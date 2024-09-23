中職／墊底球隊出打點王 魔鷹比林仲秋、林泓育更強

中職第六隊台鋼雄鷹隊今年首度征戰一軍，雖然目前全年戰績43勝67敗1和落後富邦悍將7場，暫居墊底，不過展現與各隊抗衡的競爭力，讓台鋼的比賽可看性大大提高。票房上也大有收穫，主場平均單場觀眾人數超過7,000人，就一個新球隊來說，超過許多人的預期。

另外台鋼今年在外援戰力上也有不小斬獲，來自日本獨立聯盟的日本籍投手小野寺賢人雖然只有2勝4敗，並且因為受傷提前結束球季，不過出色的2.31防禦率以及0.97WHIP，已經證明他具有在中華職棒生存的能力。季後加盟的前日本職棒第一指名投手吉田一將至今後援11局0失分，明年如果續留，守護神這一關也可以避免原本雷公不穩定的狀況。回鍋的後勁更是投出7勝0敗、防禦率1.99的佳績，展現出他具有在中職勝任先發的能力，都是明年值得期待的戰力。

台鋼雄鷹洋投後勁的表現也非常優異，明年應該有機會獲得球團續留。 聯合報系資料照片

再來就是今年全聯盟唯一的洋砲魔鷹，他也是台鋼一軍元年的外援最大亮點。魔鷹目前出賽107場，繳出0.293打擊率（聯盟第8）、27支全壘打（聯盟第1）、89分打點（聯盟第1）、攻擊指數0.926（聯盟第1）的優異成績。若非在戰績墊底的新球隊，這樣的成績問鼎年度MVP都不是問題。只是可惜年度MVP大獎畢竟會考慮到所屬球隊的戰績，通常是由冠軍球隊產生，極少從墊底球隊選出。

墊底球隊另外一個難度高的是打點王。尤其台鋼是一支新球隊，第一年選手的質與量都難以跟其他球隊抗衡，而打點這個項目必須團隊有一定的攻擊力以及上壘率，做為球隊主砲才能夠有增加打點的機會，因此墊底球隊產生的打點王極為稀有。

攤開中華職棒史上，墊底球隊的打點王只有「強打雙林」，分別是2001年興農牛隊的林仲秋以及2016年Lamigo桃猿隊的林泓育。2001年林仲秋以54分打點對53分打點，1分險勝隊友張泰山，拿下生涯一座打點王。而近10年的聯盟打點王出自墊底球隊的只有2016年Lamigo桃猿隊的林泓育，無獨有偶他也是1分險勝，以108分險勝FA轉隊到中信兄弟第一年的林智勝107分，繼2011年之後拿下職棒生涯第二座打點王頭銜。

林泓育在2016年以108分打點贏得打點王頭銜。 影片來源：CPBL YouTube官方頻道

不過2016年的Lamigo全年戰績53勝64敗3和、勝率0.453，與第三名的統一獅隊只相距0.5場勝差。而且Lamigo在上、下半季都是排名第三，未居墊底，分別墊底的是義大、統一，Lamigo在全年戰績總結上居於最後。Lamigo在2014年稱霸中華職棒起，到2019年的6年之間5度拿下年度總冠軍，唯一失手的就只有2016年墊底的這個球季。

而且當時Lamigo攻擊力強大，團隊打擊率0.310高居聯盟第2名，只是團隊防禦率6.26最差，才拖累了戰績。「暴力猿打線」陣中強打如雲，儘管林智勝FA轉隊，還有王柏融105分打點助威，陳俊秀也高達100分打點。尤其是王柏融當時當時正值巔峰，打出0.414打擊率、單季200支安打，外加小師兄林智平也打出生涯最佳的0.365打擊率，儘管墊底，但整體仍打線整齊，也給了林泓育相當多製造打點的機會。

反觀今年的台鋼雄鷹，團隊打擊率0.258只比富邦悍將0.255高，團隊總得分442分居第4，主要排在魔鷹之前棒次的曾子祐還是名菜鳥，打擊率0.278（聯盟第16），中生代陳文杰打擊率0.259（聯盟第22）、主力三棒王柏融打擊率0.282（聯盟第14），新球隊的整體攻擊力以及成熟度都無法與當時的Lamigo相比。

魔鷹打擊技巧非常高明，即使缺乏強打隊友保護，他的全壘打還是轟個不停。 影片來源：台鋼雄鷹 YouTube 官方頻道

台鋼雄鷹之前的新軍味全龍，2021年的第一個一軍賽季，團隊最多打點的打者也是名洋將，左右開弓的多明尼加籍外野手赫雷拉（Rosell Herrera）。不過赫雷拉出賽87場僅僅只有37分打點，只比劉基鴻、郭天信兩名本土打者36分多1分打點。赫雷拉全壘打甚至只有6支，與魔鷹相比有相當大的差距，足見魔鷹的攻擊火力對於新軍台鋼雄鷹的一軍「菜鳥賽季」有多麼重要。如果最後拿下聯盟打點王，這座獎項的價值也會更加提高。