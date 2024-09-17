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今年自由市場最大咖 索托身價將超越大谷翔平？

聯合新聞網／ 陳光立
索托今年打出生涯最佳表現，成為洋基進攻最強雙箭頭之一，季外他將成為自由市場最大咖球員，尋求一紙破紀錄的新合約。 美聯社
索托今年打出生涯最佳表現，成為洋基進攻最強雙箭頭之一，季外他將成為自由市場最大咖球員，尋求一紙破紀錄的新合約。 美聯社

索托（Juan Soto）加盟紐約洋基隊火力全開，正值合約年的他與賈吉（Aaron Judge）挑起進攻重任，出賽145場比賽打擊率2成85、共敲153支安打含39發全壘打，灌進101分打點，整體攻擊指數達9成85。由一般預估將為自由市場最大咖，多位專家接受《紐約郵報》調查時預測，這位年僅25歲的重砲手將拿創紀錄合約，價值落在5億2009萬美元。

專家的預測未獲索托經紀人波拉斯（BorasCorp）證實，純粹就楚奧特（Mike Trout）合約金4億2600萬美元為參考，推論上限到6億美元。多數人認為，索托再有價值應難以超越大谷翔平的數字，實際上並非如此，考慮大谷給洛杉磯道奇隊6億8000萬美元的延遲支付薪資，他合約價值並沒想像中大，所以索托有機會超車登頂。波拉斯向來擅長操盤，今年球季已對外放話，索托合約必須足夠龐大，並稱他是大聯盟有史以來最強的打者之一，另一個重大優勢是只有25歲，這意味著比一般自由球員多四到五年巔峰期。大谷翔平的7億美元與賈吉的3億6000萬美元，都是在30歲左右簽下，以運動員平均表現年齡曲線而論，索托現階段仍處上升階段。

大谷翔平在去年底與道奇的合約剛寫下歷史紀錄，更為年輕的索托今年就有機會能打破。 美聯社
大谷翔平在去年底與道奇的合約剛寫下歷史紀錄，更為年輕的索托今年就有機會能打破。 美聯社

另一份值得考慮的巨約，是道奇隊與山本由伸簽3億2500萬美元合約，外加5060萬美元支付歐力士隊的入札金，他也同樣是25歲。只是，追溯談約史索托曾拒絕華盛頓國民隊的15年4億4000萬美元合約，所以比照山本由伸案例談約，可能拿不下這位來自多明尼加的重砲手。幾位運動產業的經紀人表示，積極展現續約態度的洋基隊，希望將索托年薪限制在賈吉一年4000萬美元範圍，但考慮索托年輕許多，以及洋基勝利至上的經營風格，應該不介意開出超越賈吉的傲人高薪，這一包會大到沒有其他球隊願意跟。可以確定的是，已經斥資拿下大谷翔平和山本由伸的道奇隊應不會加入戰局，唯一有機會是洋基同城競爭者紐約大都會隊，以及去年爭取大谷失利的舊金山巨人隊。

一位匿名的球團總經理說：「如果洋基和大都會隊展開搶人競爭，最終那一紙合約天空才是極限。」形容索托市場價值難以預估。據體育媒體《粉絲立場》 （Fansided） 記者 普瑞斯耐爾（Zach Pressnell）所述，若大都會隊要跟的話，索托的合約金會接近甚至破6億美元。如果成真，應該可與大谷翔平並列運動史最高合約之一，根據大聯盟估值，由於2034年的延後支付緣故，大谷合約「現值」約4億6000萬美元，而非帳面上7億美元，當然前提是索托合約沒有延期支付，否則又是不同故事。

那麼索托有無可能像兩屆塞揚左投手史奈爾（Blake Snell）滯銷、直到開季才找到新東家呢？目前來是不太可能，但還得看波拉斯要的數字多誇張。索托現被推估價值在5億起跳、最終約6億美元已被認可，考慮他的表現屬於菁英，又在大蘋果和賈吉並肩作戰、又很年輕，詢問度應不會被質疑，但關鍵還是會多貴？索托本季的WAR勝利貢獻值預計超過9.0，21世紀只有三次WAR值9.0的野手進入自由市場，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）就佔兩個名額，另一個是賈吉，至今繳出生涯最佳表現的索托，很有可能成為第三人。

媒體方面預測索托(右)的新合約肯定是5億美元起跳，最高可能接近6億美元水平。假設洋基勢在必得、幾支豪門隊伍也加入攪局的話，談薪天空才是極限。 美聯社
媒體方面預測索托(右)的新合約肯定是5億美元起跳，最高可能接近6億美元水平。假設洋基勢在必得、幾支豪門隊伍也加入攪局的話，談薪天空才是極限。 美聯社

羅德里奎茲 17個球季共賺約4億6700萬美元，按今日價值換算約6億9300萬美元，這幾乎是不可能實現的上限，即使索托亦然，但拿一紙14年約破4000萬是有機會。這樣，他的總薪資經計算達5億6000萬美元，或他可爭取另一項紀錄：12年約年薪4500萬美元，總薪資達5億4000萬美元。結論是不管是索托要的是哪種合約，球團都得跟波拉斯有一番來回拉扯， 一舉打破大谷的合約金額，應該是索托和波拉斯一致想要的結果。

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陳光立

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