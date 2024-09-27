莫蘭特滿血回歸 心態成熟度將是灰熊重返季後賽關鍵

上賽季的曼菲斯灰熊打得「灰熊」黯淡，例行賽僅繳出27勝55敗，排名西區第13名，與先前連續兩年高居西區第二拿下56勝、51勝的球季相比簡直判若兩隊。2023-2024賽季，當家球星莫蘭特(Ja Morant)因為在社交媒體上展示槍支的相關風波遭到聯盟禁賽25場，回歸後又只打了9場例行賽就因傷報銷，這一連串的場內外風波引發了廣泛的討論和關注，對於灰熊隊的賽季也產生了重大影響。

莫蘭特是球隊的進攻核心，他具備出色的突破能力和傳球視野。缺少他，灰熊隊的進攻組織變得相對單調，球員之間的配合減少，導致進攻效率下降。莫蘭特在場上不僅能夠自己得分，還能有效拉開空間，幫助隊友製造出手機會，缺少莫蘭特過去三年場均25分以上的火力挹注，灰熊整體得分量能明顯受損，球隊的士氣和信心連帶受到影響。灰熊在缺少攻擊發動機的情境下，團隊進攻表現掉漆，場均得分105.8分聯盟墊底，過於依賴外線投籃，三分球場均出手次數排名聯盟第六，但命中率卻是淒慘的34.6%，30支球隊中僅略優於拓荒者。

灰熊單調的進攻，導致他們在比賽的關鍵時刻表現乏力，缺少創造性。灰熊不僅是團隊得分方面不甚理想外，舉凡助攻、籃板、失誤、場均正負分、犯規等表現皆為聯盟後段班。此外，球隊傷兵滿營，主力相繼缺陣，整個輪值名單也是換了又換，教練團傷透腦筋卻也找不出一套有效且穩定的配置，如此時空背景下，灰熊想要打得好也是非常困難的事。

備戰即將到來的新賽季，灰熊的經營團隊不僅有球隊戰績要顧，更有團隊薪資管控的壓力，主力得分箭頭兼防守大鎖貝恩(Desmond Bane)的5年大約開跑，年薪一口氣從不到400萬美金暴增到3400萬美金，新秀紅利不再，使得灰熊全隊薪資面臨豪華稅壓力。此外還有兩大核心莫蘭特、傑克森(Jaren Jackson Jr.)未來的薪資得考慮，也就是這樣灰熊上季才會選擇在交易截止日前送走禁區大將亞當斯(Steven Adams)來減輕稅務負擔。

在莫蘭特缺席時，後衛貝恩(22號)慢慢帶領球隊走出低潮，他的身手與態度讓灰熊願意給他一張大約。 美聯社資料照片

而亞當斯的離開也代表著灰熊內線必須由傑克森、克拉克(Brandon Clark)、艾爾達瑪(Santi Aldama)等人聯手肩負更多責任，其中過去曾囊括兩次年度防守第一隊，年度最佳防守球員的傑克森上季成為球隊攻守核心，場上自由揮灑的空間更大，表現卻不如過往。傑克森上季沒能入選明星賽，也沒有年度防守隊的背書，即使平均得分生涯首度上看22.5分，但在出賽時間更多、出手次數更多的情況下，整體投籃命中率反倒下滑6個百分點來到44%，招牌的封蓋更是驟降一半僅剩場均1.6次。很顯然，球隊二當家才是比較適合傑克森的定位，他需要莫蘭特的主導擋拆，借重他的切入突破與分球來清出進攻空間。

展望新球季，莫蘭特也才25歲，不能忘記他過去帶來的激情與成功，寄望他在持槍風波與受傷報銷的磨練中砥礪出成熟心智來面對場內外的言行舉止。我相信只要莫蘭特學習謙虛點、處理球再成熟一些，懂得應對壓力與調適，搭配他那橫空出世的體能爆發力，莫蘭特有的是機會再重新贏得球迷與媒體關注。

莫蘭特是天賦很高的球員，但「大頭症」這種怪病長期困擾他，常常在球場外惹禍。 影片來源：NBA YouTube官方頻道

當灰熊的傷兵一一歸隊，他們有著莫蘭特加上傑克森，還有過去也是年度最佳防守球員的史馬特(Marcus Smart)與3D大鎖貝恩，這陣容的防守等級肯定不差。他們最需要的是健康的管控，只要有效執行傷病管理就能確保球隊維持競爭力，相信再給灰熊一點時間能建立起過去那種強硬的防守體系。而進攻端在莫蘭特回來主控後，貝恩、傑克森也能回到他們熟悉的定位發展。

灰熊在新球季對前鋒傑克森有很高的期待。 影片來源：灰熊官方推特

此外上季打出名堂的前鋒傑克森(GG Jackson)與今夏殺翻夏季聯賽的小皮朋(Scotty Pippen Jr.)，都是值得灰熊重點培養的年輕好手。球隊的整體陣容不差，欠缺的是穩定的陣容與戰術配置的多樣性，同時少了一位能凝聚全隊攻守體系的核心，莫蘭特能否滿血回歸，甚至用更加進化與成熟的姿態回來、幫助團隊打得更靈活，並真正扛起帶領球隊的責任，將是灰熊有沒有本錢重返季後賽的關鍵。