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日職／日美安打通算離一朗最近 青木宣親是今年引退最大咖

聯合新聞網／ 福耳
青木宣親生涯至今打出日美通算2723支安打，他宣布將在今年球季後引退。 擷圖自養樂多官方推特
青木宣親生涯至今打出日美通算2723支安打，他宣布將在今年球季後引退。 擷圖自養樂多官方推特

今年球季只剩不到1個月，每年的這個時間點都是離情依依的日子，無論是早已宣告本季為最後一個球季，或是日前才表明要在球季結束後引退的，日職不少球員近期都將迎來人生最後的職棒賽事，其中不乏多位在職棒場上創下歷史紀錄的名將，在台灣當然就是潘威倫周思齊了，在日本則是青木宣親

日職近期表明要在季後脫下球衣的球員有10人，歐力士就有4人，包括T-岡田(岡田貴弘)、安達了一、小田裕也及比嘉幹貴4人。

T-岡田是歐力士05年高中生第一指名，10年站穩一軍先發，該季22歲的他以33轟拿下洋聯全壘打王，另外有96分打點，自此之後的11個球季有9季打出雙位數全壘打，是歐力士在21世紀初期那段黑暗時期的主力打者，21年球季，歐力士在相隔25年後再度奪下洋聯優勝，T-岡田也有17轟、63打點的貢獻，19年的職棒生涯可說是歷經了球隊的高低潮，留下生涯通算204轟的紀錄，其餘3人的生涯成績不如T-岡田，不過比嘉有119次中繼成功、安達則有史上第30名的234支犧牲短打，都是歐力士過去幾年的重要戰力。

西武也有金子侑司及岡田雅利這兩位球員引退，金子12年加入職棒，雖然打擊率並不高，12年下來平均打擊率僅有2成41，但曾在16及19年兩度拿到盜壘王，18年也有32次盜壘，對西武能在18、19年連霸有很大的貢獻。

火腿、阪神、中日則分別是鍵谷陽平、秋山拓巳及田島慎二這3名投手引退，鍵谷在12年與大谷翔平同年加入火腿，歷經火腿、巨人又回到火腿，今年沒有一軍出賽紀錄，但過去11年也出賽了419場，是牛棚苦勞人；今年同樣也未在一軍出賽的秋山，在17到21年是阪神的主力先發輪值，中間有3季拿到10勝以上；田島17年曾拿到34次救援成功，生涯通算也有141個中繼點及75次救援成功。

養樂多的青木是今年引退球員中成績最輝煌的，地位就等同中職的周思齊、潘威倫一般。

中信周思齊在03年被誠泰選進，之後歷經誠泰、米迪亞、兄弟及中信兄弟，19年的職棒生涯將於本季劃下句點，他在本季成功盜壘2次，成為中職史上第9位達成千安百轟百盜的球員，引退主題週將於21及22日在大巨蛋展開；投出史上最多149勝的潘威倫，即使未能到達150勝的里程碑，仍是中職最偉大的投手，28日也在大巨蛋進行引退賽，隔天回到台南主場舉辦引退儀式。

周思齊的引退主題週將在9月21、22日於大巨蛋舉辦。 聯合報系資料照片
周思齊的引退主題週將在9月21、22日於大巨蛋舉辦。 聯合報系資料照片

早稻田大學畢業的青木在03年被養樂多以第4指名選進，職棒第2個球季就打出202支安打，是繼鈴木一朗之後，史上第2位單季200安的打者，該季他也以3成44的打擊率奪下打擊王、安打王及新人王，隔年再以192支安打拿下安打王，同時單季盜壘多達41次，也獲得個人首座盜壘王，10年接下代表燕子先生的1號背號，再度打出單季209支安打，刷新個人單季安打紀錄，也成為日職史上唯一曾兩度單季200安的打者，11年球季結束後赴美挑戰大聯盟，在日職8年拿下3次打擊王、2次安打王、1次盜壘王。

青木赴美後效力過釀酒人、皇家、水手等多支球隊，6年生涯出賽也多達759場，打出774支安打、33轟、219分打點、98次盜壘成功，打擊率有2成85，算是不錯的成績，18年返日重回養樂多，身為球隊老大哥帶領整支球隊，同樣也仍是球隊主力打者，前4年都有單季百安的表現，18年還打出聯盟最多的37支二壘安打，也參與了養樂多21、22年隊史上的第二次連霸，21年也幫助球隊拿下相隔20年的日本一殊榮。

近年來因傷、體能狀況及後輩接班等因素導致出賽數減少，青木決定今年季後引退，日職生涯15年通算1949支安打、3成13打擊率、145轟，如果加上美國，那日美通算就是2723支安打，僅次於一朗的4367支安打，雖然差距不小，但已是打過大聯盟的日本球員中第2多的了，而2723支安打在所有日職球員(無論是否有打過大聯盟)中排第5名，打擊率也排史上第6名(日職官方統計以4000個打數以上為基準)，生涯超過2000安當然也是名球會的成員，青木無疑是今年日職引退球員中的最大咖，他的引退賽將會在10月2日於主場明治神宮球場舉行。

鈴木一朗是日美通算打出最多安打的球員，總計有4367支，第二多的就是青木宣親了。 路透社資料照片
鈴木一朗是日美通算打出最多安打的球員，總計有4367支，第二多的就是青木宣親了。 路透社資料照片

周思齊 日本職棒 棒球專欄 潘威倫 鈴木一朗 青木宣親

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