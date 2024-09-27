兩個「憤怒的綠巨人」 點燃塞爾蒂克衛冕軍火苗

NBA新科總冠軍塞爾蒂克，最重要的兩個巨星泰托姆、布朗都被看扁，兩人都是球星，但都還不是聯盟超級球星。總冠軍賽MVP布朗沒能入選2024巴黎奧運美國男籃，讓人意外，即便最後美國男籃臨時挑人選替補傷停小前鋒雷納德，美國男籃智囊團最終選了布朗的隊友懷特，放棄布朗，讓全世界更不解。

論知名度、個人能力、球技、光環、左右比賽分量，布朗都在懷特之上，但美國男籃遞補人選卻選了一個功能性角色球員不是球星，布朗肯定悶壞。

今年開季記者會布朗在媒體日遇上第一個問題就是，「可以談談你今年沒能入選2024巴黎奧運美國男籃心境？」

布朗帶著微笑和直覺幽默回應媒體，「TMD，才剛開始就要這麼困難…。」

能贏得總冠軍並拿下總冠軍賽MVP，對布朗來說當然是人生一大樂事，但接下來竟然無緣代表美國隊打奧運，恐怕讓他一下就從雲端掉到谷底。 擷圖自塞爾蒂克官方推特

塞爾蒂克成功奪冠，沒能打出最完美表現，未能摘下總冠軍賽MVP的泰托姆心情很難好，心境更複雜，做為塞隊一哥和球隊看板人物，季後賽總體表現和總冠軍賽影響比賽關鍵性都不如布朗，泰托姆非常失落，更想要證明自己帶隊能力。

沒想到入選2024巴黎奧運美國男籃，泰托姆在兩場對塞爾維亞最重要比賽竟然都沒能上場，淪為板凳，在美國男籃功能、角色甚至不如塞爾蒂克隊友懷特，泰托姆心裡有苦有悶有怨，卻又不能公開表達心裡委曲和不爽。

布朗和泰托姆都有滿腹委曲，也都被普世看扁，兩人有滿滿能量和鬥志，期待在新賽季打出更好狀況，帶領球隊完成衛冕，證明自己能力和身價。在運動場上被看扁的身價，被忽略的輕視，被遺忘的天賦能力，被低估領導能力，都是球員突破奮起打出驚人爆發力最大動力。

在總冠軍賽未能打出最佳身手，泰托姆可能已經感覺很嘔了，結果在奧運比賽又被冰了兩場，真的讓他顏面無光。 擷圖自塞爾蒂克官方推特

泰托姆先錯失總冠軍賽MVP，在全球關注奧運男籃又有兩場比賽沒上場（DNP），瞬間成為全球矚目焦點和話題人物，甚至引起部分球迷訕笑。

塞爾蒂克教練馬祖很懂運動心理學

泰托姆說出自己失望和無奈：「我當下很難受，經常跟總教練馬祖拉聊天，他可能是世界上最開心我沒能拿到FMVP，奧運比賽還有兩場沒上場的人，這很奇怪，但如果你懂馬祖拉，這說得通。」

馬祖拉相信因為這樣的挫折和經歷能帶給泰托姆更大動力和能量。「我相信這一切會發生都有其原因，你們還沒看到最佳版本泰托姆，我才26歲還可以變得更出色。」

Back in that mode 😤 pic.twitter.com/5ba5Lnz4ra — Boston Celtics (@celtics) September 25, 2024

塞爾蒂克總教練馬祖拉現在對於手下大將的怒火卻是感到非常開心，練起兵來更是帶勁！ 影片來源：塞爾蒂克官方推特

26歲泰托姆已經創下無數個人、球隊、NBA紀錄，四度年度第一隊，塞爾蒂克隊史第一個場均30分以上球員，東區冠軍MVP和總冠軍，今年六月還拿到史上最大合約（五年3.15億美元），這分新合約從2025-26年賽季開始，最後一年2029-30年球季年薪7145萬美元。

布朗沒能入選美國男籃，連替補都不是他，令他憤怒。全世界都認為該遞補進美國男籃的第一人選就是布朗，位置球路能力都完美契合。泰托姆丟了NBA總冠軍賽MVP，巴黎奧運還坐足兩場板凳成了笑柄，讓他也嚥不下這口氣。

馬祖拉是NBA最特別教練之一，執教第二年就奪冠，他跟球員能打成一遍取得信任，球員願意為他打球，他的防守和執教理念很多取材歐洲足球概念，全攻全守，把更多陷阱設在兩翼和底角，快速採取反擊快攻得到無數讚美。

馬祖拉的運動心理學同樣不含糊，塞爾蒂克有兩個憤怒的綠巨人，積極想要在新賽季有非凡表現和作為，帶領球隊贏球奪冠，證明許多人都低估他們，這股驅動力和能量就是塞爾蒂克今年最重要動力。

馬祖拉很開心泰托姆沒拿到FMVP和巴黎奧運坐足兩場板凳，這是玄學還是純理論，新球季很快就會給出答案。