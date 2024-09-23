下半季打擊大爆發 響尾蛇準備再扮季後賽程咬金

身為全大聯盟最年輕的球隊（跟光芒同在1998年建軍），上一季響尾蛇之所以能挺進季後賽並且先後扳倒分區王者道奇、季後賽常勝軍費城人兩大強敵，主要靠的正是陣中最年輕、季後全票贏得新人王的台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）。不過響尾蛇之所以能在兩年內從苦吞110敗的全大聯盟墊底球隊搖身一變捧回國聯冠軍盃，卡洛爾之外的多位年輕小將也功不可沒。

像是去年拿下金手套的年輕捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）、入選明星賽的游擊手帕多摩（Geraldo Perdomo）與國聯冠軍賽大放異彩的先發投手普法特（Brandon Pfaadt）等主力球員都跟卡洛爾一樣是在響尾蛇創隊後才出生。此外27歲的王牌投手賈倫（Zac Gallen）、29歲的明星二壘手馬提（Ketel Marte）也正逢當打之年。所以儘管去年蛇隊戰績84勝78敗與道奇、勇士等頂級強隊差了一大截，但基於卡洛爾等年輕小將的潛力，的確有機會迅速成長成不容小覷的新生代勁旅。再加上蛇隊季前還一口氣引進前老虎王牌投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、兩大長打好手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）與彼德森（Joc Pederson）以及剛幫助遊騎兵奪冠的先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）等多位生力軍，是以季前各家媒體雖多半認為年輕的蛇隊不太可能超越有大谷翔平等超巨星加盟的道奇成為新的分區霸主，但要像去年一樣再拿張外卡絕對綽綽有餘。

響尾蛇去年陣中沒有什麼大球星，勉強靠吊車尾搶到最後一張外卡，卻在季後賽有瘋狂的演出，拿下國聯冠軍，非常讓人意外地闖進世界大賽。 路透社資料照片

然而帳面上的戰力永不可能百分之百轉化為場上的勝利。球季前兩個月打完，蛇隊的戰績竟只有25勝32敗，不僅與上一季（33勝23敗）相比反倒大幅退步，在國聯甚至只能排倒數第四名。而最令大家議論紛紛的，莫過於深陷第二年大低潮的卡洛爾。當時打擊三圍只有.197/.282/.291、打了兩百多個打數只擊出兩發全壘打的卡洛爾不僅OPS .573是全隊最低，並且在全聯盟155位固定先發打者中排倒數第五。視之為戰犯，認為響尾蛇將因此「成也卡洛爾，敗也卡洛爾」的質疑聲浪自是傾巢而出。

然而正如去年蛇隊能異軍突起絕非卡洛爾一人之功，這一季蛇隊一開始表現未如預期的責任也不該由他一人扛起。不只卡洛爾，帕多摩（OPS .625）與莫雷諾（.632）等人的打擊同樣死氣沉沉，全隊能穩定輸出火力的就只剩下表現一如往常穩定的一壘手沃克（.820）跟馬提（.792）兩人，連新來的奧援三壘手蘇亞雷斯（.596）打擊也其差無比。再加上響尾蛇這兩個月裡進攻發揮極不穩定，時有單場灌進十幾分的佳作，但更常見的卻是一連好幾場都只得兩三分。尤其是五月底連六戰得分三分以下，更導致苦吞五連敗的他們與道奇勝差迅速拉大到兩位數。

蘇亞雷斯在開季前3個月打得奇差無比，僅僅只有6轟，但7月份開始大爆發，單月就擊出10支全壘打。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

俗話說年輕人最大的本錢就是經得起失敗。對在大聯盟打滾沒幾年的響尾蛇小將來說，短短兩個月的低潮確實算不上什麼挫折。僅隔一個月，蛇隊就在七月份將OPS提升到全聯盟最高的.852，八月份又再接再厲打出同樣居首位的.843。一方面卡洛爾以兩個月轟出17發全壘打、八月OPS高達1.042的成績平息所有質疑，另一方蛇隊老將也不讓年輕人專美於前。擔任明星賽先發二壘手的馬提下半季將OPS提升到MVP等級的1.109，蘇亞雷斯也與上半季判若兩人，打出僅次於大谷跟教士新人梅里爾（Jackson Merrill）排國聯第三的.960 OPS。再加上擔任指定打擊的彼德森持續發揚火力（下半季OPS 1.020），眾人齊心協力不僅帶領響尾蛇走出前兩個月的泥沼，更一舉成為六月起全大聯盟戰績最佳的球隊（62勝36敗，與大都會並列第一），甚至一度在八月中追近分區第一的道奇到只差2.5場。

台裔小將卡洛爾在8月份開始狂趕進度，單月打出11轟、24分打點。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

目前戰績87勝68敗排外卡第二名的響尾蛇進入季後賽可能性十分濃厚。儘管蛇隊陣中沒有像大谷、賈吉（Aaron Judge）或索托（Juan Soto）那般不世出的天才打者，再加上投手戰力特別薄弱，4.82的團隊防禦率甚至排全聯盟倒數第五，只勝過天使、白襪、馬林魚及洛磯等一干爛隊，與其他季後賽球隊完全不在一個等級。但蛇隊老幹新枝所組成的強大火力不僅無人敢掉以輕心，而且已組成本季得分能力最強的打線（平均每場5.50分，高於道奇的5.14及洋基的5.01）。且不論目前響尾蛇戰績與道奇、費城人（同為92勝63敗）也不過只差五場，一旦進入季後賽，憑藉著十分平衡火力連綿不絕的打線，響尾蛇不僅將是難纏的對手，而且大有機會重演去年歷史，再次成為三板斧砍翻強隊的季後賽程咬金。