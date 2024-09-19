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各級中華隊都要他 呂宗恩：體能教練是一個需要創意的工作

聯合新聞網／ 王婉玲
呂宗恩(前)與U18中華隊選手。 呂宗恩／提供
呂宗恩(前)與U18中華隊選手。 呂宗恩／提供

近期三級棒球國家隊成績亮眼，尤其強度高的U系列，U15榮獲世界青少棒錦標賽季軍，U18則是拿下亞洲青棒錦標賽冠軍，參與兩支代表隊的客座教練呂宗恩在體能與重量訓練上幫助不小，他也樂見這部份越來越被大家重視。

呂宗恩過去在中華隊協助過U21與12強情蒐工作，擔任訓練角色則是第一次，他說，U15是邱總(邱耀宇)直接找我的，他說要讓中華隊有最好的照顧，世界盃不能讓國家漏氣；至於U18是棒協主動聯繫，經總教練(吳柏宏)同意後過去支援，「有人看到我，給我這個機會很開心，就認真把每個環節和溝通做好。」

呂宗恩(中穿黑衣者)與U15中華隊選手。 呂宗恩／提供
呂宗恩(中穿黑衣者)與U15中華隊選手。 呂宗恩／提供

其實呂宗恩經歷豐富，自文化大學擔任體能教練嶄露頭角，曾被職棒球團網羅，目前在南港高工任教，也在外開設工作室，他說，從文化到職棒，當時廖總(廖敏雄)和丘哥(丘昌榮)都給我超級大的空間去發展，一路這樣過來8年的累積，到現在也剛好用上幫助到國家。

兩隊各支援一個月左右，呂宗恩說，這種短期盃賽，第一週見面和看球隊行程時就要馬上規劃三、四週後的選手和球隊需要的狀況及強度，每一週都要看選手要沒有達到設立的目標，這次很幸運，選手都有往正確的方向前進及達成，「體能教練算是一個需要創意的工作，面對不同區域、不同訓練狀況、不同的個體，要快速做應對。」

呂宗恩(站立者)協助U18中華隊哀宥宇重量訓練。 呂宗恩／提供
呂宗恩(站立者)協助U18中華隊哀宥宇重量訓練。 呂宗恩／提供

層級不同，所需也不同，呂宗恩提到，U15著重在開發選手身體能力，和增加身體素質，比較沒有想著要讓他們突破，因爲還小，訓練的方向和目標不同，看的是更長期的發展。至於U18，有的選手想挑戰旅外，所以希望他們能夠快速的變好，被國外球探看到。

「哀宥宇146公里→150公里、陳睦衡149公里→153公里、陽念希151公里→153公里、邱立璿144公里→147公里、林鉑濬152公里→154公里」，這是U18投手群明顯的球速進步，呂宗恩說，這些選手有非常好的質，加上對的訓練方法才能產生這樣的成果。

呂宗恩(左二)與U18中華隊教練團。 呂宗恩／提供
呂宗恩(左二)與U18中華隊教練團。 呂宗恩／提供

當中陳睦衡讓呂宗恩印象深刻，自主性相當高，「應該說U18投手群都是，他們發現吃了這些槓片後，身體狀況在提升，球速也在往上，就一直跟我說要做重量，有時候我覺得夠了，他們還是持續要做，一直拖著我說，走啦！重量室動一下！」他透露，陳睦衡自律性好，「韓國投完後，知道可能要投日本，連吃炸的都會很介意，因為炸的會影響身體恢復。」

以往中華隊在教練職務上較簡單，現今分工越來越細，體能與重量訓練方面也被開始被看重，呂宗恩說，近幾年運科發展，三級棒球對運科接受度變高，大家逐漸認同，訓練需要的是精準和有效率的，能幫助到選手讓他們有好的發展最開心。

丘昌榮 中華隊 棒球專欄 陳睦衡

王婉玲

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