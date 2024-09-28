灰狼拆雙塔只因龐大薪資壓力 尼克華麗五門齊想像無限

今天NBA最震撼的大消息，莫過於灰狼與尼克無預警完成交易，據傳找進黃蜂三方交易，尼克以中鋒藍道（Julius Randle）、後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）和一枚來自活塞的首輪選秀權，交易來唐斯（Karl-Anthony Towns），結束了他自狀元以來9年的灰狼生涯。

無獨有偶，現在這支由錫伯杜（Tom Thibodeau）一手打造的新興尼克，起點也是從藍道當家開始，這樁交易無疑象徵兩隊各自一個時代的終結與改變。

這樁交易引發外界廣泛討論，許多球迷尤其不解，灰狼好不容易在大手筆戈貝爾（Rudy Gobert）交易後重返榮耀，雖然最終負於西區冠軍戰，仍完成擊敗假想敵金塊的壯舉，球隊按理該至少以原班人馬嘗試再衝擊一次季後賽。

特別是雙塔去年磨合時間還有限就繳出如此結果的情況下，交易來的藍道雖然也是全明星，始終予人降級之感，究竟為何這麼著急地拆掉核心群？

但如果有關注兩隊薪資問題的球迷，再考量雙方經過去年季後賽，對團隊戰力平衡的通盤檢討，對這般彷彿互換手氣的交易，似乎也不會太意外了。特別可視為去年改變整個NBA交易環境，新版「勞資協議」影響力的延續，「第二層硬上限（2nd Apron）」對球隊的殺傷力著實太過巨大。

小市場灰狼未來面臨龐大的薪資壓力，逼得球隊只能進行陣容調整。 路透社

整個夏天，其實紐約媒體關於交易的討論就不曾停過，多半圍繞著難以與藍道續約的課題，探討補強的可能性；同樣面對很難把核心主力全部續留好一段時間難題的灰狼，剛好就實力與賣相加總的最可能人選唐斯也是最常被拿出來討論的交易籌碼。

既是潛在交易者中星度最高的長人，又曾經是錫伯杜的子弟兵，尼克且在與雷霆關於哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）的爭奪戰中敗下陣來，積極補強、渴望在去年基礎上更上一層樓的大蘋果，與這位明星中鋒的名字持續不斷掛勾在一起，似乎也就理所當然。而最後，球團還真趕在開季之前做到了這一點！

這要從藍道的合約情況說起。儘管去年因傷缺陣多場，近年他於尼克確實打出了全明星身手，上季之前還是一哥，連年接近「20-10」的實績，縱使外界如何質疑其帶隊能力、身為球隊核心的上限不高，從他自己與市場角度，爭取高薪仍屬天經地義，而他已經擁有提前續約資格，這自然成為尼克一道不穩定的難題。

這個夏天，縱使布朗森（Jalen Brunson）已稍微降薪，仍是4年1.565億美元大約，更早些時間，亦已砸5年超過2億頂薪續約阿努諾比（OG Anunoby），倘若要再簽下能滿足藍道的新約（外界預期除非他願意大幅折扣，最少都會超過4000萬美元），這會很快讓尼克陷入第二層硬上限泥沼，完全辜負了這段重金組隊與當打主力的黃金期。

特別是若以爭冠角度，藍道或許與紐約人心目中的夠力二當家，還是有段距離，與其留下續約後薪資與唐斯相去不遠的他，不如升級一位更符合標準中鋒身材的更頂球星；事實上，在把迪文森佐同時交易後，尼克確實仍穩定低於第二層硬上限，同時組出唐斯、阿努諾比、布里吉斯（Mikal Bridges）、哈特（Josh Hart）與布朗森的華麗五虎。

實驗兩季的灰狼雙塔宣告落幕。 美聯社

灰狼之所以交易，薪資實在也是最大的考量。已被公認取代唐斯成為新任少主的愛德華（Anthony Edwards），5年頂薪於今年起跑，加上唐斯4年超過2.2億美元的頂薪新約亦於本季開始，以及戈貝爾同樣接近頂薪的大約，本季光這三位球員，就要佔去逾1.35億美元薪資，團隊早早就超過第二層硬上限。

外界本就多著眼在探討明尼蘇達能怎麼薪資瘦身，避免進入薪資爆炸狀態；畢竟灰狼還有身為小市場球隊的原罪，連大城市球隊都不免在新版CBA中紛紛敗逃，又怎能期望小市場能硬頸地多挺幾年？

誠然，很多球迷肯定會疑問，那為什麼灰狼會把自己的薪資結構搞成這樣？為什麼當初就要先硬吃下唐斯的頂薪續約？這些只能說計畫趕不上變化。

縱使經過這筆交易，明尼蘇達團隊薪資今年仍高居聯盟第二，依舊超過第二層硬上限，本季如想保留競爭力，大概也只能繼續維持差不多支出，圖的是最快明年，就可望擺脫第二層硬上限；且2024到2026兩季的衝刺過後，無論結果如何，球隊也能一舉解放薪資，於2026年以還在的年輕核心們，從頭再來過。

