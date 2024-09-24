日職／中日及西武換監督、火腿打季後賽 藍白色球隊兩樣情

中職6隊的代表色各有不同，中信黃、樂天酒紅、味全紅、統一橘、台鋼墨綠、富邦則為藍白；日職12支球隊也有不同的代表色，但有多支球隊皆選擇藍白色調，這幾支藍白色球隊今年的表現大相徑庭，有兩隊更是早早退出季後賽的競爭行列了，這兩支球隊就是中日及西武。

中日在近10年已成為央聯最弱隊的代名詞，除了20年曾以聯盟第3名打進季後賽之外，其餘9年不是第5名就是墊底，22年換了隊上昔日名將立浪和義擔任監督，戰績仍無起色，前2季都是墊底，即使戰績不佳，立浪去年季後卻未被更換仍續任監督。

今年中日季初還在前段班競爭，5月中後被拉開差距，自此敗場就一直多於勝場，6月中之後更是只能跟養樂多一起在5、6名間游走，至22日為止，出賽137場，57勝72敗8和，勝率僅有4成42，所幸養樂多本季表現更差，中日目前還領先2場勝差，排在央聯第5名，有機會避免創下隊史首次連3年墊底的不名譽紀錄，不過這樣的成績當然讓球團、球迷相當不滿意，球迷在球場要求監督下台的情形也時常發生，立浪終於在18日表明會在季後退任，有趣的是宣布後，中日竟然在相隔1個半月後再度3連勝，而下一任監督是誰也還沒有明朗。

立浪和義接任中日監督3年，戰績毫無起色，今年終於請辭監督一職。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團

西武是另一支戰績不振的藍白色球隊，比中日更慘的是開季即終季，4月底跌到洋聯最後一名，隨後擔任監督第2年的松井稼頭央令人驚訝地在5月底就宣布休養，由GM渡邊久信出馬接任，仍沒有奇蹟發生，自此5個月過去，至今沒有離開過墊底的位置，截至22日，戰績為44勝88敗2和，由於僅剩9場比賽，西武已不會成為日職史上第2次單季百敗的隊伍，西武近年流出多位如淺村榮斗、秋山翔吾、森友哉及山川穗高等FA球星，又找不到強力洋砲，打擊火力大減，是導致球隊戰績不佳的主因，這種狀況下就算誰來接監督或許都沒辦法重振球隊，而隊上的名OB，也是目前的二軍監督西口文也被點名是新監督的人選。

DeNA及火腿則是與中日及西武相反的球隊，DeNA從16年揮別黑暗時期後，也成為前段班常客，9年來有5年打進季後賽，今年雖然在5月中到6月中及7月底到8月底這兩段時間有較差的表現，但9月後打出一波佳績，勝場數再度多於敗場，並掌握廣島戰績下滑的時機，攻佔上央聯第3名，目前領先廣島半場勝差，剩下的10場比賽是決定能否連續3年打進季後賽的關鍵，而無論是否能再度前進季後賽，監督三浦大輔明年要續任監督的機會還是很大。

三浦大輔(右)帶領的DeNA目前在央聯暫居第3名，有望連兩年打進季後賽。 擷圖自橫濱DeNA官方IG

當初接任時最不被看好的Big Boss新庄剛志，反而帶出今年打出最佳戰績的藍白色球隊，火腿在新庄執教的前2年都是洋聯墊底，而且單季敗場都超過80場，今年勝敗場數對調，目前出賽133場，71勝54敗8和，雖然難度很高，但還有機會挑戰隊史第5次單季80勝，投手維持穩定的表現，攻擊的提升讓火腿今年戰績突飛猛進的主因，團隊打擊率從去年最差的2成31進步到2成48，總得分也突破500分大關，新洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）在8、9兩個月的爆發更是火腿能在相隔6年後打進季後賽的關鍵人物，帶出好成績讓新庄的評價提升，不過新庄向來不按牌理出牌，是否會續任監督，除了球團方之外，新庄本身的意向也十分重要，無論如何，讓火腿重回季後賽，已是大成功的一季了。