菜鳥捕手竟是保護法官最佳人選？威爾斯成洋基四番解答

隨著大聯盟賽季逐漸邁入尾聲，各項獎項的競逐也日漸白熱化，除了賈吉（Aaron Judge）與惠特（Bobby Witt Jr.）、大谷翔平與林多（Francisco Lindor）的MVP之戰話題滿滿，球員一生只能爭取一次的新人王獎項也異常激烈，雖然討論度主要聚焦在國聯的教士隊強打梅里爾（Jackson Merrill）和海盜隊狀元郎史肯斯（Paul Skenes）身上，但美聯新人王鹿死誰手同屬未定之天，近期洋基隊捕手威爾斯（Austin Wells）表現搶眼，成為呼聲最高人選。

洋基本季至今能繳出美聯前段班戰績，「法官」賈吉和新援索托（Juan Soto）在打擊區狂轟濫炸絕對是最大關鍵，兩人在MVP賠率上也都名列前3，說是近年來最強的左右護法絕不為過，但在這兩人巨星級數據的背後，條紋軍打線卻充滿隱憂，老將包括勒梅修（DJ LeMahieu）、瑞佐（Anthony Rizzo）明顯退化；交易來的佛度戈（Alex Verdugo）、合約年的托瑞斯（Gleyber Torres）不如預期，只要賈吉和索托一人陷入低潮，打線就很容易陷入僵局。

原先被預期最適合擺在賈吉、索托兩人後的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）長打威力依舊，卻時常打打停停，尋找保護左右護法的第四棒人選成為本季洋基的主要課題，在大半賽季過後，這項任務出乎意料地交託到了菜鳥捕手威爾斯身上。

怪力男史丹頓近年在洋基已經逐漸變成「痛痛人」，打個沒幾場就差不多要休養一下。 美聯社

自從「海怪」桑契斯（Gary Sanchez）離隊，近年洋基的主戰捕手為金手套級的崔維諾（Jose Trevino），不過他大小傷不斷，也給了2020年首輪新秀威爾斯出賽空間，這名留著小鬍子造型的菜鳥沒有錯過這個機會，以攻守一體的全能身手站穩本壘板指揮官的位置。

本季的威爾斯出賽105場，貢獻13轟、50分打點，攻擊指數達.760，OPS+（標準化進攻指數）來到113，在全隊僅輸給賈吉與索托兩門名滿天下的重砲，要說是這條打線第三優秀的打者一點都不誇張，攤開進階數據來看，xBA（預期打擊率）、xSLG（預期長打率）甚至都比帳面成績好，顯示表現絲毫沒有水分。

威爾斯打擊格外有耐性，保送率（BB%）在聯盟至少有300打席的捕手中排名第4，美聯則僅次於羅利（Cal Raleigh），各項打擊指標都顯示出他已是聯盟前段班的捕手，威爾斯說：「賽場上最好的兩位球員就在我面前工作，這很有趣，我正在接受它並擁抱挑戰。」

Miguchii／製表

本季威爾斯最常以「第4棒、捕手」身分出賽，32場比賽打擊三圍飆高到2成90、3成55、4成92，敲出6轟，絲毫不見菜鳥青澀。洋基主帥布恩（Aaron Boone）則坦言，賽季初也沒料想到威爾斯的進步幅度能那麼大，「他季初還沒有達到這幾個月來的水準，現在他有充分理由擔任保護賈吉的第四棒。」

威爾斯選前就被評估有不錯的打擊實力，打擊機制完整、長打力量不俗，唯一缺點是防守火候尚待琢磨，但這項缺陷在小聯盟獲得改善，本季除了在打擊區表現稱職，擋球還是抓盜壘也都有平均之上的水準，偷好球（framing）能力更是聯盟頂尖。

布恩一句話點出威爾斯的難得之處，「要成為一名大聯盟捕手本就困難，更何況是洋基隊的先發捕手。」洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）也持相同論點：「威爾斯在菜鳥年就能安頓好對表現有極高要求的投手群，他還能專注在用球棒替球隊贏球，這讓人印象深刻。」

威爾斯近來開始展現長打能力，這讓他的攻守表現越來越全面。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

大聯盟Statcast去年推出全新進階數據防守綜合評價（Fielding Run Value），將擋球、接捕、阻殺等數據整合，呈現選手整體的防守表現，威爾斯在全聯盟僅輸給水手隊的羅利及巨人隊的貝利，也無怪乎他的WAR值（勝利貢獻值）穩定累積。

根據美媒報導，威爾斯在新人王賠率上近期已經超車領先大半季的金鶯隊外野手考瑟（Colton Cowser），自2010年的波西（Buster Posey）後，就再也沒有捕手能拿下新人王獎項，威爾斯有濃厚機會成為14年來首人，若是洋基季末能擺脫金鶯順利封王，身為本壘指揮官的威爾斯將再添競爭本錢。

（文內數據截止至台灣時間9月17日）