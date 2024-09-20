新賽季面對合約年壓力 可能大放異彩的三位球員

隨著新賽季的腳步逐漸逼近，各隊陣容除了受到今年夏天補強所影響的薪資結構調整外，還有一些球隊面臨合約到期或重新談判的挑戰。在這樣的背景下，球隊需要考慮是否出清即將到期的合約，或是重新談判合約條款。即將到來的新賽季中，有三位正值當打之年的球員面臨合約年挑戰。他們需要在新賽季中展現出令人驚艷的表現，甚至大放異彩，才能在職業生涯的巔峰時期爭取到最佳的待遇和發揮空間。

巧的是，這三人雖然各奔東西但生涯的起點都從湖人開始，分別是現役洛杉磯湖人控球羅素(D'Angelo Russell)，鵜鶘當家小前鋒英格倫(Brandon Ingram)，以及轉戰雷霆的卡盧索(Alex Caruso)。28歲的羅素和27歲的英格倫，分別是湖人在2015年和2016年選秀會上挑中的榜眼。而卡魯索則是2016年選秀會上的落選新秀，他憑藉堅持和努力成功站穩聯盟，並成為了聯盟中的優質3D球員，其勵志的奮鬥史令人鼓舞。然而，真正讓他們職業生涯發光發熱的，卻是在離開湖人之後。

先來談談英格倫過去幾個球季的表現，整體來說呈現令人失望的發展。雖然近五年平均都在20分以上，但不間斷的大小傷勢影響了他的信心層面，在他回歸到球隊中的定位也搖擺不定，球星氣質更被威廉森(Zion Williamson)壓過。英格倫曾經在2019-20球季入選過一次全明星，在他身上也曾看過當家一哥的霸氣，只是好景不常。考量到他安靜的性格，且打法上需要更多參與接應，持球進攻的機會才有辦法發揮他的特色，比起扮演球隊全方位的領袖，他更像純粹的得分機器，對團隊的領導與感染力不足。

英格倫上季場均得分下滑到20.8分，但投籃命中率高達49.2%。為爭取一張漂亮的新合約，他勢必會更加積極。 影片來源：鵜鶘 YouTube 官方頻道

上個球季的季後賽鵜鶘遭到西區龍頭雷霆橫掃後，就傳出管理階層有意重整球隊，且根據外媒加碼爆料，季後賽期間英格倫和教練團之間存在著嚴重的矛盾。他想要更多場上主導權，想要球隊的戰術圍繞著他，但是實際情況是球團可能更傾向投資在更年輕的威廉森、墨菲(Trey Murphy III)，以及上季年度防守第一隊的瓊斯(Herbert Jones)身上。若英格倫新球季在心態上無法調整得更適應團隊去轉換自己的打法，那麼他職業生涯上限是可以預見的。

現在幾乎沒有人再將英格倫與當年的杜蘭特相比較，這足以顯示當初對他的高期待與實際發展之間的差距。其實，英格倫在休賽季有資格與球隊簽下一份為期四年的2.08億美元續約，但他卻悄無聲息地進入新賽季。這也反映了球隊與他之間的關係可能早已疏離。英格倫新賽季的薪資高達3600萬美元，如果他無法顯著反彈並有效融入球隊，無論他是否留在鵜鶘，他在市場上的身價都很難超越當前水平。新賽季將成為他職業生涯的一個關鍵分水嶺。

換到同樣是生涯僅入選過一次明星賽的羅素，新賽季將會是他回歸湖人的第二個完整球季，他在上季的兩分與三分線命中率其實是呈現下滑的狀態。羅素有本事在比賽決勝時刻展現了改變局勢的能力，擁有連續得分的爆發力，但他也時常遇到低潮期，表現起伏不定，甚至在關鍵時刻作壁上觀顯得無所作為，他最大的問題在於場上表現的不穩定和缺乏沉著。

羅素上季曾單場傳出17次助攻，但平常與隊友的配合大多不好；也曾單場狂砍44分，但是表現大好大壞，穩定度差。 影片來源：湖人 YouTube 官方頻道

羅素要知道他在湖人扮演的綠葉角色能帶給團隊甚麼幫助，組織控場是基本的，專注於防守更是必須。至於進攻選擇上就得更加聰明，不是感覺來了就開啟大號三分、快攻三分模式在飆，這說明了並不是人人都能看齊柯瑞(Stephen Curry)。羅素既然在湖人陣中是少數能主導打擋拆的球員，他就必須在和戴維斯(Anthony Davis)、八村壘(Rui Hachimura)等人的配合中實現有裡有外的合作。新賽季他的薪水來到1800萬美元，論現今行情是不貴，但面臨合約年的挑戰，他有不得不向上提升的壓力，新球季的個人表現成敗將左右他即將邁入職業生涯黃金期的年紀能獲得甚麼樣的合約報酬與球隊地位。

最後則是生涯前期一直被低估的卡盧索，儘管當年湖人隊曾經放棄了他，但他卻在公牛打出身價，上季出賽了生涯最多的71場例行賽，其中有57場以先發二號位登場，場均28.7分鐘足足比前季多了五分鐘之多。卡盧索打法不佔球權，同時又很全面，進攻端的外線成長更是上季一大亮點。他在上季場均命中1.9記三分球，足足是近生涯平均值的兩倍，且命中率還高達四成，再加上他一貫出色的防守，完全可以稱得上是頂級的3D球員。新賽季，隨著卡盧索加盟雷霆，球隊的外圍防守將變得更加強悍。

卡盧索是頂級的防守球員，但在進攻端也要多加努力，要不然在雷霆上場機會可能受限。 影片來源：公牛 YouTube 官方頻道

近兩年卡盧索分別獲得了防守第一隊和第二隊的肯定，他的防守覆蓋範圍極大，不僅單防夠兇悍，還能在協防端展現出色的站位和封蓋能力。卡盧索對比賽的觀察力也同樣出色且冷靜，他在預判對手傳球路線和抄截方面表現優異，這將為雷霆擅長的快攻轉換增添重要的發動利器

卡盧索上季繳出10.1分3.8籃板3.5助攻1.7抄截1火鍋的全能數據，來到人才濟濟的雷霆，或許他在完全適應新體系之前的揮灑空間會有所受限，數據也未必會這麼好看，但是他這種擅長無球打法的團隊型球員，通常融入的會再更快些，且卡盧索比賽的價值有許多時刻是無法具體用數據量化他在場上的貢獻。

談到卡盧索剩餘一年的合約來到980萬美元，以市場上頂級3D大鎖難尋的稀有性來說，這一年雷霆能好好利用的價值絕對是物超所值多太多的案例。而卡盧索在面臨合約年又碰上換球隊的不安與挑戰，我也想不用太刻意想要表現自己，他過去的球賽內容只要是懂的人都能欣賞他的價值所在。他不會是最出風頭的球員，但球隊沒有他攻防兩端的挹注肯定少掉許多激情與火花。

新球季卡盧索在雷霆只要持續拿出一貫的態度與打球習慣，相信在他熟悉雷霆的戰術體系後，依舊會是優質綠葉的表率之一，下一份合約的身價自然有望挑戰到年薪2000萬美元以上的行列。

新球季值得關注這三名球員在各自處境不同的情況下，如何以實際表現來爭取他們下一份合約的價值。