在解決薪資困境前提下，或許球迷們就能比較理解，為什麼寧願冒著拆除睽違多年，好不容易再度讓灰狼球迷雀躍，打開奪冠窗口的陣容，且是丟出自家養成球員，明尼蘇達也還是硬著頭皮這樣做。但如果從延續灰狼競爭力角度，這筆交易實在已屬不錯的替代方案。

布里吉斯(左)和阿努諾比組成的強硬鋒線將成為唐斯的後盾。 路透社

交易中所附加的活塞首輪選秀權，其條件為2025年前13順位保護、2026年前11順位保護、2027年前9順位保護，之後未送出則轉為第二輪選秀權，看起來至少小補戈貝爾交易案的失血，可望於未來為愛德華添加助手。

雖然一般認為與唐斯的等級有別，健康的藍道亦是禁區明星級前鋒，同樣能傳能投三分，在比布朗森更燦爛的愛德華身邊，或許會更甘於扮演進攻端二把手。當然對灰狼的最大遺憾與隱憂，莫過於是拆掉了7呎雙塔，是否還能抗衡約柯奇（Nikola Jokic）與身材高大的丹佛金塊？

但如果以獨行俠為假想敵，藍道再怎樣都很難想像會比去年西區冠軍戰的唐斯表現更差，更加強硬的低位進攻，或將是再戰達拉斯的更適合選擇。

並且在這樁交易中，筆者認為很多人都忽略了迪文森佐將帶來的幫助。灰狼將以極超值薪資，擁有近兩季出賽率甚高3D後衛的職涯全盛期，其歷練讓他先發替補兩相宜，去年場均15.5分2.7助攻，三分命中率超過4成，連防守都被公認真鎖級水準。這般攻守雙向、三脅兼具且外線穩定的球員，剛好是現在灰狼所欠缺的角色，尤其反映在對獨行俠系列賽。

上季對金塊與獨行俠兩輪季後賽中，明尼蘇達等同只靠愛德華、康利（Mike Conley）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）4位，就要扛起後場三個位置。

全方位的迪文森佐將加強灰狼陣容深度。 美聯社

康利年邁又有身材問題，後兩者則一向被挑戰外線，認為守優於攻，麥克丹尼爾斯通過了考驗，亞歷山大華克則不然，球隊卻也無其他選項；復於獨行俠系列賽，再暴露出康利下場後，球隊再無人能幫忙控場的問題。

迪文森佐的進駐，剛好都能補上這一個個灰狼小洞，關鍵時刻，足以提供一個攻守兼備、能幫忙控球，外線還絕對不能放的優質綠葉，新賽季絕對不容小覷他可能對灰狼帶來的加分！

回到最大主角唐斯，他與團隊的錯愕甚至傷心都可以理解。9年的情感，正期望新球季雙塔再拚一回，且從未主動提出交易要求，難免會有被無情拋棄的感受。

可從現實角度出發思考，這很可能會是個不錯的新開始，其糟糕防守，現在將擁有聯盟數一數二防守側翼組合的保護，搭檔的主將從得分手變成控球優先，唐斯可望得到更多出手權，出任頭號進攻點，其質量兼具、甚至時常被批評出手過度的三分投射，亦非常匹配現在尼克陣型。這些利多都立馬反映在冠軍賠率上，尼克看好度的攀升。

最大的隱憂，當屬過去5年不佳的健康與出席狀況，回到以愛操主力聞名的錫伯杜身邊，現在的他還負擔的起嗎？以及敏感個性，遇到現在眼中只有「Win Now」的紐約嗜血媒體，又是否能撐過可能動輒得咎的各種抨擊？

類似疑問一樣發生在藍道身上，可以預期為了爭取新約籌碼，本季會非常努力打球，問題是他能否重拾健康？作為矮前鋒，傷後又能否維持差不多的輸出績效？

數據全面的藍道面臨續約關鍵年。 路透社

同時，亦可以觀察，合約年因素，灰狼會否因為藍道打的太好或融合得太糟，亦或者有難以拒絕的提案，而選擇繼續轉交易藍道？

無論如何，木已成舟，縱使幾位主角球員都有各自的遺憾，球迷或許更可惜的是，尼克夏天熱鬧成型的「Super-Nova」維拉諾瓦大學野貓隊（Villanova Wildcats）冠軍四虎，在一場未打之前，就已被拆散；但總歸是分析起來對交易球隊、對交易球員都不差的選擇，就期待他們各自打出嶄新一片天吧！