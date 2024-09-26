大谷神紀錄含金量太高 第三度全票拿MVP誰能不服！

大聯盟有些數字是神聖的，像是威廉斯(Ted Williams)的4成06打擊率、狄馬喬(Joe DiMaggio)的連續56場比賽安打、吉布森(Bob Gibson)的1.12自責分率、萊恩(Nolan Ryan)的七次無安打、瑞普肯(Cal Ripken Jr.)的連續2632場出賽紀錄等，今年要在這些拉胥摩爾山上再加一座障礙，就是大谷翔平的50轟50盜。

而且大谷連達標的比賽都要打成歷史性等級，單場6支6，先完成50盜，再連敲三支全壘打，在離開邁阿密時，他已是51-51俱樂部唯一一位成員了。單就他締造紀錄的那場比賽，在大谷還沒打第三轟前，他已經是大聯盟史上第一位單場多盜壘/多轟/五安打的人了，最後他還成為唯一一位單場五長打+10分打點的人。

大谷翔平寫下50轟50盜紀錄的那周打瘋了，恐怕也是美國職棒史上最恐怖的單周打擊成績。 擷圖自道奇官方網站

那場比賽打完，全場沒有人不服氣。只在道奇打半季的基爾邁爾(Kevin Kiermeier)說這位隊友：「他就是萬中選一的人。」我們看棒球作家蕭非爾德（David Schoenfield）列出的這些數字，來想想50-50會是多大的障礙。

*大谷目前累積的數字是53轟/55盜。而他的53轟，是棒打52位不同的投手（那誰是哪個被大谷雙響炮的倒霉鬼？皇家隊的辛格(Brady Singer)，單場雙響）。

皇家投手辛格有幸成為本季唯一被大谷翔平打出2支全壘打的投手。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

*大谷53轟只有一次單場三轟，就是在馬林魚主場那次，另外也只有兩次雙響砲。（5/5對勇士和6/16對皇家）

*大谷的53轟中，主場28支，客場25支。

*大谷連續全壘打的場次，最多就3場，兩次。

*大谷連續沒全壘打的場次，也才9場，出現在五月下旬。法官本季最多曾經連16場槓龜。

*大谷全壘打最熱的期間是從6月11號到7月2號，19場打12轟。

*大谷的全壘打中，27支是拉到右外野，20支是中外野，6支是左外野。

*大谷打出450英呎以上的特大號全壘打的數量，是全大聯盟最多的9轟（第二名是法官的6轟）。這項成績在Statcast年代的紀錄是由怪力男史丹頓在2017年創下的13支，那年法官也有10支。

還有，身為二刀流的選手，大谷對於判斷投手的出手時機和配球節奏極為拿手，加上他今年只能在進攻端發揮，他在季前就做了很多加強衝刺速度的訓練，讓他今年盜壘易如反掌，以歷史上超過50次以上的盜壘者來說，他的成功率已經到了山頂。

林煒珽／製表

大聯盟歷史上在大谷之前，只有兩個人曾經在不同的球季分別達成50-50，就是邦茲(Barry Bonds)和安德森(Brady Anderson)。在31位重砲單季打過50轟的這49次球季中，他們的盜壘數平均是7.4次；在活球年代曾經演出50盜的241次球季中，這些快腿的平均全壘打數是8.4支。在這些50盜的人中，只有三人曾經該季能打出30支以上全壘打，分別是亞古納(Ronald Acuna)、邦茲(Barry Bonds)和戴維斯(Eric Davis)。在單季50轟的賽季，最多的盜壘次數才24次，分別是梅斯(Willie Mays)和A-Rod。

目前大谷在大聯盟全壘打和盜壘排名榜上都暫居第二，他的全壘打還有機會追上法官。上一個能在這兩個項目都排名大聯盟前二的人，都是1910年的人—1901年華納格(Honus Wagner)和1909年的柯布(Ty Cobb)，不過在那時的死球年代，他們的全壘打數都是個位數。比較有趣的是梅斯(Willie Mays)，他曾經四度拿下國聯全壘打王，也四度奪得國聯盜壘王，但偏偏沒有在同一年完成過。

力量和速度這兩項看似相反的技能，在大谷身上完美結合。近年來不只大谷，像亞古納、克魯茲(De La Cruz)這種選手越來越多，這種全能選手有一項評比指標，是賽博計量學祖師爺Bill James所提出的力量/速度指標。據說Bill James當初想出這公式時，他說只是好玩獵奇的一項常識而已，當年完全沒想到日後會出這種六角形都到頂的選手。根據這套力量/速度指標來看，歷史上最高的五季為：

林煒珽

大谷現在不管再辦到什麼事情，我們都不會驚訝了，對不對？大谷其實已經締造了很多大聯盟紀錄了，像是在2021年，他成為史上首位同季10轟以上，還投出100次三振的人；2022年，他的全壘打數大聯盟排第11，而他的投球三振數排第六，上次有人這兩個項目都能排名這麼高，要遠朔至1883年的上古時代；2023年肘傷之前，他一度全壘打數（40）和OPS（1.076）都是大聯盟第一，而投手自責分率排第七，三振數排第四。

還有，他在2021年和2023年都是以全票碾壓，拿下美聯MVP，這已經是前無來者了，今年以他的紀錄，很可能會再度全票通過，不只三次全票能改寫自己的紀錄，更是大聯盟史上拿下三次以上MVP的人中，第一次有人能跨聯盟拿MVP獎的，又是一個新紀錄。好誇張的外星人。