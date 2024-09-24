先肖想詹姆斯再意圖字母哥 勇士老闆野心太大了！

今年夏天勇士老闆拉科布曾跟湖人商討湖人前鋒詹姆斯交易案，據說是被詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）強力阻止，這筆夢幻交易才作罷。網路傳聞，「保羅建議詹姆斯不要離開湖人，最主要考量是一旦詹姆斯選擇跟柯瑞聯手，即使兩大超巨聯手奪冠也會影響詹姆斯人設和歷史地位。」

柯瑞和詹姆斯聯手不成，一向對招募超級巨星充滿興趣的拉科布把目標轉向公鹿前鋒「字母哥」安戴托昆波。美國媒體The Athletic作家阿米哥（Sam Amick）在節目中爆料，「勇士老闆拉科布非常喜歡巨星，尤其是36歲柯瑞生涯奪冠窗口只剩下2-3年，勇士未來試圖交易字母哥是值得關注發展。」

字母哥2023年跟公鹿提前續約，他的合約將到2027-28年。2021年公鹿成功奪冠，但過去三年公鹿表現都不理想，2023年夏天公鹿選擇做出大改變，交易主控哈勒戴，迎進拓荒者主控里拉德，組成字母哥+里拉德+米道頓聯線，可惜公鹿季後賽依舊栽在字母哥傷病。阿米哥分析「如果公鹿繼續在例行賽或季後賽出狀況，打不出預期戰績和目標，勇士老闆拉科布長期以來一直希望能招募字母哥加入勇士非常值得關注。」

公鹿連續兩季都在季後賽第一輪被淘汰出局，管理階層和字母哥都很失望。拉科布期待未來有機會交易拿下字母哥，跟柯瑞組成「超巨」聯線，開創勇士新世代格局，再度完成奪冠目標。

字母哥(右)正值當打之年，上季還有單場攻下64分的恐怖紀錄，但是在季後賽卻越打越沒力，他與公鹿高層都可以考慮換個手氣了。 美聯社資料照片

勇士2017年夏天簽下杜蘭特，2024年夏天肖想詹姆斯，現在再意圖交易字母哥，拉科布的野心和爭冠決心極不平凡，這也是美國媒體長期觀察投入高度關注發展。

儘管字母哥與公鹿還有五年合約，但公鹿過去一年做了許多決策和改變，下各種猛藥，在在顯示公鹿缺少耐心，未來充滿變數。

2023年9月28日一筆三方交易公鹿送出哈勒戴迎進里拉德，試圖扭轉局勢改變團隊氛圍，可惜季後賽第一輪因字母哥傷停，無功而退。

2024年1月23日公鹿前教練葛瑞芬（Andrian Griffin）帶領公鹿打出30勝13敗戰績，東區第二，勝率6成97將近七成，卻意外被公鹿老闆開除，公鹿季中換上新教練瑞佛斯（Doc Rivers）。瑞佛斯執教公鹿半季，季後賽公鹿沒有字母哥，他還是不能改變什麼。

去年夏天透過三方交易接收哈勒戴的塞爾蒂克成為NBA新霸主，塞爾蒂克後衛哈勒戴、懷特建構精英後場組合不但成為塞爾蒂克奪冠最重要武器，更被視為未來一年衛冕之路關鍵底氣。

哈勒戴一對一防守犀利，協防能力一流，關鍵球把握性更高，公鹿顯然做了賠本生意。2024年巴黎奧運美國男籃成功衛冕，哈勒戴先發、替補兩相宜，他更是美國男籃教練柯爾和隊友最信賴全能主控，不吃球權，一樣能打出高效表現。

公鹿用哈勒戴(左)換來里拉德(右)的交易是嚴重虧本。 美聯社資料照片

2025年夏天將會非常有趣如果公鹿還是不能打出預期拿下東冠完成戰略目標，勇士老闆拉科布積極推動交易字母哥的野心就可能震撼聯盟。勇士手裡有一票年輕潛力球員，交易字母哥必須出清薪資空間+裁人，難度非常高，但全世界誰不期待看見柯瑞和字母哥成為隊友。2024年夏天柯瑞和詹姆斯做不成隊友，因為詹姆斯經紀人反對。2025年夏天柯瑞和字母哥會不會成為隊友，阻力應該會少很多。

勇士正在等待最佳獵人時機，拉科布充滿巨大野心，NBA未來一年交易市場依舊熱鬧。