大谷翔平轉隊後脫胎換骨 進階數據顯現巨大進步

大谷翔平效力洛杉磯天使隊的2018至2023年間，一共敲出171發全壘打。面對右投是127支，面對左投則敲出44支，來到洛杉磯道奇隊第一季就貢獻52支，面對右投敲40支、左投12支比例相差不大，對右投敲全壘打機率達七成。不過，轉隊後的大谷有諸多變化，方造就本季頻頻開轟，徹底進化成聯盟頂尖打者，數據會說話。

首先本季大谷敲出的滾地球明顯減少、平飛球比例增加，對速度慢的變化球掌握力提升，對好球帶中間的破壞力更大，且有絕佳角度的強力揮擊。根據 Baseball Reference 的數據，2024年擊出的平飛球增加3.7％，滾地球增加7.3％，飛球比例略增2.3％。強擊球比例為過去四年新高，從53.7％、49.9％、54.2％到今年59.4％新高，較去年相比上升幅度超過5％。

Baseball Savant 大谷翔平的長打率數據，切割開以快速直球、變速球和變化球三個類別看，顯示大谷翔平2022年不擅長對付變速球，長打率僅為3成51，但2024年道奇隊版的大谷翔平，對變速球攻略卻成個人強項，長打率來到7成18，明顯優於變化球的6成53和直球的5成70，2022年大谷翔平對變速球打擊率約2成、長打率低於4成。然而在2024年，揮打變速球的打擊率達3成41，長打率達到7成18，顯示大谷持續進化中，下一季你無法再用同一招對付他。

大谷翔平創紀錄之後，球棒還是火熱無比，打擊技巧展現的淋漓盡致。 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

此外，2024年他對變化球的長打率也上升至6成以上。回顧2023年，大谷對快速直球打擊率為3成80、長打率7成87，但在2024年這些數據下降，這顯示他在2023至2024年間對變化球的攻略發生了變化。日本電視台分析大谷打擊數據，2021年變化球的打擊率3成44、全壘打13發，2022年變化球打擊率進步到3成47、全壘打13發、2023年變化球打擊率上揚至3成52，全壘打依舊為13發，但進入2024年不但打擊率暴增到4成57，全壘打來到26發，他今年在好球帶碰到變化球打得特別順手。

Baseball Savant的數據披露，將大谷翔平初速跟仰角兩個概念加起來的出色擊球（Barrel）與強擊球比例分析，2024年球季與2021至2023年平均值相比，中間方向的出色擊球率上升9％、強擊球率則上升15％，外角高球強擊球率上升9％尤其明顯，球進壘僅內角中間和低位強擊球比率上升5至6％，並未有明顯變化。所以，今年對決大谷走中間和外角高球造成重傷害機率大增。將好球帶切割成九宮格的話，球的落點在「紅中」就夯出19轟，外角無論高、中、低角度各3發全壘打，內角高位是3發、內角中間是5發、內角低位為2發，值得一提是內角好球帶上緣的壞球，大谷翔平也敲出3發全壘打，還有一發是滑出好球帶外角低位的壞球，同樣被他撈出場外變全壘打。

毋庸置疑大谷翔平今年打擊技術和力量進化，且經由春訓教練指導後，學到更高超的跑壘的技巧。且因其過人悟性，儘管盜壘次數為國聯第二，成功比例竟高達92.7％，高居聯盟第一位，優於辛辛那提紅人隊快腿克魯茲（Elly De La Cruz）的81%。道奇隊的一壘教練麥克克羅夫（Clayton McCullough）說，大谷對投捕動作的預判高人一等，包括投手準備動作、捕手肩膀的強度均瞭若指掌，且起跑瞬間的身體重心轉移極快，方造就盜壘功力大增。我們審思一下盜壘成功率歷年數據即知真假，2021年72%、2022年55%、2023年77%，來到2024年變成92%，各界可發現他是今年初才全心投入跑壘訓練，能獲得此成績除了體能天賦，其領悟力更是優於凡人。

大谷翔平赴美後在天使前兩季就各有十多次盜壘記錄，但是轉戰道奇於春訓經過教練指導，學到更高超的跑壘技巧，盜壘次數暴增，成功率也更高！ 美聯社

從過去三年平均七成，到2024年高達九成，儘管壘包尺寸、投球計時和牽制次數規則幫忙，但成功率一口氣上升15個百分點，實在是前所未聞。名師出高徒或可解釋原因，若排除大谷翔平、洛杉磯道奇78％和洛杉磯天使隊68％盜壘成功率也有明顯分別，可能天使隊教練團仍有改進空間。種種跡象顯示，大谷翔平轉隊這件事他做了正確決定，除了生涯首度殺入季後賽外，他個人技術在首年就出現明顯提升，在在顯示道奇出色的數據分析能力。毫無疑問地，這些變化為其進駐「50-50」俱樂部打下基礎，下階段就是季後賽大顯身手，目標直指世界大賽冠軍。