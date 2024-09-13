字母哥+里拉德難創新局 公鹿總冠軍之路依然漫長

上個賽季密爾瓦基公鹿在例行賽繳出49勝33敗，排名東區第三，近六個球季他們的排名從未跌出過東區前三，還包辦了2018到2020年，以及2022-23一共三季的東區龍頭。在字母哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的帶領下，公鹿是名副其實的近代東區強權。只是這六個球季之中，強如公鹿也僅在2020-21年賽季奪得過一次總冠軍而已。有鑑於此，上賽季球團為了尋求突破，不惜放棄昔日奪冠功臣之一的哈勒戴(Jrue Holiday)而大膽引進前拓荒者招牌球星里拉(Damian Lillard)，希望憑藉安戴托昆波加里拉德的雙人組來重新問鼎總冠軍。很可惜想像很豐滿現實卻很骨感，密爾瓦基公鹿的奪冠美夢總得面臨陣容磨合、傷病困擾的現實挑戰，貴為東區季後賽第三種子，首輪卻被印第安那溜馬以下犯上給淘汰掉，連同2022-23球季名列東區第一卻被熱火上演老八傳奇，這是公鹿隊連續兩年兵敗於季後賽首輪。

去年季後賽輸給老八熱火，今年季後賽敗給老六溜馬，對公鹿和字母哥來說都是相當難堪。 美聯社資料照片

以上季字母哥和里拉德首度合作的成效來看，雖然他們都是頂尖球星，但是打球風格有所不同，需要時間來磨合，尤其是在球隊進攻和防守體系的調整上。字母哥主要依靠突破和內線攻擊，而里拉德則是以三分投射和外圍進攻見長。里拉德從拓荒者轉戰公鹿之後，也因為球隊進攻系統和球權分配緣故，讓他在公鹿的得分數據在出賽時間差不多35、36分鐘的前提下，場均得分大幅從32.2分下滑至24.3分。雖然關鍵時刻他的得分能力依然致命，但相較於他在拓荒者時期一夫當關，確實在公鹿的表現明顯波動較大，這或許與他需要適應新的進攻模式和角色有關。為了與安戴托昆波搭檔，里拉德首先得先適應公鹿不同的節奏、戰術跑位等等，他在進攻端需要花更多時間參與組織，來協助安戴托昆波能夠強勢的攻擊籃框。唯有讓安戴托昆波在內線打開來，公鹿外圍射手才有機會得到進攻空間的釋放與出手空檔。

里拉德轉隊到公鹿後為了與隊友們能有更好的配合，在進攻上有相當程度的犧牲。 美聯社資料照片

上賽季公鹿場均得分119分高居聯盟第四，進攻端強勁表現主要來自於里拉德的外圍火力和字母哥的突破攻擊為球隊提供了穩定的得分來源。團隊場均的三分球命中率達37.3%，命中數14.2顆名列聯盟第五。此外，字母哥的快速推進和突破創造了不少快攻得分機會，公鹿隊上季在快攻方面場均能得到15分，非常具有威脅。以個人成就來看，字母哥更締造生涯最佳的投籃命中率，繳出30.4分11.5籃板6.5助攻1.2抄截與1.1火鍋的全方位數據，連續六季年度第一隊，連八年入選明星賽，個人價值毫無疑問仍是聯盟頂級球星。然而，單一核心的亮眼數據並無法支持球隊走得長遠，況且字母哥若像上季季後賽因傷勢缺陣，公鹿戰力將大打折扣，攻守兩端都將失去了球隊體系原有的步調。

展望新賽季，字母哥如何與里拉德形成互補，球權的分配，進攻節奏的調整與戰術制定非常關鍵。若擋拆空間安排不當，他們一個能強勢攻擊籃底與一個能拉開進攻圈的優勢就無法得到充分發揮。教練團在歷經上賽季的教訓後，勢必得好好思索一番，如何將這兩人合作的效益最大化並且靠團隊來掩護各自的弱點。

前NBA名將柏金斯認為里拉德在新球季將有更重的壓力與面對更大的挑戰。 影片來源：The Usa Update YouTube頻道

以弱點來說，好比球隊後場核心從聯盟中最佳的後場防守球員之一的哈勒戴換成進攻火力更加強大的里拉德時，雖然能替公鹿帶來了明顯的攻擊力提升，但也存在一些缺陷。過去有哈勒戴的防守和各項均衡表現在對抗東區強敵時顯得尤其重要，對比於里拉德的防守能力相對較弱，可能會成為對手的攻擊點，需依賴其他球員來彌補他在防守端的不足，更可能會對整體防守體系產生影響。公鹿的防守策略需要在里拉德的防守弱勢和他的進攻貢獻之間找到平衡。

另外，米道頓(Khris Middleton)在場上的定位也還需要適應里拉德加入到球隊之後的結構改變。他需要適應新球隊的戰術安排，包括更多的無球跑動和接應投籃，減少持球與碰撞來減緩體能的消耗與受傷風險，對於近年一直因傷所苦的他或許是個能延續生涯的方式。當里拉德在場時，對手會更加注重防守他的三分球和突破。這可能會減輕米道頓在防守端的壓力，而讓他得到弱側邊的空檔機會。而球隊想仰賴米道頓的外線，休賽季補強也是著眼於當下，尋求有經驗的即戰力為主，找來了射手哈里斯(Joe Harris)，期許他在場上提供穩定的三分球威脅，並有助於打開進攻空間，另引進經驗豐富的澳洲王米爾斯(Patty Mills)。他的加入為球隊提供了更多的控球和組織能力，同時也能夠為球隊帶來外線射程和領導力。

公鹿先發5虎在NBA2K25遊戲中數值高得驚人，但在現實比賽中卻似乎難以發揮最大戰力。 擷圖自公鹿官方推特

公鹿即便面對到衛冕軍塞爾蒂克、來勢洶洶的76人與尼克都未必討得到便宜，他們仍想拚一波重返巔峰，才會不惜主力陣容年紀偏大，年輕天賦缺乏的情況下也要力爭一波。如果這套以字母哥加里拉德的核心陣容在第二季的合作無法有所突破與成長，那麼球隊在長期競爭力上將面臨挑戰。公鹿將來勢必碰到陣中年輕資產不足，主力年紀偏大，薪資又昂貴無法引起市場興趣的狀況。他們現在還是需要重視年輕潛力球員的發展，不僅有機會替輪換陣容找到新血、奇兵，也有機會藉此保持長期的競爭力。字母哥加里拉德要成功的關鍵在於他們如何快速適應新角色，幫助球隊在進攻端更加靈活，並且找到防守端短版的應對之道。這組合雖然看似有機會使公鹿隊成為爭冠的強大競爭者，但實際上能否實現這目標，還需在賽季中觀察他們的搭檔和調整。