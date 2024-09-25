中職／大谷50-50太震撼 林智勝後繼無人、連雙十都還沒到

日籍旅美好手大谷翔平在台灣時間9月20日的賽事中，同場達到單季50支全壘打及50次盜壘成功紀錄，成為大聯盟百年史上第一位達標的球員。而且所屬的洛杉磯道奇後續還有比賽，預料可望達成「55轟-55盜」以上的紀錄。另外，他還有極大可能突破鈴木一朗於2001年所創下的日本球員單季56次盜壘成功紀錄。

50轟50盜有多難？大聯盟歷史中只有出現49次單季打出50支全壘打，許多還都是神獸級重砲所貢獻，包含魯斯(Babe Ruth)、麥奎爾(Mark McGwire)及索沙(Sammy Sosa)生涯都曾出現過4次，大多數球季無人可及。單季50次盜壘成功則是相對容易些，發生近500次，幾乎年年都有。不過要Power及速度兩者兼備的球員就非常稀有，即使不同球季出現過50轟+50盜的球員，昔日僅也有安德森(Brady Anderson)與邦茲(Barry Bonds)兩位球員達成。至於單季「40-40」也只有寥寥可數的6次，表現最突出的，是去年勇士隊的亞古納(Ronald Acuna Jr.)，他繳出41轟73盜的驚人成績。

單隊每季只有120場賽事的中華職棒，想要挑戰「50-50」或「40-40」幾乎是不可能的事，而且目前單季最多全壘打停留在39支，還沒出現40轟級的超級重砲手。不過35年的歷史上，倒是曾經出現過1次30轟30盜的佳績，2015年還身披猿袍的林智勝用108場達標，成為當時他的生涯巔峰，讓他季末在自由市場簽下當時最大張的合約。

即使是單季「20-20」在中職依舊罕見，歷史上只有8次，前2次是洋將坎沙諾所締造，後續則都是本土球員，包含張泰山、陳金鋒、王柏融、陳俊秀、蘇智傑及林立。不過前次出現已是2020年，當時還是打擊年的時代，在比賽用球恢復係數下修後，這幾年破20轟都屬稀有。而今年則是連「10-10」都還沒出現，目前唯一有希望的是異軍突起有誇張長打及壘打數的陳晨威，至今成績為9轟25盜。

陳晨威以往被認為是速度型球員，他今年依舊狂跑，但火力打出來後，成為今年唯一有機會全壘打及盜壘都達成雙位數的球員。 聯合報系資料照片

這項紀錄的困難，最主要因素與球員體能素質有關，雖然轟與跑都要靠腰力，但一個要將力道往手臂傳導，另一個則是往腿部，練的部位不同，就會有不同的成果。許多會轟的球員速度不快，像是這些年砲火最凶猛的吉力吉撈．鞏冠，他每季都能20轟，卻連1盜都難。至於速度型的李宗賢、王威晨、林孝程等，要跑都不是問題，就是每季可能只打出1~3支全壘打。

當然還是有少數球員兩者兼備，不過還要考慮戰術、隊型等因素。大部份教練團都會放膽讓有長打能力的球員去攻擊，但放不放行盜壘又另當別論，昔日洪總時代的暴力猿，團隊打擊率高、上壘率高且戰術多變，因此大方讓球員嘗試，林智勝的「30-30」及陳金鋒、王柏融、陳俊秀的「20-20」都是在這個時候達成。

盜壘紀錄的創造不只球員要拚，教練願意開綠燈更是重要，洪一中在Lamigo時期戰術大膽，連陳俊秀(右)都曾達成單季20-20，難怪球隊戰績一直長紅。 聯合報系資料照片

不過不少教練團常常對盜壘選擇給予紅燈，可能原因在於避免受傷，快速的啟動可能造成拉傷，另外還曾發生不只一次守備球員釘鞋不慎踩傷跑者事件，為了一個壘包傷了一位重砲得不償失。像是林安可、蘇智傑昔日的成績證明他們具有火力及速度，但在傷癒歸隊後，盜壘嘗試銳減，改走保守路線。

大谷旋風著實令球迷瘋狂，台灣昔日有林智勝的「30-30」榮耀，只可惜後繼無人。現在球星輪番上陣，機會稀釋後，要堆高紀錄已不容易。還有更多好手，不是能力不足，而是教練沒開綠燈，實在可惜！希望這波風潮可以改變思維，讓許多球員們的天賦不要被埋沒，有機會也可以像大谷一樣大展身手！