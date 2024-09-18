中職／陳金鋒抗議有理卻挨罰 球團該出錢、聯盟要檢討

自從富邦悍將成軍後，無論戰績好壞，一直是受到眾多球迷關注的焦點。今年台灣巨砲陳金鋒執掌悍將兵符後，從昔日用球棒替球隊打下勝利，改為替子弟兵據理力爭而挺身抗議，這讓他吞下本季最多的三次驅逐出場。然而他的激烈演出並不是沒有道理，已經多次突顯裁判的問題。

第一次及第三次被驅逐出場，抗議原因大同小異，都是打者是否出棒過半。第一次發生在4月19日，范國宸揮棒及時煞車，仍被判定出棒而遭三振出局，鋒總上前與主審溝通，僅不到15秒一壘審隨即揮手趕人出場。第三次則是9月14日桃猿打者馬傑森短打出棒，被裁判認定未出棒，陳金鋒在場邊比劃抗議，又再度被判出場。

第二次則是引起最大爭議，最後還造成輔助判決及技術人員的規定改變。8月11日味全龍吉力吉撈．鞏冠，擊出中外野打在全壘打牆上緣的深遠飛球，經過2次彈跳後彈回場內，裁判主動提出輔助判決，認為係彈到後方水泥地再彈回，判定為全壘打。然而無論重播畫面、球場設置都不足以證明這項論點，陳金鋒不服，卻遭到驅逐出場。

就是這非常罕見的一球，引起了極大的爭議。 影片來源：中華職棒 YouTube官方頻道

這三次被驅逐出場，僅第一次聯盟認定判決無誤，不過那次其實非常接近，後面兩次最終都承認誤判，相關人員受到禁賽及扣點處分。不過雖然是裁判錯誤在先，聯盟仍認為無論誤判與否，驅逐出場為既定事實，就是要依照規章必須執行罰款。從這幾次爭議看的出來，陳金鋒並沒有錯，他完全抗議有理卻挨罰3萬，還需自費，突顯中職判決上的諸多問題。

2014年中職開始啟用電視輔助判決，發展至今已逾10年，規則不斷精進，持續變更技術人員的規定，尋求賽事更加公平及公正。不過問題卻不斷出現，昔日最多的大概是本壘攻防及三呎線的認知，本季暴增出非常多問題，包含打者如何跑一壘、觸身球有無閃躲、怎樣才是出棒過半、打者有無看投手、全壘打落點等，這些在過去比賽稀鬆平常的事情，現在幾乎都出現爭議。而且有些教練吵半天、叫小弟般揮手要裁判過來都沒事，有些教頭問個兩句就被判出場，執法不一的狀況更是頻傳。

富邦在本季多次爭議中吃了不少虧，不過各隊教練對於一些判決也都有諸多意見，今年的裁判或許真的累了！ 聯合報系資料照片

為什麼今年爭議特別多？輔助判決範圍擴大及次數增加，讓裁判不再是權威，可能讓教練更樂於挑戰，許多原本容易模稜兩可的判決都被放大檢視。不過最重要的是，本季是首度在例行賽中正式排入常態性3地開打，每場主審、壘審加上備用裁判共需5人，3場就同時需要15人，裁判需求量遽增。但人員長期不足，排班捉襟見肘的狀況讓他們會更加疲憊，造成有很多判決因為專注度不足而影響了品質。

從8月16日公布支援技術室的備用裁判開始，至9月15日共計一個月的時間，共計68場比賽，需要340人次。但常態在一軍執勤的裁判只有15人，另有3位尚無法擔任主審的新秀支援。因此大部份裁判一個月需要出勤20場以上，他們每一球都需要聚精會神，實際上比球員更加辛苦。加上因應各隊主場安排，常常必須南北奔波，這對他們而言，都是過勞的情況，不擴充更多人力，勢必會影響判決品質。

從班表來看，中職一軍裁判人手明顯不足，除了固定休兵日外，其他時間幾乎都要值勤，還要南北奔波十分辛苦。 擷圖自中華職棒官方網站

想要補充人力可從幾個層面著手，短期來看最快速的方法，就是尋求外籍及業餘裁判加入。昔日中職曾聘用外籍裁判，如知名的藍普洛夫等，他們帶來不一樣的思維及角度，大部份受到好評。業餘裁判是中職未曾嘗試的環節，其中不乏經驗豐富者，或許不能長期執勤或配合移動，所以未加入職棒，但若能與棒協合作，讓他們偶爾支援，或許是另一種解套方案。

長期而言，就是要增加人手減少負擔，除了培養更多的裁判，還要減少離職率。其中包含待遇問題，從蘇建文「火眼金睛與0.4秒的判斷」的書中可知，中職對於裁判的薪資歷年來做過多次調整，2004年開始改為一年一聘，並有升降制度及執勤津貼。然而雖看似高出一般人的平均薪資，但考量他們的工作量及辛勞程度，其實仍是不足，在整體職棒水平提升的同時，裁判的待遇一樣需要向上才行。

近年爭議不減反增，還好沒有像以往拳打腳踢的場面。蘇建文(右)深知裁判的辛苦，希望轉戰幕後可以幫裁判爭取更多福利，並培養更多從業人員。 聯合報系資料照片

從結果論及事實證明，陳金鋒的不滿並沒有錯，明明是誤判，他卻被驅逐及罰款。陳金鋒只是在做他身為總教練應該做的事，結果卻受到處罰，球團甚至會長都應該要聲援他。而更重要的是，如果他被處罰而突顯出來的裁判過勞、待遇問題，都應該徹底檢討及改善，只是一昧禁賽、扣點，恐怕很難達到精進作為，只會讓裁判更加身心俱疲。