身高如果長到203公分 楊恩真會是史上最強球員？

NBA亞特蘭大老鷹後衛楊恩(Trae Young)是個天才。2019-20賽季楊恩生涯第二年他就締造場均29.6分、9.3助攻,三分命中率3成6超級球星表現,楊恩不僅展現他傲人天賦和出色投籃能力,更有機會成為聯盟看板人物和門面。

過去兩個賽季楊恩都打出場均「25分+10助攻」以上表現,儘管楊恩都沒能入選明星賽,主要原因是老鷹戰績都不理想,無法為他的表現、數據、領導能力加分。但楊恩連續五季場均至少25分、9次助攻以上表現,真材實料,沒有摻水。

楊恩對自己充滿信心,但186公分身高打控球,楊恩在對位、防守、力量、身材上先天劣勢,比賽中許多對手總是讓他吃盡苦頭,近乎有志難伸。身為一個天才,天真自信的他突發狂語:「如果我的身高是203公分,我會成為史上最好球員(GOAT)。」

NBA季外新聞最淡、焦點最冷、話題更少的日子,楊恩超貼心給媒體創造有趣的話題和引信,讓球迷不再冷淡寂寞只能枯等球季開打。

楊恩(中)只有186公分,讓他覺得很多時候在場上常常吃了身高的大虧。 美聯社資料照片

楊恩說的好像沒錯,如果他長到203公分,那麼他的投籃和射程會讓湖人詹姆斯非常難堪,一對一攻防也能製造詹姆斯無數麻煩。如果楊恩真長到203公分,他就能像太陽杜蘭特那般單刀以一敵五,在制高點出手無人能擋,靠身體臂展和出色控球,展現精湛超凡投籃能力,誰奈我何。

但楊恩這個天才也忘記很多事很多人,生涯三分命中率超過4成勇士後衛柯瑞,如果柯瑞也長到203公分,楊恩會比柯瑞更出色更優秀更無法防守?柯瑞生涯六進總冠軍賽奪四冠,兩座年度MVP和一座決賽MVP,203公分的柯瑞vs.203公分的楊恩,誰會是史上最好球員,每個人心裡應該都有數也有共同答案。

控球之神,史上最棒「擋拆大師」馬刺後衛保羅身高183公分,你能想像如果保羅長到203公分那會是什麼樣子的神奇控球。史上十大球星魔術強森恐怕都要靠邊站。

控球技藝如臻化境,甚至被視為史上最完美控球手+得分手的獨行俠後衛厄文,如果長到203公分那還得了,控球、突破、變速、投籃、籃下終結能力就像教科書般的厄文,變成203公分身高和體型後簡直難以想像。

如果厄文(左)和楊恩(右)都是203公分,那楊恩跟跟厄文的成績相比恐怕還是要靠邊站。他應該想想如果保羅、柯瑞、艾佛森等球員也都有203公分,他還能與之相比嗎? 美聯社資料照片

不是刻意要挑剔或批評楊恩,他的確非常出色,史上也沒有幾個球員連續五個賽季能打出25分+9助攻以上表現,不管是現役還是整個籃球歷史,楊恩的表現和能力都能在史上留名。

我只能說楊恩必須學會「踏實」,努力學習更精湛防守對位,練就更洗練攻防技巧,甚至得走出華而不實球風和打法,他才能為自己加分,給隊友信心和提升,幫助教練,成就一支更強大團隊,贏得更多比賽和總冠軍。天真很可愛,但只有可愛是不夠的。

就像今年夏天加入馬刺的擋拆大師保羅,保羅隨時都在努力做好準備,專注在自我提升,幫助隊友更好更有自信,進而成就團隊戰力,把每個隊友都帶進比賽享受競爭,這才是真正王牌球星和領導者該有風範。

楊恩這句話未來很長時間會成為NBA場內場外茶餘飯後熱門話題和引喻,楊恩或許不會後悔自己天才發言和異想天開,但也顯示過去幾年楊恩在老鷹打得並不快樂,球隊沒有進步,他離明星賽也漸行漸遠,甚至被貼上「華而不實」標籤,在球員交易市場並不討喜。

