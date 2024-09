新三巨頭+綠葉完美組合 獨行俠新球季會非常恐怖

獨行俠能不能再次打進總冠軍賽,很大一部分寄望在湯普森身上。34歲湯普森上場在勇士場均17.9分,三分命中率3成87,做為一支爭冠球隊主要外線牽制點和三分射手肯定稱職。

尤其獨行俠擁有兩個超級持球點唐西奇和厄文,兩人都是一等一單打高手,比賽創造力十足,湯普森不論擺在何種戰術角色、拉開空間、無球跑動、兩翼掩護產生牽制點,湯普森都是獨行俠非常需要角色球員,三人組成的新三巨頭可能會打出超乎預期的效果!

湯普森對獨行俠重要性和關鍵性,戰術地位重於戰略地位,因為湯普森生涯兩次從重大傷病中回來,防守能力和爆發力已經大不如昔,外線穩定性和關鍵球能力也在下滑。但獨行俠天賦滿滿,唐西奇和厄文是兩個超級球星,他們不需要湯普森經常性爆量得分,湯普森只要能發揮戰術牽制力並創造空間,把外線空檔投進,獨行俠進攻端就能打得更有變化,打出不同局面。

湯普森在獨行俠需要承擔的工作與任務要比勇士簡單多了。勇士除了柯瑞,全隊需要一個二號球星,在進攻端做為球隊支撐,當柯瑞受到針對性包夾壓迫,或是在柯瑞手感不佳情況下挺身而出,帶領勇士克服一切困境。獨行俠並不需要湯普森做二號球星工作,甚至不需要湯普森扮演3D防守工兵,獨行俠有兩名體能出色、速度一流小前鋒馬歇爾、華盛頓,在對位防守和針對性防守做出更多貢獻。

