中職／牢不可破的「3年魔咒」 有待古林睿煬突破

統一獅本土王牌古林睿煬本季投出生涯年，出賽20場都是先發，總計投了121局為個人生涯單季新高，狂飆148K，戰績10勝2敗，防禦率1,64高居聯盟榜首，被打擊率0.229，每局被上壘率1.08，繳出一張耀眼的成績單。

古林主宰整個聯盟，當然吸引大批國外職棒球探目光，根據媒體報導，古林有機會旅日發展，其中以日本火腿機會較大，若能成行，對他個而人或中職而言，都具有一定的指標性意義。

過去中職曾輸出多名投手到日職，包括2000年統一獅的曹竣崵，2006年誠泰的林英傑，以及2007年誠泰的林恩宇、La new的吳偲佑，但4人都未能在日職舞台發光發熱。

1999年曹竣崵以11勝5敗，防禦率2.48的成績，勇奪新人王、投手金手套和年度MVP，隔年加盟中日龍，3年期間只在日職一軍出賽2場共投5.2局，之後黯然返台；林英傑在2004年以1.73的數據拿下防禦率王，隔年飆出173K，完成奪三振王2連霸，2006年加盟樂天金鷲，同樣只發展3年，在一軍留下0勝4敗，防禦率4.57的慘淡成績。

曹竣崵在首年拿下新人王之後就赴日挑戰，可惜的是在準備不足的情況下，沒有太多在一軍表現的機會。 聯合報系資料照片

林恩宇在2005、2006年勇奪年度MVP，又有新人王、勝投王、防禦率王、奪三振王、投手金手套的加持，被譽為當代中職最強投手，主宰力超越潘威倫，跟隨林英傑的腳步，2007年林恩宇加盟樂天金鷲，一樣只待3年，只在2007年上過一軍，出賽8場其中7場先發，拿下1勝3敗，防禦率3.63。

2006年吳偲佑豪取17勝奪勝投王，只有3敗，防禦率2.27，繳出一張漂亮成績單取得日職門票，2007年加盟羅德，他只待兩年，在一軍只投2場共8局，沒有任何勝敗紀錄，換句話說，過去中職輸出日職的4名投手，沒有任何一人投超過3年，儼然有「3年魔咒」。

當年曹竣崵、林英傑、吳偲佑都是在24歲挑戰日職，林恩宇則是26歲，古林現年24歲，正值巔峰時期，一如4名前輩，他先在中職投出鬼神成績，進而吸引球探目光，有機會追隨前輩腳步敲開旅日大門。

林恩宇身為中職的投手三冠王，到了日職三年才拿1勝，實在是讓人想不通為何會差這麼多。 聯合報系資料照片

只是，如果古林順利踏上旅日之路，擺在眼前的挑戰非常多，首先，身為先發投手，他必須與洋將競爭有限名額，其次，古林必須投出比日本投手更出色的成績，才有機會走得更長久，再來，日職打者和比賽的強度都高出中職不少，古林的身心技是否強大到足以負荷，有待觀察。

更重要的是，古林長期待在統一獅球團，受到有計畫的培育和保護，一步步茁壯強大，中職生涯69場先發，沒有任何1場9局完投，只有11場的用球數破百球，平均每一場比賽用球數為89.42球，來到日本他的身分就是「助拳人」，必須立即展現實力並為球隊做出貢獻，可能也不會有完善的保護機制，若在超越個人極限的環境下訓練和比賽，或許潛在受傷風險，這一點不可不慎。

最後是心態問題，以往許多台灣球員到美國或日本打球，普遍抱著「學習」的心態出去，多半無法成功，古林若旅日打拚，翻譯很重要，也必須在低潮時忍受孤獨，適應當地的環境、氣候和食物，更重要的是心態，必須有「我一定要成功」的強大信念，才有機會更進一步。

古林睿煬目前在中職是威風八面，不過到了日職之後，一定要能快速調整心態、適應環境。 影片來源：CPBL YouTube官方頻道

過去有許多南韓球員在日職取得成就，大聯盟球探開始認可韓職球員能力和比賽水準，進而長駐韓職賽事獵才，才會有後來柳賢振、姜正浩、金河成從韓職職機輸出大聯盟，並取得成功的案例。

古林若旅日發展，背負的不只是個人的成敗，如果他能在日職站穩腳步並投出好成績，大聯盟球探同樣也會逐漸認同中職球員的能力，未來中職球員直接輸出大聯盟將不是夢想，而是目標。