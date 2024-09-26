中職／生涯各有順遂艱辛 潘威倫、周思齊都是堅持的勇者

上週末中信在大巨蛋舉辦周思齊引退主題週，兩天的活動包括21日的誠泰隊友相聚及賽後的五月天致敬演唱，加上22日的引退儀式，讓許多球迷留下了不捨的眼淚；時隔一週，另一位中職史上極具代表性的球星也要引退，他就是潘威倫，統一將在本週末分別於北南兩地為潘威倫舉辦引退系列活動，28日是在大巨蛋的引退賽，隔天則回到台南主場舉行引退儀式，周思齊與潘威倫同年進入職棒，兩人的職業生涯歷程走來卻不盡相同。

周思齊在03年大學畢業後被誠泰以第3指名選進，職棒生涯初期雖遇到球隊母公司被合併、球隊轉賣更名未果等事情，前3年的出賽場次仍遞增，07年未滿規定打席數，不過單季打擊率首次來到3成，08年球隊轉賣成為米迪亞，周思齊在這年出賽85場，首度達到規定打席數及單季安打數破百，並以3成30打擊率排聯盟第7名，全壘打也有7支，表現比前幾年更好，但球隊卻在10月爆發「黑米事件」後被除名形同解散，周思齊一度面臨失業危機，最終在特別選秀會上第3輪被兄弟選中，轉隊至兄弟後卻在09年又遭遇「黑象事件」，生涯兩度歷經隊友涉案，還能挺住不同流合污，是周思齊最令人敬佩的一點。

加入兄弟後，周思齊的打擊更加發揮，至18年的10個球季中只有1季未達規定打席，也僅有2季打擊率不到3成，12年以3成65打擊率、158支安打、21轟、91分打點、4成62上壘率及5成87長打率的優異的成績獲選為年度MVP，是史上首位獲選的外野手，個人成績之外，球隊也在10、21及22年拿下總冠軍。

周思齊在今年達成千安百轟百盜，22日在大巨蛋進行引退儀式。 聯合報系資料照片

彭政閔在19年季後引退後，周思齊成為兄弟陣中的老大哥，也成為年輕球員的精神領袖，引退儀式上隊友的萬分不捨，更顯現出周思齊的好人緣及對這支球隊的貢獻度。

潘威倫同樣是在03年以第1指名加入統一，新人年就出賽28場，166又1/3局的投球局數，拿下13勝8敗，防禦率僅有2.43，首年就拿下單月MVP、金手套及新人王，自此連續8季的勝投都在10勝以上，10年球季最後一場勝投更戲劇化地成為了個人的第100勝，潘威倫在這段期間奪下過各1次的勝投王、防禦率王、最佳十人、3次金手套及8次單月MVP，進入職棒初期的路走來與周思齊相比順遂許多。

統一球團在07到09年間達成隊史首次3連霸，潘威倫是當時的大功臣，08年曾獲台灣大賽優秀球員獎，這是潘威倫生涯中重要的一頁，因此統一球團在29日也邀請到3連霸時期的球員齊聚台南棒球場，一起參與潘威倫光榮的引退儀式。

潘威倫的引退系列活動將在28、29日分別於大巨蛋及台南棒球場舉辦 聯合報系資料照片

11年球季開始，潘威倫因傷影響，出賽數不若往年，只有13、15及19年先發超過20場、投球局數超過100局，單季勝投也未再突破10勝，不過19年先發23場，120局，拿到8勝7敗，且在9月8日投出個人生涯第142勝，追過陳義信成為台灣職棒通算勝投的新紀錄保持人，接下來的每一勝都是中職新紀錄，這一年的表現也讓他獲得東山再起獎。

近5年生涯近尾聲，勝投數入帳速度也很緩慢，即使如此，潘威倫仍擁有許多中職第一的紀錄，史上最多的149勝就不用再提，另外如339場先發、2118又2/3局、31153顆用球數，甚至於2383支被安打、146支被全壘打數及1006分失分等，至少都是20年內難被破的紀錄，以前無古人後無來者來形容是一點也不為過。

潘威倫(左)日前隨隊到富邦悍將主場，悍將總教練陳金鋒(右)特別致贈史努比。 富邦悍將提供

周思齊職棒生涯初期不到5年就換了3支隊伍，且經歷2次球隊簽賭事件，仍潔身自愛；潘威倫則是在達成百勝後，生涯中段開始受傷痛困擾，仍堅持至今；周思齊在今年成為中職史上千安百轟百盜的第9人，值得開心喝采，潘威倫則將在28日挑戰最後一次的150勝，或會留下遺憾，但2人都是中職近代相當偉大的球員，感謝他們為台灣棒球的貢獻及付出。