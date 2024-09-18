中職／觀戰人數頻破紀錄 進場零安檢已不合時宜

中信兄弟將於9月21日、22日在台北大巨蛋舉辦周思齊引退賽，其中21日（週六）的賽事門票38500張已經全部完售，確定將再度刷新中華職棒例行賽最多觀眾進場記錄，同時也將超越今年三月日本職棒讀賣巨人隊於大巨蛋舉辦的台日交流紀念賽，37890人的台灣棒球史上最多進場人數的紀錄。大巨蛋的大容量和超人氣，已經讓今年的中職例行賽多次刷新聯盟最多觀眾進場記錄，到目前為止，超過三萬人的場次有兩場，超過兩萬人的場次有十二場，以全年平均進場人數來看，今年目前已賽320場，單場平均觀眾人數7477人，已經肯定可以超越1992年（職棒三年）的6878人天花板，寫下新高。但在職棒重現熱潮，人氣、討論度都和過去不可同日而語的同時，球場的維安措施和風險管控，是時候應當升級了。

今年中職單場平均進場人數已創下新高，確定會超越1992年的6878人。 丹尼爾／製表

目前中職比賽的入場流程，僅僅就是「驗票」一項，沒有任何安檢手續，在世界主要職棒聯盟中，確實獨樹一格。相較之下，以運動大國美國為例，大型運動賽事的安檢向來高規格。金屬探測門是球場入口的標準配備，以防止有心人攜帶武器或危險物品入場。除此之外，金屬類的瓶罐和隨身杯一律禁止，許多場館禁止大背包、超過規定大小的隨身袋入場，有些則是規定可攜帶的小包包或提袋必須是透明的，這些隨身物品都需要在入口處經過詳細的檢查，確定不會有造成公眾危險的可能，才能放行。至於進出場的規定，大聯盟的一般規定是離場之後不得重複進場，和中職現行的「蓋手章」即可回到場內的規定差異很大，雖然對觀眾較不友善，但對於球場的管控和安全保障，有一定的幫助。也因為這樣的規定，在美國看球，勢必要簡便出行，不能大包小包進場，大部分的球迷也已經非常習慣這些安檢措施和規定。同樣的，日本職棒、韓國職棒的賽事也都會進行簡單的進場檢查，確認觀眾沒有攜帶危險物品進入球場。

聖地牙哥教士隊主場的進場規定，行李箱、後背包、不透明的購物袋一律不得入場。 擷圖自教士官方網站

「零安檢」當然有它的好處：對球迷來說，進場快速，可以攜帶各式外食、飲料、應援所需物品，入場後也可以暫時離場購買外食再入內，自由度高，對於觀賽體驗絕對是加分。對聯盟來說，進場驗票程序簡單快速，也不需額外的設備和人力逐一檢查球迷的攜帶物品。

這樣一切從簡的作法，在過去職棒熱度不高的時期，大致不會有什麼問題，但現實是只要是大巨蛋的場次，人數逼近兩萬已是常態，遇到熱度特別高的主題日或引退活動，更會有接近四萬人的大場面。在容量這麼大的封閉式場館，還適不適合現行這麼寬鬆的入場規定，就有很大的討論空間了。尤其值得探討的是，場邊啦啦隊的「明星化」現象，讓不少啦啦隊隊員已是備受矚目、熱度極高的明星，而他們與前排觀眾幾乎無距離，要在這樣的場地配置上維護演出人員的人身安全，是相當困難的。今年已發生幾次啦啦隊成員被觀眾騷擾的事件，雖然球團後續處置明快，但在進場零安檢的現實下，未來難保不會再發生類似的案例。

啦啦隊在球場的加油舞蹈熱情如火，讓球迷都快噴鼻血了，一些「凍未調」的球迷竟伸出鹹豬手，形成極大的安全問題。 聯合報系資料照片

其實早在2015年，已故棒球專欄作家陳穎就曾撰文指出中職零安檢的隱憂，當年開幕戰在桃園球場吸引18413人入場，全年共有25場比賽吸引超過萬人進場。今年職棒的人氣已遠勝當年，雖然很幸運的，至今我們還沒有在職棒場上發生任何重大的維安事件，但動輒上萬人的場子，如果真有有心人有任何不良的意圖，進場的安檢措施可以作為第一道防線。台灣的治安整體來說不差，或許我們不需要做到類似大聯盟的高規格安檢，但聯盟和球團多投入一些人力，進場檢查包包、隨身物品，確實執行違禁品不得入場的規定，應該是很合理的作法。這樣一來，球迷必須犧牲一些習以為常的方便和便利，但換來的是更安全的觀賽環境，讓不可挽回的憾事不致發生，怎麼說都是值得的改變。