年絕對堪稱史上最偉大的一季。