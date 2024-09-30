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日職／阿部、小久保接班成功 新人監督大勝的一年

聯合新聞網／ Hiyan
強打捕手出身的阿部慎之助，歷經二軍監督、一軍捕手教練、首席教練等職務歷練，今年首度帶領一軍就幫助巨人軍奪回優勝。 擷圖自讀賣巨人官方推特
強打捕手出身的阿部慎之助，歷經二軍監督、一軍捕手教練、首席教練等職務歷練，今年首度帶領一軍就幫助巨人軍奪回優勝。 擷圖自讀賣巨人官方推特

日本職棒兩聯盟的優勝球隊於上週陸續產生。太平洋聯盟由小久保裕紀帶領的軟銀鷹以獨走態勢稱霸；中央聯盟則是阿部慎之助率領讀賣巨人，在最後關頭擺脫阪神虎隊糾纏。軟銀、巨人兩支優勝隊伍有不少巧合點，除了都是繼2020年之後、相隔4年再度封王，同時都是新人監督拿下優勝。

讀賣巨人隊這次奪下中央聯盟優勝，對巨人軍而言意義重大，首先他們得以避免追平4年連續失去冠軍的隊史最慘紀錄。巨人隊上一次連續4年無法奪冠是2003-2006年，最近則是2021-2023年。近3年中央聯盟的王座陸續落入養樂多、阪神手中，巨人自從2020年之後已經連續3年無奪冠。今年球季從去年的B級球隊躍升冠軍，避免追平隊史最慘紀錄，阿部慎之助聲望扶搖直上。

阿部慎之助新監督第一年執掌兵符就奪冠，是巨人軍這一次奪下優勝的另外一個重大意義。阿部慎之助自2019年選手引退之後，歷經二軍監督、一軍捕手教練、首席教練等職務的歷練，今年首度帶領一軍就幫助巨人軍完成重大的使命，的確相當不容易。尤其過去幾年他一直都在前任監督原辰德底下吸收經驗，而巨人過去3年都失去冠軍都是原辰德帶隊，原辰德更成為巨人隊史首位連2年帶隊，戰績排在B段班的監督，使得他與巨人合約還剩1年的情況下就下台一鞠躬。因此阿部慎之助等於是展現了青出於藍勝於藍的績效。

阿部慎之助打敗的是去年日本一球隊阪神虎，而且阪神虎監督岡田彰布現年66歲，不僅是現役最年長的監督，也被公認為最老謀深算的監督。去年阪神虎隊之所以可以奪下隊史相隔18年之久的優勝，不少球評專家都公認岡田彰布是最大關鍵，也是實質的MVP。而岡田彰布去年其實也是回鍋阪神的第一年球季，只是今年阿部慎之助是第一年菜鳥，岡田彰布則是過去有過8年監督資歷（阪神5年、歐力士3年），只是自從2012年之後再度回鍋，中間歷經球評等工作、長達11年之後再度穿上球衣。

另一方面，太平洋聯盟優勝球隊軟銀鷹隊也有異曲同工之妙。軟銀自從2020年奪下優勝之後，近3年都是歐力士猛牛的天下，3連霸成了近年來最風光的球隊。軟銀這次終結了歐力士霸業，歐力士則掉到倒數第二，軟銀與巨人相同，都是相隔4年再度奪冠。而4年前的2020年日本一總冠軍就是軟銀、巨人兩隊之間的對決，結果軟銀4勝0敗橫掃巨人，連續4年奪下日本一。

小久保裕紀曾擔任日本武士隊監督，去年奪下二軍優勝，今年首度接下一軍兵符，順利達成奪冠任務。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特
小久保裕紀曾擔任日本武士隊監督，去年奪下二軍優勝，今年首度接下一軍兵符，順利達成奪冠任務。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

軟銀歷經連續3年失利之後，中間歷經工藤公康（2021年）、藤本博史（2022年-2023年），今年交棒給小久保裕紀，他也是第一年執掌兵符。52歲的小久保裕紀選手時代也是支撐球隊霸業的明星球員，生涯打出413支全壘打、1304分打點，與生涯406支全壘打、1285分打點的巨人監督阿部慎之助幾乎不相上下。小久保於2012年之後引退，歷經球評工作以及日本武士隊監督之後，於2022年重返軟銀擔任二軍監督，去年奪下二軍優勝，加上藤本博史為戰績負責，最了解球隊及陣中選手狀況，加上本來就是球隊積極培養的監督人選，因而順勢接班，最終他也順利達成奪冠任務。

接下來就看巨人、軟銀兩隊能否在季後賽殺出，重演2020年的對決戲碼。當時工藤公康帶領軟銀連續2年在日本一橫掃原辰德巨人，締造對戰8連勝。

日本職棒 棒球專欄 讀賣巨人 軟體銀行鷹 阿部慎之助

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