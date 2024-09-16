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日職／3成打者稀有的年代 打點王也難過90分大關

聯合新聞網／ Hiyan
軟銀今年極可能只有近藤健介1名3成打者，3成打者在日本職棒已成稀有動物。 擷圖自軟銀鷹球團官方推特
軟銀今年極可能只有近藤健介1名3成打者，3成打者在日本職棒已成稀有動物。 擷圖自軟銀鷹球團官方推特

日本職棒賽季進入到最後階段，兩聯盟的個人獎之爭也漸趨白熱化。截至9月14日賽程結束為止，打擊王部分，養樂多洋砲桑塔納（Domingo Santana）與軟銀強打近藤健介分別以0.319、0.312居領先，並且領先居次的山本祐大（橫濱DeNA）、辰己涼介（樂天）有一段安全距離。不過暫居打擊率第一的兩人打擊率都未超過0.320，顯示了投高打低的NPB現狀。尤其是居次的辰己涼介僅有0.295，山本祐大更低只有0.292，都不及3成，如果不是近藤健介、桑塔納守住，兩聯盟甚至會形成「3成未滿」的打擊率王聯盟。

「投高打低」在去年賽季兩聯盟的打擊排行榜就已經看得出端倪，中央聯盟打擊王宮崎敏郎0.326還相當夠水準，不過當時還在廣島效力的西川龍馬以0.305排第二，第三的桑塔納只有剛好3成。太平洋聯盟打擊王頓宮裕真0.307險勝近藤健介的0.303，首度獲獎。柳田悠岐0.299，以些微差距未能站上3成大關，洋聯總計也只有頓宮裕真、近藤健介這兩名3成打者。

加上中央聯盟的宮崎敏郎、西川龍馬、桑塔納等3人，兩聯盟合計只有5名打者達到3成打擊率，創下日本職棒新低紀錄。過去日本職棒最少3成打者的球季是1958年（央聯2人、洋聯4人）以及2022年（央聯4人、洋聯2人），都是6人。而日本職棒史上在兩聯盟分制之後，全聯盟單季只有1名3成打者發生過4次，分別是1959年、1962年、1970年、1971年。上一次出現在1971年的中央聯盟，當年讀賣巨人隊長嶋茂雄以0.320拿到打擊王，而第二名的鐵人衣笠祥雄（廣島隊）只有0.285。這跟單季有過15人以上3成打者的「鼎盛時代」相比，例如2004年中央聯盟的21人，2003年太平洋聯盟的19人，以現在日本職棒投手的水準來看，只能讓人大嘆：「真的回不去了！」

太平洋聯盟全壘打王、打點王將由軟銀重砲山川穗高包辦，他的31支全壘打、92分打點領先有一段距離，雙冠王唾手可得。尤其是全壘打支數比起羅德隊波蘭柯（Gregory Polanco）、羅德隊索托（Neftalí O. Soto）兩名洋砲的20轟以及隊友近藤健介的19轟高出甚多，同時也領先中央聯盟村上宗隆的27支。

兩聯盟差距甚大的項目是打點，山川穗高已經高達92分打點，有機會破百分打點，第二名的羅德洋砲索托（Neftalí O. Soto）也有84分打點，比起中央聯盟打點第一名村上宗隆的72分有一大段領先距離。

央聯的打點王之爭呈現群雄並起，村上宗隆的72分之外，岡本和真70分，森下翔太、歐斯納（José Osuna）、牧秀悟、佐藤輝明、大山悠輔、奧斯汀（Tyler Austin）、細川成也的打點都在60分以上，仍保有爭奪獎項的機會。目前打點超過70分的僅有村上宗隆以及岡本和真，最後能否超過90分備受關注。

巨人軍第四棒岡本和真本季打出22支全壘打、70分打點，雖都保有爭奪個人獎機會，但這個成績與他個人去年的41支全壘打、93分打點，或是歷年個人獎得主相比較之下，都有不小差距。 擷圖自讀賣巨人官方推特
巨人軍第四棒岡本和真本季打出22支全壘打、70分打點，雖都保有爭奪個人獎機會，但這個成績與他個人去年的41支全壘打、93分打點，或是歷年個人獎得主相比較之下，都有不小差距。 擷圖自讀賣巨人官方推特

洋聯最少打點王是1995年鈴木一朗、初芝清、田中幸雄3人以80分並列。中央聯盟史上最低的打點王是1956年巨人隊宮本敏雄的69分，央聯在1960年之後最少紀錄則是1962年王貞治的85分。

由於今年中央聯盟戰情緊繃，暫居第一的巨人之外，阪神、廣島、橫濱DeNA都保有爭冠機會，因此可以預期各隊的主力打者都不會有太正面對決的球可以打，因此要大量「刷」個人紀錄將有困難。如果今年央聯打點王成績最後未超過90分，將是繼1962年王貞治的85分之後、相隔62年再度發生。

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