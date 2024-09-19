大都會將士齊心擺脫季末軟腳症 勇士傷兵多恐怕不妙了

明星游擊手林多（Francisco Lindor）因背部受傷掛免戰牌，為調兵遣將而傷神的紐約大都會隊總教練經理門多薩（Carlos Mendoza）看到馬提（Starling Marte）的打擊練習，靈光一閃感覺是可用之兵，上前告知這位35歲老將：「準備好吧！」這也是大都會隊反攻號角開始。

9月16日與華盛頓國民隊之戰，馬提擔任代打隨後守右外野。比賽進入延長，第10局一人出局，馬提敲出關鍵安打。這一支再見安打，將壘上的貝德（Harrison Bader）送回得分，幫大都會以2-1贏得關鍵比賽，這一記神調度確保主力林多缺陣之際，球隊仍能抓住國聯外卡席次，甚至有機會擠掉亞特蘭大勇士隊揮軍季後賽。至截稿為止，大都會隊82勝68敗，已暫時將勇士擠出3席國聯外卡名額中，在門多薩這位新人總教練和棒球營運總裁史登斯（David Stearns）領導下，很有機會終止季後賽荒。

大都會游擊手林多過去一個月打擊滾燙，此時驚傳傷情，還好檢查結果不算嚴重。教練團大量啟用不同球員來變化調度，直到林多康復歸隊為止。 美聯社

門多薩受訪時說：「我們有很好的球員，他們總是能找到辦法贏球。」與其仰賴一人，不如全員發揮有效，這位總教練正充分挖掘每一位可用之兵，他們也不辱使命繳出表現，即使林多傷退還保住希望。另一例子是，即使國民隊先發投手厄文（Jake Irvin）前7局強力壓制，僅讓大都會隊敲三支零星安難以發起攻勢，仍能用防守和投球封鎖彌補量能，大都會投手馬納亞（Sean Manaea）7局僅丟一分責失，這是他連續七場先發滿6局。二壘手艾瓦瑞茲（Eddy Alvarez）精湛防守替大都會擋住失分危機，精彩的反手傳球化解攻勢。第8局，菜鳥阿庫尼亞（Luisangel Acuna）接替游擊、伊格萊西亞斯（Jose Iglesias）移往二壘，阿庫尼亞用四次出色防守贏得掌聲，包括最後兩記滾地球的出局數。

牛棚方面，布托（José Buttó）、 迪亞茲（Edwin Díaz）和 葛瑞特（Reed Garrett）都能封鎖對手守勝，門多薩說：「這一切過程說明很多。」靈活調度每一人拼搏到底，是大都會隊有別於過往、在球季末段拉尾盤主因。不依賴球星，今年多次讓替補、老將、新秀挺身而出，保持短期內維持戰績，尤其該隊將面對實力強勁的費城人及勇士系列賽，撐到林多健康歸隊至關重要。大都會隊方面仍不確定大將何時歸來，他現坐板凳雙臂靠著欄杆為隊友加油。

大都會近來團隊士氣高昂，屢屢打出精彩的比賽，跟過去常給人虎頭蛇虎的印象大不相同。 影片來源：美國職棒YouYube頻道

將第一棒和游擊手換由不同的人輪替，也激發出球員意志力，伊格萊西亞斯對大都會隊影響深遠，身為打滾多年的老將，他在更衣室內經常替隊友打氣，並提醒眾人做好小事和關鍵時刻發揮作用的決心。他在場上奮鬥的拼勁，成為板凳端領袖，本人提到：「林多是我們球隊重要一部分，無論是場上還是場外。他告訴我要站出來，每晚都盡我所能為這支球隊努力，我確實很想念他。他應該很快就會回來。」

林多的確是大都會突破障礙的核心，他的勝利貢獻值 fWAR 7.4居全隊之首，過去30天打擊三圍為.308/.368/.636 是9月看點。大都會和勇士爭最後季後賽名額勢均力敵，教士和響尾蛇分別在國聯外卡領先3.5場和1場。大都會近來是靠一波火熱的9連勝脫穎而出，包括橫掃白襪、紅襪和紅人系列賽。欲擺脫勇士隊追擊，千賀滉大能否助陣亦很重要，周二他開始進牛棚投球，目標是例行賽前回歸，現階段大都會隊缺乏可靠的先發，去年2.98防禦率、139 ERA+ 和29.1%三振率的千賀滉大將是關鍵，尤其大都會最後3個系列戰將對上費城人隊、勇士隊和釀酒人，每一場都是硬仗。

千賀滉大(中)在7月低歸隊才投了一場比賽，就再次受傷回到傷兵名單，原本預計是今年例行賽完全報銷，但近來他復健狀況良好，很有機會在月底復出。 美聯社資料照片

勇士並非省油的燈，擁有歐蘇納（Marcell Ozuna）、塞爾（Chris Sale）雙星領銜，欲顛覆賽局不無可能。之所以表現平平原因是傷情頻傳，似乎對戰力延續造成影響。首先，全明星投手羅培茲（Reynaldo López）本季24場先發僅2.03防禦率，未料上周因肩膀發炎列入傷病名單休養，經影像檢查顯示無結構性損傷，但將缺席到9月26日。

塞爾繼續主宰比賽，本月初對洛磯和藍鳥完封，隨後對道奇亦有一場紮實的表現。6月1日起，他先發總共僅丟9分，目前以17勝、2.35防禦率和225次三振領跑大聯盟榮登三冠王，很難想像他若不獲塞揚獎、誰能獲獎？奧比斯（Ozzie Albies）7月以來一直在傷病名單，預計進行小聯盟復健。球隊本季確定沒有萊利（Austin Riley）和亞古納（Ronald Acuna Jr.），他們的球季已經結束。歐蘇納、歐森（Matt Olson）和勞瑞安諾（Ramón Laureano）等，是過去一個月最具產能的打者，但整體陣容仍未恢復以往的爆發力，後續發展值得期待。