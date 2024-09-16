對魔獸、戈貝爾批評不夠厚道 歐尼爾看衰斑馬卻很客觀

馬刺224公分長人「斑馬」溫班亞馬NBA菜鳥球季就打出場均21.4分、10.6籃板、3.9火鍋（聯盟第一）超級數據，全世界絕大多數球評媒體都看好斑馬未來五年將成為世界上最好籃球員，甚至成為NBA看板人物。

斑馬百年才出一人超凡天賦、驚人運動能力、不可思議臂展和絕佳投籃控球能力，根本萬中選一練武奇才。

儘管斑馬表現難以挑剔，菜鳥球季在馬刺養成計畫被高度評價，新賽季斑馬極可能摘下年度最佳防守球員，並入選年度前三明星隊，馬刺也有翻身挑戰季後賽展望。但史上最強統治力中鋒「俠客」歐尼爾卻有不同看法。

歐尼爾身為史上頂尖的中鋒球星並入選名人堂，他對其他後輩中鋒球員的表現特別挑剔。 路透社資料照片

「斑馬是個偉大球員，他非常出色，但經常性跳投並不能幫助他成為一名具有統治力球員」歐尼爾提出不同於普世見解。

歐尼爾並不是史上最佳球員（GOAT），歐尼爾自己也很清楚，但歐尼爾經常把比賽「統治力」掛在嘴上，因為他就是史上最有統治力球員，巨大體型、靈活快速機體、超強力量和無與倫比禁區統治力，歐尼爾站在禁區就是對手噩夢。

歐尼爾對比賽統治力最完美解讀是，「不管對手採取什麼針對性防守或包夾圍堵戰略，一名真正擁有統治力球員都能改變比賽，用一場35分+20籃板表現展現影響力。」

歐尼爾經常瞎噴「魔獸」霍華德是冒牌超人，批評霍華德球技和比賽統治力名不符實。歐尼爾最近把苗頭對準灰狼中鋒戈貝爾，直指戈貝爾是聯盟最糟糕球員，拿著頂級合約和高薪，但打不出相對身價和影響力。

戈貝爾日前被歐尼爾嗆是NBA最爛球員，馬在推特上發聲反擊。 路透社資料照片

做為聯盟傳奇球員和史上10大球星，歐尼爾對霍華德和戈貝爾的批評太過針對個人，更有失厚道和高度，卻能很快成為社群媒體和網路熱議話題，我認為歐尼爾應該要受到一些批評和高度檢視。

但歐尼爾對斑馬打法球路跳投太多，很難成為一名真正具有統治力球員說法，立論非常細膩而且有震撼性。

斑馬菜鳥球季場均出手16.7次，其中有5.5次三分球，佔出手3成3，三分命中率只有3成25，遠低於聯盟和馬刺水平，馬刺三分命中率3成47已經排在聯盟末段班。

除了三分球，斑馬進攻端跳投佔出手比重超過6成5，這都是歐尼爾認為斑馬以跳投為主要進攻手段打法很難主宰比賽，成為一名真正具有統治力球員關鍵。

「跳投愈多，投籃命中率自然起伏更大，但斑馬是一名出色球員，我祝他一切順利」歐尼爾用難得一見客套話收尾。

斑馬畢竟不是勇士後衛柯瑞，不是太陽前鋒杜蘭特，他不該以跳投做為主要進攻手段和得分方式。斑馬擁有比聯盟中鋒更高大身高和臂展，雖然才20歲，身材單薄對抗力還需要提升，但他得學習往籃下和禁區攻擊，更多壓制對手，打出統治力讓人害怕，這才是斑馬應該要走的球路風格。

溫班亞瑪(左)目前身材略顯單薄，遇到一些「小胖子」型對手容易吃虧。 美聯社資料照片

新賽季馬刺給斑馬定位和用法，三分出手比重不會太少，馬刺波波教練不會給斑馬太多限制，但戰術端斑馬肯定會被要求在防守下工夫，為建立團隊防守體系做更多付出，在禁區和低位持球比重增加，更多在攻擊籃下和禁區做適當調整。

對斑馬來說，跳投只是得分武器之一，但不是終極手段，斑馬擁有超人身高和球技天賦，他得像歐尼爾強調的：展現真正統治比賽能力，他才有可能在五年內成為全世界最好籃球員，甚至成為最具統治力球員，超越歐尼爾。

斑馬自己要能領悟，更深理解比賽，馬刺波波教練也得配合，在禁區和低位為斑馬設計更多戰術和要求，只有從禁區攻防展現超凡統治力，斑馬才能成為比賽統治者，帶領馬刺翻身成為季後賽球隊，三年後成為爭冠球隊。

我也不喜歡經常看到飄在外線跳投的斑馬，斑馬應該要有自己統治比賽方式和打法，創造屬於自已主宰比賽風格。