2024十大最佳季前補強 大谷翔平最有感、塞爾最搶劫

2024大聯盟賽季即將進入尾聲，12支季後賽的球隊也逐漸明朗。這幾支球隊當中，有不少多虧了關鍵的補強讓他們取得季後賽門票，有的花了大把鈔票換來一位MVP，有的決定賭一把也換來新科塞揚獎，也有幾支隊伍便宜簽到意想不到的主力，讓他們順利擠進季後賽。以下10位2024最佳季前補強，各個都是物超所值。

大谷翔平 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

道奇隊今年以打破史上最高紀錄的10年7億美元合約簽下大谷翔平，結果看來相當值得。大谷已幾乎篤定拿下國聯MVP，他不但將成為史上第一位以DH身分拿下MVP的球員，還達成了40轟、40盜的壯舉，甚至一舉往50-50邁進。他目前繳出.287打擊率、.611長打率、.982OPS、48轟、48盜與110打點、7.4bWAR的成績，其中bWAR、全壘打、打點、長打率與OPS皆為國聯榜首，可說是他生涯在打擊上的最佳表現。由於大谷的合約有10年6800萬的延遲支付，他前10年的每年只領200萬，而延遲支付換算成現值約為4億6081萬，平均每年為4608萬，因此並沒有帳面上平均年薪7000萬這麼高。且大谷明年開始就能恢復二刀流身份登板投球，以這樣的金額簽下這位即將拿下第三座MVP的巨星怎麼看都相當划算。

2.塞爾，勇士隊先發投手

塞爾 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

今年大概沒人會想到受傷勢困擾已有五年之久的塞爾(Chris Sale)能拿下塞揚獎吧！塞爾過去就被視為塞揚獎中的無冕王，但由於已年屆35且長期無法健康投球，今年勇士隊從紅襪換來塞爾時，雖普遍看好勇士會是最後的贏家，但沒想到會贏得這麼徹底。勇士今年與塞爾換約，簽下保證2年3800萬、第3年1800萬球團選擇權的合約，結果簽到一位大復活的塞揚獎得主。塞爾今年繳出17勝3敗、2.35防禦率、219三振、1.00WHIP的塞揚級成績，他的bWAR值6.3還是全聯盟最高，且還保有全聯盟三冠王的態勢。若塞爾明年也能維持差不多的水準，勇士後年只需花1800萬就能擁有他，簡直是對紅襪的搶劫。

索托 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

索托(Juan Soto)季前被教士隊重磅交易到洋基，與賈吉(Aaron Judge)組成史詩級的中心打線。而索托也沒讓洋基失望，目前繳出.287打擊率、.994OPS、40轟、103打點、7.6bWAR的MVP級成績，而他的全壘打與bWAR都寫下生涯新高，完全無畏紐約媒體與球迷的壓力，是洋基能暫居美聯戰績第一的最大關鍵。索托今年年薪為3100萬，可惜洋基只確定能擁有他一年，球季結束後他將成為最具份量的自由球員，各隊勢必會展開激烈的搶人大戰，屆時就看洋基是否有機會續留這位巨星了。

4.盧戈，皇家隊先發投手

盧戈 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

皇家無疑是今年大聯盟最令人驚奇的球隊，其中盧戈(Seth Lugo)的表現是讓這驚奇發生的一大因素。盧戈過去並沒有太響亮的名聲，生涯大多扮演後援的角色，去年在教士才完全轉任先發，並吃下生涯最多的146.1局。皇家今年以2年3000萬簽下這位34歲的老將，原本只預期會有輪值中後段的水準，沒想到他卻一舉成為王牌。他目前的成績為16勝8敗、3.05防禦率、197.2局、173三振、1.11WHIP、4.7bWAR，其中勝投數為美聯第一，投球局數更是全聯盟之冠。儘管今年美聯塞揚獎幾乎已是史庫柏(Tarik Skubal)的囊中物，但盧戈肯定能拿到不少第二名的選票。

查普曼 影片來源：巨人 YouTube官方頻道

明星三壘手查普曼(Matt Chapman)原本被預期為今年自由球員市場中的重點之一，但由於去年在藍鳥表現不盡理想，最終只獲得巨人隊給予1年1800萬的保證合約，第2到3年則為球員選擇權，第4年則為共同選擇權，內容並不優渥。查普曼今年表現恢復到運動家時期的水準，繳出.247打擊率、.777OPS、24轟、73打點的成績，他的打擊數據雖不算特別突出，但若加上精湛的守備技術，bWAR值6.8可排在國聯第2。有鑑於此，巨人日前給予查普曼6年1億5100萬的巨額延長合約，可說是皆大歡喜。

6.希斯，教士隊先發投手

希斯 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

教士隊季前向白襪交易來王牌投手希斯(Dylan Cease)，結果證明起了相當理想的作用。希斯是2022年美聯塞揚獎第2名，去年表現明顯下滑，防禦率高達4.58。但他來到教士後表現反彈，目前成績為13勝11敗、3.58防禦率、176局、215三振、1.09WHIP，已是生涯次佳的表現，其中他的三振數在國聯僅次於塞爾。今年希斯的年薪僅800萬，教士還可擁有他到明年球季結束，可說相當划算。

7.金恩，教士隊先發投手

金恩 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

金恩(Michael King)是索托交易案當中，洋基隊送出的主菜。他過往以洋基牛棚要角著稱，去年球季快結束轉任先發有不錯的表現，原本被洋基指望成為2024輪值的一員，但在這事發生前就被交易到教士。結果金恩今年在教士大放異彩，投出12勝9敗、3.04防禦率、168.2局、198三振的成績，與希斯組成教士兩大先發，成為教士目前能在國聯外卡取得領先位置的主因。而金恩本季年薪僅315萬，且教士到明年都還能擁有他，可說這筆與洋基的交易是雙贏的局面。

8.洛培茲，勇士隊先發投手

洛培茲 影片來源：勇士 YouTube官方頻道

洛培茲(Reynaldo Lopez)近年都以後援投手身份為主，最近一次作為固定先發投手得回溯到2019年了。今年他與勇士隊簽下3年3000萬的合約，開季得到第五號先發的位置，這也算勇士最初對他的期望。沒想到洛培茲竟然投出王牌架式，主投128.2局繳出8勝5敗、2.03防禦率、137三振的成績，並入選明星賽，遠超眾人的預期。

今永昇太 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

與小熊隊簽下2年2250萬合約的今永昇太原本關注度遠不如山本由伸，但他以實力證明自己的身價不只如此。他主投166.1局，有14勝3敗、3.03防禦率、170三振、1.03WHIP的演出，其防禦率位居國聯第3，6.07的三振保送比更高居第1，儼然成為小熊今年的王牌投手。儘管他可能會在國聯新人王輸給史金斯(Paul Skenes)和梅里爾(Jackson Merrill)，但能拿到第三名也算不錯的成就了。

10.彼德森，響尾蛇隊指定打擊

彼德森 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

響尾蛇隊今年以1年1250萬簽下彼德森(Joc Pederson)算是意外的收穫。彼德森去年在巨人隊表現並不理想，只取得.235打擊率、.764OPS、15轟、51打點的成績，這也是為何他今年只能拿到一年短約的主因。今年他的身手恢復至道奇隊時期的水平，有.275打擊率、.914OPS、22轟、61打點的佳績。他本季專攻指定打擊，是響尾蛇不可或缺的中心打者，也是響尾蛇能夠在國聯外卡位居領先群的關鍵之一。