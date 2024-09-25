日職／不需選秀就能擁有 青棒強投旅日潮當「第0指名」

日前U18亞青賽，穀保家商二刀流好手陳睦衡飆出152公里，主投9.1局未失分，囊括賽會防禦率王、勝率王及全明星隊投手大獎。賽會結束後不久，外媒就傳出陳睦衡已與日職歐力士猛牛隊達成共識，以50萬美金的簽約金加盟，將在日本踏出職棒生涯。

除了陳睦衡之外，平鎮高中左投黃錦豪也在今年七月加盟讀賣巨人。去年則有鶯歌工商的台日混血右投徐祥聖（高橋祥聖），在日職選秀會上被東京養樂多燕子隊育成第一指名挑中，並於日前完成二軍首次登板。另外，去年還有U18代表隊王牌孫易磊，雖然曾短暫掛籍中國文化大學，但最終也加盟了日本火腿鬥士隊。

也就是說，光是這兩年以來，就有四位台灣青棒強投，在高中畢業後立刻赴日打拼，這在過去實屬比較罕見的現象。事實上撇除戰前日治時期，以往高中畢業後馬上加盟日本職棒的球員，僅有2019年的王彥程（樂天）與2004年的陳偉殷（中日）。另外還有2006年的林羿豪及2008年的李昱鴻（均為巨人）則是國中畢業後旅外。多數選手還是在成棒階段時期，以大學、業餘甚至中職球員的身分，銜接到旅日生涯。

在「二郭一莊」年代時，台灣選手會認為大聯盟過於遙遠，想站上去並不容易，因此比較傾向旅日。然而到了近20多年來，特別是王建民連兩年19勝帶起流行後，讓台灣掀起了一股旅美風潮，讓許多小球員認為大聯盟並非遙不可及，因此夢想著在未來，也站上最高殿堂發光發熱。

相對而言，同期旅日雖然待遇也不錯，但一方面有洋將名額限制，壓縮到上場空間。另一方面，約在千禧年後赴日的台灣選手，有不少人都遭遇到了傷勢的困擾，更有許多球員表示在低潮時，容易被日本教練要求「改姿勢」，結果投球水準大幅衰退，甚至實力不如赴日前。部分球員因此對於旅日的選項感到遲疑，深怕去了日本沒打出名號不說，還可能連回國打中職都有問題。

過去不少旅日選手發展不順，甚至返台後實力還大不如前。圖為前讀賣巨人隊投手姜建銘。 聯合報系資料照片

日職在十幾年前的訓練上，確實不少教練都沒有太多運科觀念，往往以自己的經驗來強加在選手身上。如果選手剛好適合教練的教法，那還算幸運，但如果不行，就很容易硬被要求不符合自己的訓練或動作，結果越打越糟。再加上過於強調苦練，一次牛棚練投動輒百球起跳，更添增受傷風險。結果不僅是台灣球員，就連日本自己都搞壞不少潛力新秀。

台灣棒球圈說大不大，學長學弟口耳相傳，有旅外夢的小球員多少都會聽聞些風聲。因此，那時許多台灣球員若是同時受到美、日職青睞，日職條件又不比美職明顯優異，多數選手還是會選擇美職為目標。在很長一段時間，旅日的球員往往都是未來預期天花板不夠好，例如球速不夠快、身材不夠高大等等，即使高中畢業後選擇一邊在大學磨練，一邊等待旅外機會，但在等不到好的美職合約下，最終去了日本職棒，高中畢業就立刻飛奔日本的選手並不常見。

然而，近兩年高中畢業赴日的幾位選手，其實都是本身條件相當不錯，美職也積極搶人的對象。好比孫易磊有六、七隊美職球隊接觸，也有媒體報導陳睦衡在美職評估裡，身價可以來到45萬美元左右，和歐力士傳出的50萬美元差異不算太大。若是放到十幾年前的時空背景下，這些年輕球員選擇美職，而非日職的機率並不低。

去年U18王牌孫易磊放棄美職，選擇加盟日本火腿隊。 中央社資料照片

這樣的轉變也非常簡單：日本職棒和過去相比，這幾年訓練風氣已經明顯轉變，越來越多教練吸收運科或大聯盟觀念，知道缺乏根據，僅憑自身感覺和經驗亂改選手姿勢，以及過量投球造成的風險，也有球隊在縮短團練時間，給予球員更多機會自主加強個別項目，結果有效激發球員潛力。2010年代初，日職疼手均速還落在140公里左右，但現在已經飆到了146、147公里左右，且上升趨勢還沒停下。

赴日風險降低的同時，儘管赴美投手者眾，但細數比較有在大聯盟留下成績的投手，到後來還是只有王建民、陳偉殷、郭泓志等人而已。球員們意識到挑戰大聯盟並不容易，而且小聯盟的環境苛刻，相對日職就算在二軍，條件也可能比小聯盟好上一截，還有離家近、飲食和生活等方面也比較相似的優點，使得現在雙方若開出相似的條件，旅日的吸引力不一定比旅美還差。

站在日職球隊的角度來看，日本高中生雖然也出過一些像是佐佐木朗希、大谷翔平的怪物級球員，但每年能投到超過150甚至155公里的高中選手，實際上還是沒有那麼多。而台灣頂級青棒好手及強隊，放去甲子園都毫無疑問是頂標等級，確實有著另日職球團垂涎的實力。像是孫易磊、陳睦衡這些球員，如果是直接參加日職選秀，肯定會是眾球團爭搶的前段指名。這兩年台灣赴日青棒好手增加，也引起了日本球迷的討論，在肯定台灣選手實力的同時，還有人戲稱這些球員根本是球團的「第0指名」，是各隊不需要經由選秀，就能補強年輕戰力的好選擇。

當然，無論青棒時期再怎麼傑出，那些成績都屬於青棒。2019年U18賽事，王彥程擊敗宮城大彌拿下勝利，往後兩人都加盟日職，前者卻至今還以育成選手身分掙扎，後者則已經成為日職代表性的左投手，且是去年經典賽奪冠成員。所以不管是進到美國、日本，還是中華職棒，甚至是到大學或業餘球隊打拼，如何在後續讓自己個人能夠成長，才是決勝的關鍵所在。