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老兵不死只是凋零！ 韋蘭德生涯確實到頭了

聯合新聞網／ littlenosejiang
作為近代最具影響力的投手之一，韋蘭德2024賽季的表現已經出現明顯衰退，今年很有可能會成為他生涯的最後一個賽季。 美聯社
作為近代最具影響力的投手之一，韋蘭德2024賽季的表現已經出現明顯衰退，今年很有可能會成為他生涯的最後一個賽季。 美聯社

韋蘭德（Justin Verlander）作為近代最具影響力的投手之一，已屆41歲高齡的他，身體機能的衰退是無法避免的難題，從今季的成績來看，他的球員生涯確實步入終章；整個2024賽季，除了傷病頻仍，健康時能帶來的貢獻也大不如前，隨著合約來到尾聲，今年很有可能成為他大聯盟生涯的最後一個賽季。

攤開韋蘭德本年度的投球數據：16場先發中主投84.1局，送出69次三振、27次保送、5.55的ERA；即便是進階數據：FIP高達4.86、平均被擊球初速89.2英里/小時、製造揮空率21.6%等，所有上述數據都是聯盟後段等級的成績，過去引以為傲的三位數火球，如今平均時速來到生涯新低的93.5英里，這也使得他不得不改變他的配球型態。

韋蘭德遭到響尾蛇打者史密斯一棒擊沉。 影片來源：MLB 官方網站

回顧韋蘭德在轉隊太空人後的回春表現，關鍵在於他更傾向將速球往高角度塞，並大幅提升滑球的使用比率，這使他的三振能力更加進化，19年甚至取得單季300K的殊榮、22年甚至以39歲高齡奪得生涯第3座塞揚獎，但如此配球策略的缺點也相當明顯，那就是球一旦被逮到就回不來了；幾年前的他還能憑藉著剛猛的球威誘騙打者，但如今的他不僅球速下降、控球也不如從前，直球幾乎是被打者當沙包打，Run Value是誇張的-11。

本季至今，韋蘭德的曲球使用率（22%）甚至高於滑球（18％），顯示對目前的他來說，比起揮空，更有效率的方式其實是讓打者製造差勁的擊球品質——然而，他本季的滾地球率僅29.0%，聯盟裡沒有投手比他更差勁；當投球被打得愈來愈強勁，卻又無法抑制對手的擊球仰角，自然是被打者轟得滿天飛，韋蘭德本季的被紮實擊球比率（HardHit%）高達34.2%，84.1局的投球中就被敲出14發全壘打。

韋蘭德本季的不穩定與頸部傷勢有關。 影片來源：MLB 官方網站

太空人目前的先發輪值，以左投瓦德茲（Framber Valdez）為首，布朗（Hunter Brown）、布蘭科（Ronel Blanco）、亞里蓋提（Spencer Arrighetti）以及菊池雄星，5人中有3人的FIP在4以下，應付短期的季後賽綽綽有餘，今年的韋蘭德恐怕只能作壁上觀，或是擔任敗戰組的吃局數投手；而長期來看，韋蘭德的年齡自然不會是太空人未來藍圖中的一員，但作為球隊17、22年的奪冠功臣，球團或許會為他另謀出路，目前他的生涯奪三振次數為3,411，排名在歷史第10，距離歷史第5的3,701次也還算在射程範圍，可能嘗試以一年短約再打一季，又或轉為後援角色，繼續延長球員生涯。

06年新人王、11年以投手身份奪得塞揚獎、投手三冠王以及美聯MVP，分別又在19、22年拿下塞揚獎，並榮膺2座世界大賽冠軍，綽號從鄉民口中的「V少年」變成「V中年」；無論何時退役，韋蘭德在大聯盟歷史中的地位幾乎不可撼動，只能感嘆名人堂等級的球員也得服老，今年很有可能會是這位當代傳奇投手的最後一舞。

MLB MLB專欄 太空人 美國職棒 菊池雄星 韋蘭德

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