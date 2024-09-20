新三巨頭+綠葉完美組合 獨行俠新球季會非常恐怖

獨行俠能不能再次打進總冠軍賽，很大一部分寄望在湯普森身上。34歲湯普森上場在勇士場均17.9分，三分命中率3成87，做為一支爭冠球隊主要外線牽制點和三分射手肯定稱職。

尤其獨行俠擁有兩個超級持球點唐西奇和厄文，兩人都是一等一單打高手，比賽創造力十足，湯普森不論擺在何種戰術角色、拉開空間、無球跑動、兩翼掩護產生牽制點，湯普森都是獨行俠非常需要角色球員，三人組成的新三巨頭可能會打出超乎預期的效果！

湯普森對獨行俠重要性和關鍵性，戰術地位重於戰略地位，因為湯普森生涯兩次從重大傷病中回來，防守能力和爆發力已經大不如昔，外線穩定性和關鍵球能力也在下滑。但獨行俠天賦滿滿，唐西奇和厄文是兩個超級球星，他們不需要湯普森經常性爆量得分，湯普森只要能發揮戰術牽制力並創造空間，把外線空檔投進，獨行俠進攻端就能打得更有變化，打出不同局面。

湯普森在獨行俠需要承擔的工作與任務要比勇士簡單多了。勇士除了柯瑞，全隊需要一個二號球星，在進攻端做為球隊支撐，當柯瑞受到針對性包夾壓迫，或是在柯瑞手感不佳情況下挺身而出，帶領勇士克服一切困境。獨行俠並不需要湯普森做二號球星工作，甚至不需要湯普森扮演3D防守工兵，獨行俠有兩名體能出色、速度一流小前鋒馬歇爾、華盛頓，在對位防守和針對性防守做出更多貢獻。

湯普森來到獨行俠後壓力變小，可以打打網球.....不是....是可以專心當射手。 影片來源：獨行俠官方網站

獨行俠能用的攻防武器更多，兩名196公分雙衛丁威迪、艾克森，能控球會組織有外線還有身高，兩人都可以做為唐西奇、厄文之外第三、第四持球點。

湯普森會選擇獨行俠而不是去湖人，顯然經過深思熟慮，獨行俠是最新西區冠軍，天賦滿滿攻防武器又多，在這裡湯普森功能和作用都會被簡化，只要把空檔球投進、命中關鍵三分球、更多空手跑動接應+接球就投，34歲湯普森現在最適合做這樣的工作和戰術角色，

湯普森上季場均三分球出手9.0次，但命中率只有.387，是生涯倒數第二差。新球季他不用投得那麼多，而且可以選擇更好時機，三分球命中率應該可以回到4成以上。 擷圖自獨行俠官方推特

新賽季獨行俠需要湯普森奪冠經驗和空手跑動，更多解放唐西奇和厄文持球壓力，同時為華盛頓、馬歇爾拉開空間創造空檔，戰術打法豐富性更難以預測。

對獨行俠來說 新賽季考驗有二

第一是防守，獨行俠必須打出更好防守和對位。獨行俠上季季後賽先以4：2淘汰快艇，再以4：2送走雷霆，西決4：1拿下灰狼，整個季後賽打得並不辛苦，唐西奇和厄文近乎完美發揮是關鍵，華盛頓、瓊斯、艾克森、格林、加佛德五個角色球員如魚得水，防守強悍、進攻效率奇高。

總冠軍賽面對塞爾蒂克，厄文被有效限制，唐西奇陷入持球單打困境，獨行俠進攻節奏不再流暢全員開火，防守跟著受挫。今年西區太多補強，雷霆、灰狼、太陽戰力都升級，獨行俠只能把防守強度和規格拉上來才有機會。

唐西奇(右)和厄文(左)的默契已經是非常的好，但面對同樣在進化的強敵，還需要他們與隊友打出更完美的攻守搭配。 擷圖自獨行俠官方推特

第二是教練基德執教表現，基德手裡武器太多，大多數教練反而打不好滿手好牌。基德過去幾年執教表現平庸，上季季後賽意外點石成金，用兵如神，打快艇輕鬆寫意，打雷霆遊刃有餘，讓人刮目相看。今年球季是基德封神機會，打好滿手好牌，建立讓人窒息防守體系，只有奪冠才能幫助基德擦亮招牌，站在一線教練位階。

獨行俠很可能是西區天賦人手陣容深度最好球隊，新三巨頭有多恐怖？每個人都很期待！