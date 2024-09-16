WBC資格賽考驗重重 中華隊總教練為何難產？
世界棒球12強賽將在11月開打，中華隊由曾豪駒擔任總教練，然而，明年2、3月所進行的WBC經典賽資格賽，其實和12強賽同樣重要，但中華隊卻遲遲未公布總教練人選，也沒說曾豪駒是否續接，實在令人費解。
12強賽預賽分兩組，各組6取2晉級複賽，中華隊與日本、南韓、澳洲、古巴、多明尼加在同一分組，坦白講，即使我們精銳盡出，組成「最強中華隊」，要晉級複賽的難度都非常高了，何況幾名好手徐若熙、鄭宗哲、林立、劉致榮、陳俊秀可能都因各種因素無法征戰。
為什麼說晉級複賽難度非常高？基本上，實力超強的日本應該就鎖定一席了，換句話說，12強賽中華隊所在的B組，形成5搶1的態勢，我們不但要打敗南韓，而且還要盡可能勝過澳洲、古巴、多明尼加，由於在大巨蛋打，對於台灣球迷來說，如果沒有晉級複賽就不算成功，曾豪駒的壓力想必非常大，中華隊總教練絕對是吃力不討好的工作。
在預期有不少球員因傷或疲勞辭退的狀況下，12強賽應該會廣納年輕選手進入國家隊，包括王志煊、陳柏豪、邱智呈、李凱威都有機會入選，這屆12強賽並非奧運資格賽，雖然在台灣打，備受國人矚目，但最重要的還是明年經典賽資格賽，以及2027年的12強賽，屆時的12強賽，很可能就是2028年洛杉磯奧運資格賽，而明年經典賽資格賽如果意外落馬，就奢談2026年經典賽會內賽。
別忘了，今年12強賽的12支球隊，中華隊是唯一需要打經典賽資格賽的球隊，而中華隊連續兩屆經典賽預賽都在分組墊底，我們必須要認清台灣棒球人才庫沒有其他國家來的那麼深的現實，你很難期待今年12強賽組成「最強中華隊」打進複賽，明年再用同樣班底在經典賽資格賽過關斬將闖進會內賽，這是不切實際的想法。
比較理想的作法是，既然負責組訓賽的中職聯盟認可曾豪駒的能力，那就應該讓他帶完12強賽之後，順勢接掌名年經典賽資格賽國家隊兵符，由他統籌這兩支國家隊的選才、集訓計畫，畢竟12強賽和經典賽資格賽，國手有可能是不同班底，由同一位總教練去協調掌握會比較理想。
12強賽和經典賽資格賽既然同等重要，又不可能用同一套陣容參賽，務實的作法是，12強賽盡力去打，讓一定數量的年輕球員累積國際賽經驗，即使沒進入複賽也沒關係，至少可以為接下來幾年的經典賽、12強賽（奧運資格賽）和可能的洛杉磯奧運做準備。
經典賽資格賽在明年2、3月進行，屆時中職球員正在進行春訓，若入選國家隊必須提早開機，對選手存在風險，而且各別選手參賽意願也是個問號，中華隊勢必會與歐洲和中南美洲球隊同組，可能有西班牙和尼加拉瓜，面對對手的小聯盟軍團，中華隊不可不慎。
近年國際賽很多，台灣棒球人才庫有限，球員仍要以職棒賽季為主，不可能所有賽事都精銳盡出，若以2028年洛杉磯奧運為近程目標，這幾年國際賽我們必須要有一套計畫，什麼國際賽該派什麼樣的陣容，參加那一個國際賽希望達成什麼目標，必須清清楚楚，但最基本的是，明年經典賽資格賽國家隊教頭，現在應該就要有所規劃，而不是走一步算一步。
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