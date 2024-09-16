別再把老虎當病貓看 另類神奇投手王國正悄悄成型

要說全大聯盟最不具話題性的球隊是哪一隊，身處美聯中區的底特律老虎即便不能說是篤定拔得頭籌，至少也算眾望所歸，唯一能夠阻止他們高票當選的，大概就只有部份球迷還記得他們去年剛歡送走的名人堂打者卡布雷拉（Miguel Cabrera）。有些球隊爛歸爛但至少能爛出一點特色。且不說每輸一場都是在寫歷史的白襪，其他分區墊底像是洛磯，至少也有個高海拔的投手墳場記憶點…而老虎呢？不看戰績表恐怕很多人不知道，76勝73敗的老虎非但不算爛隊，而且如今距離季後賽一席也只有2.5場勝差的差距。但別說先發陣容，又有多少球迷能立刻答出老虎本季表現最好的三位球員？

相信絕大多數球迷都只說得出一位——暫居投手三冠王的王牌先發史庫柏（Tarik Skubal）。儘管鮮少有人注意到，自八月起老虎的勝率可是全美聯第一（六成，24勝16敗），但這絕非史庫柏一人之功。由於上半季戰績不佳，老虎在交易大限前還送走了本季表現出色的二號先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty），但明星賽後老虎投手們反倒表現更好，防禦率（3.09）不僅是全聯盟最低而且遠勝費城人（4.39）、道奇（4.31）、洋基（4.26）等分區霸主。

老虎日前把另一位三振高手弗萊賀提給換到道奇，讓有些球迷覺得很可惜，事實上他已28歲，已不在老虎未來的投手國王藍圖之中！ 美聯社

最神奇的是，儘管老虎能將失分壓得如此之低，但除了史庫柏之外，表現最出色的投手卻大都名不見經傳。大家熟知的前田健太下半季表現雖有所好轉，防禦率從離譜的6.88降到4.50，但這成績在老虎隊中只能排倒數。其他像是曾被寄予厚望的選秀狀元麥茲（Casey Mize）傷癒復出後連場炸裂、上半季表現不輸史庫柏的二年級先發投手歐森（Reese Olson）因傷停賽近兩個月至今仍高掛免戰牌，因此老虎下半季的好表現與他們完全無關。

真正投出好成績帶領球隊止跌回升的，是下半季大量被起用為開局投手（opener）的老虎牛棚。在老虎高層不按牌理出牌的瘋狂變陣下，救援投手包括費多（Alex Faedo）、霍頓（Tyler Holton）以及布列斯克（Beau Brieske）都改行當起假先發，尤其布列斯克不僅在半個月內五度擔任開局投手，上週末更挑戰所謂的「中0日」——連續兩天登板先發，其中一場更是與菜鳥投手赫特（Brant Hurter）聯手封鎖火力強大的金鶯打線，接力投出七局完全比賽幫助老虎以1:0獲勝。

布列斯克近來連續兩天擔任「假先發」投第一局，金鶯打線有些被搞到頭昏。 美聯社

正是靠這一勝，多年來一直被球迷無視當成病貓的老虎才終於重見鎂光燈。立下大功的「傷害者」赫特上個月還是在3A浮沈、防禦率高達6.18的邊緣人，升上大聯盟後竟成了幫助老虎拿下五連勝的福將，而且是隊中下半季防禦率最低（2.56）的「先發投手」——之所以打上引號，是因為除了曾先發過一場外，赫特都是跟在布列斯克等假先發之後上場投球，但身為「真先發」的他在八場比賽中有六場至少投滿五局，吃局數的效率完全不輸一線先發投手。再搭配上霍頓（下半季假先發六場共投34.2局，防禦率僅有0.52）、布局投手維斯特（Will Vest）以及終結者佛里（Jason Foley）等救援投手的傑出表現，這才打造出老虎這種「亂拳打死老師傅」的神奇勝利方程式。

老虎菜鳥赫特身為躲在牛棚中的「真先發」，表現是厲害得不得了，近5場出賽全都拿下勝投。 美聯社

上一季勝場一口氣進步12場的老虎今年原打算更上層樓，除了對嶄露頭角的一壘手托克森（Spencer Torkelson）、外野手格林（Riley Greene）與卡本特（Kerry Carpenter）等年輕球員的持續成長寄予厚望外，也簽下前田健太及弗萊賀提以補強最弱的先發投手戰力。然而人算不如天算，上半季老虎小將們的打擊表現遠不如預期，反倒是投手在史庫柏領軍下還能與其他隊相抗衡。明星賽後儘管打擊依舊沒有起色，但靠著大量起用開局投手的變陣，老虎戰績竟也扶搖直上，不僅成功攪局甚至成了季後賽席位的有力競爭者。

上一次老虎打進季後賽已經是十年前，當年他們陣中的頭號球星卡布雷拉、韋蘭德（Justin Verlander）及薛則（Max Scherzer）一字排開與任一隻球隊相比都毫不遜色，並且帶領當年的老虎創下隊史前所未有的分冠四連霸偉業。然而一而再地衝擊總冠軍失利後，盛極一時的老虎終於也不得不走向解體的命運，在未來十年內分崩離析，甚至打出單季114敗的悽慘戰績。靠著眾多年輕投手的崛起，如今老虎終於又浮現重返季後賽的一線機會。儘管機會並不大，但持續累積這些經驗，至少能幫助他們未來數年內繼續成長，進而形成一股不容小覷的新興勢力。