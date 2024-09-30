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中職／主場球迷翻10倍 中信黃袍加身貴不可言！

聯合新聞網／ Ramos
中信鯨2008年「擱淺」中職，但職棒經營的熱忱尚存，2014年重出江湖，憑著接手兄弟象這張金字招牌，徹底解決人氣問題。在今年比賽場地加入大巨蛋之後，場均人數更是直線上升！ 聯合報系資料照片
中信鯨2008年「擱淺」中職，但職棒經營的熱忱尚存，2014年重出江湖，憑著接手兄弟象這張金字招牌，徹底解決人氣問題。在今年比賽場地加入大巨蛋之後，場均人數更是直線上升！ 聯合報系資料照片

2008年中信鯨主場平均每場觀眾人數只有992人，你沒看錯，連1000人都不到，票房收入不到700萬元，實在有夠悽慘，當時中華職棒已是連4年遭受假球風暴襲擊，還爆發令人非常可恥的「黑米事件」，同年底中信鯨宣布解散，隔年「黑象事件」爆發，中華職棒瀕臨瓦解。

歷經多年低迷，2013年中華職棒受惠經典賽和曼尼熱潮，票房起死回生，當時兄弟象主場場均6008人，比前一年成長135%，不過兄弟飯店洪家仍決定把球隊賣掉，當時不只中信一家企業想買，最終兄弟象決定賣給中信，更名「中信兄弟」，轉賣金4億元。

中信球團董事長羅聯福（右）2008年11月11日沉痛的宣布中信鯨隊正式解散，與聯盟會長趙守博（中）、中信鯨領隊林敏政（左）一同鞠躬跟球迷致歉。 聯合報系資料照片
中信球團董事長羅聯福（右）2008年11月11日沉痛的宣布中信鯨隊正式解散，與聯盟會長趙守博（中）、中信鯨領隊林敏政（左）一同鞠躬跟球迷致歉。 聯合報系資料照片

當時兄弟洪家賣球隊有個但書，就是希望主場留在台北，只是中信兄弟不久就把大本營遷到台中洲際球場，由於兄弟球迷基礎非常扎實，全國百萬象迷不是叫假的，每次中信兄弟來台北比賽，現場常湧現大批黃潮，反客為主。

今年受惠台北大巨蛋題材，中信兄弟主場場均高達10327人，已是最低迷時期的10倍，周思齊兩場引退賽都是4萬人滿場，荷包賺飽飽，今年中信兄弟票房粗估至少破2億元，甚至有機會挑戰史無前例的3億元大關，這是過去難以想像的天文數字。

中信兄弟周思齊引退賽在台北大巨蛋舉行，連續兩天都吸引滿場四萬名球迷進場。 聯合報系資料照
中信兄弟周思齊引退賽在台北大巨蛋舉行，連續兩天都吸引滿場四萬名球迷進場。 聯合報系資料照

如果對這些數字沒什麼概念，中華職棒上一次6隊規模的2008年，全聯盟票房總收入不到8000萬元，是的，真的不到8000萬元，換句話說，今年中信兄弟票房收入，有可能就是當年全聯盟票房總收入的3倍有餘，相當驚人。

上週潘威倫在大巨蛋的引退賽，共計28018人進場，這其實是相當不錯的數字了，更是統一獅隊史新高紀錄，有球迷就認為，如果潘威倫是在黃衫兄弟，球迷早就擠爆大巨蛋。

當年富邦買下義大犀牛，轉賣金約3億元，日本樂天集團買下Lamigo桃猿，轉賣金未對外公開，傳聞至少6億元，甚至有超過7億元的說法，無論如何，CP值和邊際效益都不如中信買下「兄弟」這塊招牌。

當然，今年中信兄弟票房和商品大賺，相對地，各項支出也高出許多，能否轉虧為盈還很難說，不過只要打進季後賽和總冠軍戰，確實有機會收入大於支出，證明經營職棒球隊是有機會賺錢的。

1999年9月20日，中信鯨、三商虎隊在台北市立棒球場進行補賽，是921大地震前一天，百餘隻鷸科水鳥在外野草皮狂飛，觀眾人數101人比鳥還要少。相對於現在職棒的盛況，年輕球迷應該難以想像！ 聯合報系資料照片
1999年9月20日，中信鯨、三商虎隊在台北市立棒球場進行補賽，是921大地震前一天，百餘隻鷸科水鳥在外野草皮狂飛，觀眾人數101人比鳥還要少。相對於現在職棒的盛況，年輕球迷應該難以想像！ 聯合報系資料照片

毫無疑問，今年是中華職棒35年以來最顛峰時期，在許多從業人員的努力之下，已經開創新的格局，只要有話題甚至能賺錢，未來就能吸引更多大企業投入職棒產業，不要說成立新球隊，至少在現有球隊有想要轉賣的話，會有新的潛在買家出手承接。

從中信鯨主場場均不到1000人，到今年中信兄弟主場場均超過10000人，中間歷經16年，中信重新幫兄弟飯店棒球隊擦亮「兄弟」這塊招牌，未來如果有人想買「兄弟」，轉賣金合理價格至少15億元，應該不算是太過誇大的數字。

中信兄弟 中華職棒 周思齊 大巨蛋 棒球專欄

Ramos

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